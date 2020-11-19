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Імідж українців-"прохачів" абсолютно не відповідає реальності, - Стефанишина

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Імідж українців-

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольга Стефанишина вважає важливим просування наративу, що Україна є потужною країною з великими можливостями, які вона може запропонувати партнерам.

Про це вона заявила в ході IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас імідж прохачів, але це абсолютно не так. Сьогодні ми маємо потужну політику з діджиталізації, сьогодні у нас величезний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію, ми єдина країна поза Європейським союзом, яка веде переговори про доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу, ми єдина країна, яка приєдналася до розвитку зеленої економіки, ми єдина країна, яка використовує і має членство у великій кількості програм і агентств Європейського союзу", - сказала Стефанишина.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ти той самий снесун, що голосував за Голобородька?
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19.11.2020 11:50
+4
Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7616
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19.11.2020 11:38
+3
Я ж говорю, что эти неадекватные зеленые насекомые живут в своей стране.
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19.11.2020 11:27
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Понятно , что вы не просите, вы воруете.
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19.11.2020 11:25 Відповісти
Замиловує,коли на неї кажуть "СтєфанІшиная".
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19.11.2020 12:05 Відповісти
Не надо обобщать.. у вас, а не у нас..
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19.11.2020 11:26 Відповісти
Я ж говорю, что эти неадекватные зеленые насекомые живут в своей стране.
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19.11.2020 11:27 Відповісти
Ахахаха))))теперь земарзота с утра до вечера ,в турборежиме ,просто срет зесрани на головы
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19.11.2020 11:29 Відповісти
Не знаю, никто из тех с кем я общался не ассоциировал Украину с просителями!
Рейтинг ассоциаций таков: 1-е место - война, далее коррупция, бедность, Кличко, Шевченко.
В Италии и Польше добавлялись "работники".
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19.11.2020 11:31 Відповісти
Подтверждаю. Во Франции тоже добавляется "нелегальные работники".
А вот интересно отношение к кацапам.
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19.11.2020 12:21 Відповісти
Меня мордор не интересует, поэтому не спрашивал.
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19.11.2020 12:23 Відповісти
А на виході - пшик
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19.11.2020 11:35 Відповісти
Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7616
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19.11.2020 11:38 Відповісти
тут має бути картинка з овечкою "Прі чом здєсь Зєлєнскій?"
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19.11.2020 11:52 Відповісти
Дивлюся на тариф газу і щось мені здається що треба гнати цю шайку як і порохоботів. Задовбали сказочники.
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19.11.2020 11:48 Відповісти
Ти той самий снесун, що голосував за Голобородька?
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19.11.2020 11:50 Відповісти
ага, видно що чекає нового мессію))
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19.11.2020 11:53 Відповісти
Я казав і кажу ціна на газ в ЄС не може бути в Україні, той хто це робе знищує українців, це вороги.
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19.11.2020 11:54 Відповісти
Почитай і не неси дурню. https://svspb.net/novosti/stoimosti-gaza/
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19.11.2020 12:17 Відповісти
Ти мабуть іноземець і не знаєшь що в Україні зара газ для населення дорожче 300 баксів, а цю туфту показуй своїм прихвостням.
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19.11.2020 12:24 Відповісти
в ЕС газ гораздо дороже.
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19.11.2020 12:22 Відповісти
Ми не в ЄС, тому їх ринок нас не стосується. Хватить вже спекулювати.
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19.11.2020 12:27 Відповісти
подмена понятий. "властимущих" заменила "украинцами". украинцы, наконец-то, начали полагаться только сами на себя, уезжают в места, где могут найти работу с оплатой позволяющей и им жить и содержать своих родителей, как обычно кинутых государством по уходу на пенсию. а вот властьимущие только и занимаются попрошайничеством, бо им видите ли сотентысячных зарплат не хватает на минимум их потребностей))
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19.11.2020 11:48 Відповісти
Слава зеленим урядовцям,ще трохи лишилося і українці остаточно позеленіють ..
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19.11.2020 11:52 Відповісти
А шо такое "зеленая экономика"? А то я подобно Арахамии заблудился в трех соснах и не понимаю, о чем речь: то ли о кораблях, то ли об энергетике, то ли еще о чем...
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19.11.2020 12:07 Відповісти
Элементарно же - это креативная экономика, которая "перестала стесняться".
Спазу видно шо ты Трускавецкий Университет не кончал, салага
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19.11.2020 12:23 Відповісти
Что такое? Хряк идет поотив своего босса-обсоса? А ведь в Юрмале Зеленский утверждал совершенно другое.
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19.11.2020 12:27 Відповісти
Імідж українців-"прохачів" абсолютно не відповідає реальності, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 2387
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19.11.2020 12:28 Відповісти
Из-за выбора Главклоуна,у украинцев ,небезосновательно,сложился имидж довбойобов.
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19.11.2020 13:02 Відповісти
К сожалению, это реальность уже не соответствует реальности
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19.11.2020 13:07 Відповісти
 
 