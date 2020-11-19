За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица

За время оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров покинули 45 тысяч человек.

Об этом заявил 18 ноября постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, представляя проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время выступления украинский дипломат указал на то, что "Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове".

"Все это является лишь частью мрачной картины, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - отметил Кислица.

Реакции российской стороны на высказывания украинского дипломата и относительно данных его доклада нет.

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