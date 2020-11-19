Імідж українців-"прохачів" абсолютно не відповідає реальності, - Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольга Стефанишина вважає важливим просування наративу, що Україна є потужною країною з великими можливостями, які вона може запропонувати партнерам.

Про це вона заявила в ході IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас імідж прохачів, але це абсолютно не так. Сьогодні ми маємо потужну політику з діджиталізації, сьогодні у нас величезний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію, ми єдина країна поза Європейським союзом, яка веде переговори про доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу, ми єдина країна, яка приєдналася до розвитку зеленої економіки, ми єдина країна, яка використовує і має членство у великій кількості програм і агентств Європейського союзу", - сказала Стефанишина.

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