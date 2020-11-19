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Последствия пандемии для системы здравоохранения Украины будут ужасными, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Последствия пандемии для системы здравоохранения Украины будут ужасными, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Отдаленные последствия пандемии (COVID-19. - Ред.) для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезитентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - отметил санврач.

Ляшко призвал все органы власти и чиновников объединяться вокруг проблемы распространения коронавирусной инфекции.

"Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Объединяемся – делаем. Поддержка нужна сегодня всем врачам - они на передовой. Поддержка нужна чиновникам. Только в единении – сила", - подытожил Ляшко.

Также читайте: Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
да ладно, вон, как и обещали, открыли Феофанию для простых людей.
теперь там лечатся простой учитель Голобородько и брад погибшего АТОшника - Андрей Ермак
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19.11.2020 11:24
+11
Я вже не знаю що страшніше для українців зелені придурки чи сам ковід.
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19.11.2020 11:24
+9
наслідки пандемії - можливо
але ще жахливішими будуть наслідки вашого великого крадівництва, зелебобіки
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19.11.2020 11:25
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да ладно, вон, как и обещали, открыли Феофанию для простых людей.
теперь там лечатся простой учитель Голобородько и брад погибшего АТОшника - Андрей Ермак
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19.11.2020 11:24 Ответить
Ага. Врет ляшко. Бубачка с довольной разжиревшей рожой по видосику сказало, шо всьо хорошо, только папередники не дают ему покоя.
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19.11.2020 11:29 Ответить
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 13:26 Ответить


Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 18 ч

Головний санлікар (!) Ляшко вчора заявив: «Локдаун може привести до краху нашої економіки».
Дивовижна у нас країна, де головний санлікар розповідає про стан економіки, міністр охорони здоров'я не знає, як заключити декларацію з сімейним лікарем, а президент взагалі Зеленський.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Я вже не знаю що страшніше для українців зелені придурки чи сам ковід.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Узнаешь-скажешь,а до тех пор сиди молча.
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19.11.2020 11:34 Ответить
А текущие результаты для страны и каждой второй семьи - катастрофа.. а медицину вы и без того убили, сейчас наоборот оживёт..
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19.11.2020 11:25 Ответить
наслідки пандемії - можливо
але ще жахливішими будуть наслідки вашого великого крадівництва, зелебобіки
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19.11.2020 11:25 Ответить
" последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасными "

одна эта фраза говорит о полном дебилизме её автора.

и с этим быдлом - автором и его почитателями, приходится жить в одной стране...
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19.11.2020 11:28 Ответить
как могут для того чего нет, наступить ужасные последствия? ужасные последствия наступят для людей, которые есть, но не для здравоохренения, которого нет.
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19.11.2020 11:29 Ответить
Як ці наслідки можуть бути жахливими для того чого не існує???
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19.11.2020 11:29 Ответить
а что этот деятель назывет "система здравоохранения"? - ни защитных костюмов, ни кислорода, ни денег, все решения принимают урки, которые никогда врачами не были. такую "систему" давно пора закопать. В правильной системе главный человек - это врач, а остальные "менеджеры" просто обслуга.
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19.11.2020 11:30 Ответить
Дошло на 8 месяц.
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19.11.2020 11:32 Ответить
Т.е. всё это для народа будет благо? Последствия пандемии для системы здравоохранения Украины будут ужасными, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7354
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19.11.2020 11:32 Ответить
Не справляетесь, валите нахрен!
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19.11.2020 11:32 Ответить
мне кажется, или у них уже истерика? ган..ны, зачем панику нагнетать? молча делайте свою работу.
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19.11.2020 11:35 Ответить
Так они и делают - деньги в асфальт, тарифьі вверх.
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19.11.2020 12:01 Ответить
Системе здравоохранения уже ничего не может Повредить .
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19.11.2020 11:44 Ответить
последствия правления зеленых недоумков, будут ужасными для Украины
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19.11.2020 11:47 Ответить
Почему не сделать локдаун для всех на 21 день ? Тогда сократятся случаи заболевания и за счет экономии на лекарствах, на кислороде - поддержим малый бизнес. Если только один госпитализованный больной кронвирусом обходится государству более 30 тыс. грн. Такое ощущение, что все работают на фермецептические компании.
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19.11.2020 11:54 Ответить
потому что при дейфиците бюджета в 300 миллиардов 21 день простоя економики - крантьі стране. Ментьі, пенсионерьі, чинуши-бюджетники - все без бабла останутся и сами же зеленьіх вперед ногами вьінесут. Ссут они, короче.
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19.11.2020 12:04 Ответить
уберите нахрен эти двух вещунов. а лучше со всем кабмином и ************.
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19.11.2020 11:54 Ответить
"Ляшко призвал все органы власти и чиновников объединятьсяИсточник: https://censor.net/ru/n3232003"

це видно, ви вже давно об'єдналися навколо бюджетного корита..
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19.11.2020 11:57 Ответить
Давай. Национализируем предприятия тех застройщиков которые всячески уклонялись от выполнения соц. обязательств при возведении многоквартирных жилых домов.
И на эти бабки построим больницы. Быстро. Китайцев позовем, они умеют.
Давай.
Действуй.
Я если шо выражу глубокую поддержку.
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19.11.2020 12:10 Ответить
Наслідки пандемії для системи охорони здоров'я України будуть жахливими, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9921
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19.11.2020 12:19 Ответить
Зато какими классными станут дороги! Жаль что для многих украинцев эти дороги будут вести в один конец. Какой надо иметь израненный садистический ум чтобы в то время как больные обезумев от удушья дерутся за вдох из кислородной маски, оправдывать дербан ковидных денег на дороги, заботой о комфортной поездке больных. Иногда хочется чтобы происходящее было лишь кошмарным сновидением или одной из зомбирующих серий сериала.
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19.11.2020 12:26 Ответить
Не прельщайтесь, посмотрим какими будут те дороги весной. Может тогда действительно кого-то нужно будет "садить".
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19.11.2020 13:04 Ответить
Правильней сказать что последствия зелупии будут ужасными, для всех
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19.11.2020 12:26 Ответить
Если только не катастрофическими.
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19.11.2020 13:01 Ответить
"Срані дилетанти" (с)
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19.11.2020 12:31 Ответить
а я думав що жахливими є 30 років байдужості і псєвдореформ... а воно он як. Виявляється до короновірусу, із цією системою було все ок?
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19.11.2020 13:22 Ответить
Інновації від зєзєзєнта - реформа охорони здоров'я за допомогою грейдерів та катків.
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19.11.2020 13:25 Ответить
"Поддержка нужна чиновникам". - Нет слов.
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23.11.2020 04:03 Ответить
 
 