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Крым (26016) оккупация (9498) ООН (3926) Кислица (140)

За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица

За время оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров покинули 45 тысяч человек.

Об этом заявил 18 ноября постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, представляя проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Во время выступления украинский дипломат указал на то, что "Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове".

"Все это является лишь частью мрачной картины, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - отметил Кислица.

Реакции российской стороны на высказывания украинского дипломата и относительно данных его доклада нет.

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Топ комментарии
+4
Взамен завезено несколько килотонн биомусора.
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19.11.2020 11:45
+4
А когда крысм вернется в Украину, то силовая депортация понаеховшего быдло-скота будет законной в глаза мировой общественности?
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19.11.2020 11:51
+3
тоесть уже в Украину должен вернуться не АРК Крым, а Симферопольская область, а Севаштополь сделать районным центром За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица - Цензор.НЕТ 4195
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19.11.2020 11:53
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Взамен завезено несколько килотонн биомусора.
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19.11.2020 11:45 Ответить
Камни - это дзен, не скрепно. Из мочеточников - самое то.
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19.11.2020 11:49 Ответить
всего то аж 45 тысяч столько оказалось упоротых умных в Крыму печалька.. те кто уехали ио может уедут не будут завидовать тем кто останется... в Крыму..
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19.11.2020 12:37 Ответить
Вместо выбывших в Крым заехало более 200 тыс лаптеногих колонизаторов-русификаторов.
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19.11.2020 11:50 Ответить
А когда крысм вернется в Украину, то силовая депортация понаеховшего быдло-скота будет законной в глаза мировой общественности?
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19.11.2020 11:51 Ответить
тоесть уже в Украину должен вернуться не АРК Крым, а Симферопольская область, а Севаштополь сделать районным центром За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица - Цензор.НЕТ 4195
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19.11.2020 11:53 Ответить
Категория "санобработка".
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19.11.2020 11:54 Ответить
Есть исторический прецедент - судетские немцы.
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19.11.2020 12:39 Ответить
А Нагнали 1.5 мил.Сума посходили . Раньше на Освоение в тайгу на освоение новых месторождений , а сейчас в Крым , - Умереть на родине , так называется по Лозунгу.
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19.11.2020 11:51 Ответить
За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица - Цензор.НЕТ 9305
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19.11.2020 11:53 Ответить
А рашистов сколько понаехало ?
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19.11.2020 11:53 Ответить
А если учесть сотни тысяч завезенных рашенфашистами в Крым алкашей, то баланс не в пользу Кислицы.
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19.11.2020 12:28 Ответить
Всего 3% недовольных оккупацией?
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19.11.2020 12:30 Ответить
Из примерно 1 млн. уехало 45 тыс......печально !!!
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19.11.2020 13:03 Ответить
 
 