Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина считает важным продвижение нарратива, что Украина является мощной страной с большими возможностями, которые она можем предложить партнерам.

Об этом она заявила в ходе IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас имидж просителей, но это абсолютно не так. Сегодня мы имеем мощную политику по диджитализации, сегодня у нас огромный прогресс по выполнению Соглашения об ассоциации, мы единственная страна вне Европейского союза, которая ведет переговоры о доступе к внутреннему рынку Евросоюза, мы единственная страна, которая присоединилась к развитию зеленой экономики, мы единственная страна, которая использует и имеет членство в большом количестве программ и агентств Европейского союза", - сказала Стефанишина.

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