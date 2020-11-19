За шість років російської окупації Крим залишили 45 тисяч осіб, - Кислиця
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За час окупації Криму Російською Федерацією півострів залишили 45 тисяч осіб.
Про це заявив 18 листопада постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, представляючи проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі в Третьому комітеті Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Під час виступу український дипломат вказав на те, що "Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман і майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові".
"Все це є лише частиною похмурої картини, що колись була гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч осіб вже залишили Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевським конвенціям і протоколам", - зазначив Кислиця.
Реакції російської сторони на висловлювання українського дипломата і щодо даних його доповіді немає.
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