COVID-19: кількість померлих у США перевищила чверть мільйона

На тлі нової хвилі захворюваності на коронавірус кількість померлих від COVID-19 у США збільшилася ще на 50 тисяч за останні 60 днів і в середу перевищила позначку в 250 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Віха в чверть мільйона померлих, підтверджена Університетом Джонса Хопкінса, перевищує кількість загиблих американців у будь-якому військовому конфлікті з часів Корейської війни.

Показник, який колись вважався немислимим, був досягнутий після серії тривожних рекордів по всій країні в ситуації, коли кількість нових випадків і важких форм захворювання продовжує стрімко зростати.

Кількість госпіталізацій хворих з коронавірусом у вівторок досягла 76 тисяч, що є найбільшим показником з початку пандемії. Крім того, у вівторок ще близько 160 тисяч американців отримали позитивний результат тесту на коронавірус, і ще як мінімум 1707 осіб померли - це найвищий добовий показник з 14 травня.

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"Ми перебуваємо в стані війни, і вірус перемагає", - заявив губернатор Меріленду Ларрі Хоган.

В останній раз добова смертність перевищувала тисячу осіб у кінці серпня, в кінці другого сплеску інфекцій у країні. У квітні-травні, коли пандемія вперше охопила північний схід США, добова смертність перевищувала 2 тисячі, коли вірус поширювався в будинках для людей похилого віку та густонаселених районах Нью-Йорка і Нью-Джерсі.

За останні шість тижнів кількість нових підтверджених випадків захворювання зросла з 40 тисяч до 150 тисяч на день. Щоденна смертність за той же період також неухильно росла.

Однак варто зазначити, що, хоча кількість смертей як і раніше зростає, це зростання вже не настільки різке, як під час попередніх сплесків. Епідеміологи і експерти в галузі охорони здоров'я пояснюють зниження рівня смертності декількома факторами, включаючи ранню діагностику завдяки розширеному тестуванню і більш ефективним методам лікування.

Проте, добові показники смертності б'ють рекорди в деяких штатах, а високі показники госпіталізації продовжують створювати значне навантаження на місцеві лікарні і їх персонал.

Так, Вісконсін на цьому тижні побив рекорд за кількістю померлих (більш як 100 на день), встановлений лише тиждень тому. Нью-Мексико, Арканзас, Кентуккі та Айова також повідомили про рекордні добові показники смертності на цьому тижні.

Губернатор Арканзасу Ейса Хатчінсон попередив, що якщо поточні показники смертності збережуться, то до Різдва від COVID-19 помре ще тисяча жителів штату.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир закликав людей вжити заходів.

"У будинку пожежа, - сказав він. - Потрібно, щоб все робили все можливе, щоб подолати кризу"