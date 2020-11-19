Последствия пандемии для системы здравоохранения Украины будут ужасными, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Отдаленные последствия пандемии (COVID-19. - Ред.) для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезитентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - отметил санврач.
Ляшко призвал все органы власти и чиновников объединяться вокруг проблемы распространения коронавирусной инфекции.
"Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Объединяемся – делаем. Поддержка нужна сегодня всем врачам - они на передовой. Поддержка нужна чиновникам. Только в единении – сила", - подытожил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
теперь там лечатся простой учитель Голобородько и брад погибшего АТОшника - Андрей Ермак
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 18 ч
Головний санлікар (!) Ляшко вчора заявив: «Локдаун може привести до краху нашої економіки».
Дивовижна у нас країна, де головний санлікар розповідає про стан економіки, міністр охорони здоров'я не знає, як заключити декларацію з сімейним лікарем, а президент взагалі Зеленський.
але ще жахливішими будуть наслідки вашого великого крадівництва, зелебобіки
одна эта фраза говорит о полном дебилизме её автора.
и с этим быдлом - автором и его почитателями, приходится жить в одной стране...
це видно, ви вже давно об'єдналися навколо бюджетного корита..
И на эти бабки построим больницы. Быстро. Китайцев позовем, они умеют.
Давай.
Действуй.
Я если шо выражу глубокую поддержку.