COVID-19: число умерших в США превысило четверть миллиона

На фоне новой волны заболеваемости коронавирусом число умерших от COVID-19 в США увеличилось еще на 50 тысяч за последние 60 дней и в среду превысило отметку в 250 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Веха в четверть миллиона умерших, подтвержденная Университетом Джонса Хопкинса, превышает число погибших американцев в любом военном конфликте со времен Корейской войны.

Показатель, который когда-то считался немыслимым, был достигнут после серии тревожных рекордов по всей стране в ситуации, когда число новых случаев и тяжелых форм заболевания продолжает стремительно расти.

Число госпитализаций больных с коронавирусом во вторник достигло 76 тысяч, что является самым большим показателем с начала пандемии. Кроме того, во вторник еще около 160 тысяч американцев получили положительный результат теста на коронавирус, и еще как минимум 1707 человек скончались – это самый высокий суточный показатель с 14 мая.

"Мы находимся в состоянии войны, и вирус побеждает", – заявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

В последний раз суточная смертность превышала тысячу человек в конце августа, в конце второго всплеска инфекций в стране. В апреле-мае, когда пандемия впервые охватила северо-восток США, суточная смертность превышала 2 тысячи, когда вирус распространялся в домах престарелых и густонаселенных районах Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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За последние шесть недель число новых подтвержденных случаев заболевания выросло с 40 тысяч до 150 тысяч в день. Ежедневная смертность за тот же период также неуклонно росла.

Однако следует отметить, что, хотя число летальных исходов по-прежнему растет, этот рост уже не столь резкий, как во время предыдущих всплесков. Эпидемиологи и эксперты в области здравоохранения объясняют снижение уровня смертности несколькими факторами, включая раннюю диагностику благодаря расширенному тестированию и более эффективным методам лечения.

Тем не менее, суточные показатели смертности бьют рекорды в некоторых штатах, а высокие показатели госпитализации продолжают создавать значительную нагрузку на местные больницы и их персонал.

Так, Висконсин на этой неделе побил рекорд по числу умерших (более 100 в день), установленный лишь неделю назад. Нью-Мексико, Арканзас, Кентукки и Айова также сообщили о рекордных суточных показателях смертности на этой неделе.

Губернатор Арканзаса Эйса Хатчинсон предупредил, что если текущие показатели смертности сохранятся, то до Рождества от COVID-19 умрет еще тысяча жителей штата.

Губернатор Кентукки Энди Бешир призвал людей принять меры.

"В доме пожар, – сказал он. – Нужно, чтобы все делали все возможное, чтобы преодолеть кризис"