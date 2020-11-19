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Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Имидж украинцев-

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина считает важным продвижение нарратива, что Украина является мощной страной с большими возможностями, которые она можем предложить партнерам.

Об этом она заявила в ходе IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас имидж просителей, но это абсолютно не так. Сегодня мы имеем мощную политику по диджитализации, сегодня у нас огромный прогресс по выполнению Соглашения об ассоциации, мы единственная страна вне Европейского союза, которая ведет переговоры о доступе к внутреннему рынку Евросоюза, мы единственная страна, которая присоединилась к развитию зеленой экономики, мы единственная страна, которая использует и имеет членство в большом количестве программ и агентств Европейского союза", - сказала Стефанишина.

Читайте также: Украина у европейцев ассоциируется с войной и Россией гораздо меньше, чем 5 лет назад, - опрос
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Топ комментарии
+5
Ти той самий снесун, що голосував за Голобородька?
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19.11.2020 11:50
+4
Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7616
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19.11.2020 11:38
+3
Я ж говорю, что эти неадекватные зеленые насекомые живут в своей стране.
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19.11.2020 11:27
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Понятно , что вы не просите, вы воруете.
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19.11.2020 11:25 Ответить
Замиловує,коли на неї кажуть "СтєфанІшиная".
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19.11.2020 12:05 Ответить
Не надо обобщать.. у вас, а не у нас..
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19.11.2020 11:26 Ответить
Я ж говорю, что эти неадекватные зеленые насекомые живут в своей стране.
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19.11.2020 11:27 Ответить
Ахахаха))))теперь земарзота с утра до вечера ,в турборежиме ,просто срет зесрани на головы
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19.11.2020 11:29 Ответить
Не знаю, никто из тех с кем я общался не ассоциировал Украину с просителями!
Рейтинг ассоциаций таков: 1-е место - война, далее коррупция, бедность, Кличко, Шевченко.
В Италии и Польше добавлялись "работники".
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19.11.2020 11:31 Ответить
Подтверждаю. Во Франции тоже добавляется "нелегальные работники".
А вот интересно отношение к кацапам.
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19.11.2020 12:21 Ответить
Меня мордор не интересует, поэтому не спрашивал.
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19.11.2020 12:23 Ответить
А на виході - пшик
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19.11.2020 11:35 Ответить
Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7616
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19.11.2020 11:38 Ответить
тут має бути картинка з овечкою "Прі чом здєсь Зєлєнскій?"
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19.11.2020 11:52 Ответить
Дивлюся на тариф газу і щось мені здається що треба гнати цю шайку як і порохоботів. Задовбали сказочники.
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19.11.2020 11:48 Ответить
Ти той самий снесун, що голосував за Голобородька?
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19.11.2020 11:50 Ответить
ага, видно що чекає нового мессію))
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19.11.2020 11:53 Ответить
Я казав і кажу ціна на газ в ЄС не може бути в Україні, той хто це робе знищує українців, це вороги.
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19.11.2020 11:54 Ответить
Почитай і не неси дурню. https://svspb.net/novosti/stoimosti-gaza/
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19.11.2020 12:17 Ответить
Ти мабуть іноземець і не знаєшь що в Україні зара газ для населення дорожче 300 баксів, а цю туфту показуй своїм прихвостням.
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19.11.2020 12:24 Ответить
в ЕС газ гораздо дороже.
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19.11.2020 12:22 Ответить
Ми не в ЄС, тому їх ринок нас не стосується. Хватить вже спекулювати.
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19.11.2020 12:27 Ответить
подмена понятий. "властимущих" заменила "украинцами". украинцы, наконец-то, начали полагаться только сами на себя, уезжают в места, где могут найти работу с оплатой позволяющей и им жить и содержать своих родителей, как обычно кинутых государством по уходу на пенсию. а вот властьимущие только и занимаются попрошайничеством, бо им видите ли сотентысячных зарплат не хватает на минимум их потребностей))
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19.11.2020 11:48 Ответить
Слава зеленим урядовцям,ще трохи лишилося і українці остаточно позеленіють ..
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19.11.2020 11:52 Ответить
А шо такое "зеленая экономика"? А то я подобно Арахамии заблудился в трех соснах и не понимаю, о чем речь: то ли о кораблях, то ли об энергетике, то ли еще о чем...
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19.11.2020 12:07 Ответить
Элементарно же - это креативная экономика, которая "перестала стесняться".
Спазу видно шо ты Трускавецкий Университет не кончал, салага
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19.11.2020 12:23 Ответить
Что такое? Хряк идет поотив своего босса-обсоса? А ведь в Юрмале Зеленский утверждал совершенно другое.
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19.11.2020 12:27 Ответить
Імідж українців-"прохачів" абсолютно не відповідає реальності, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 2387
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19.11.2020 12:28 Ответить
Из-за выбора Главклоуна,у украинцев ,небезосновательно,сложился имидж довбойобов.
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19.11.2020 13:02 Ответить
К сожалению, это реальность уже не соответствует реальности
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19.11.2020 13:07 Ответить
 
 