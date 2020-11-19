За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
За время оккупации Крыма Российской Федерацией полуостров покинули 45 тысяч человек.
Об этом заявил 18 ноября постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, представляя проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Во время выступления украинский дипломат указал на то, что "Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове".
"Все это является лишь частью мрачной картины, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - отметил Кислица.
Реакции российской стороны на высказывания украинского дипломата и относительно данных его доклада нет.
Пожалуйста, подождите...