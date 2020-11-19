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Крим (12755) окупація (5821) ООН (2758) Кислиця (174)

За шість років російської окупації Крим залишили 45 тисяч осіб, - Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

За шість років російської окупації Крим залишили 45 тисяч осіб, - Кислиця

За час окупації Криму Російською Федерацією півострів залишили 45 тисяч осіб.

Про це заявив 18 листопада постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, представляючи проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі в Третьому комітеті Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під час виступу український дипломат вказав на те, що "Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман і майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові".

"Все це є лише частиною похмурої картини, що колись була гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч осіб вже залишили Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевським конвенціям і протоколам", - зазначив Кислиця.

Реакції російської сторони на висловлювання українського дипломата і щодо даних його доповіді немає.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Взамен завезено несколько килотонн биомусора.
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19.11.2020 11:45
+4
А когда крысм вернется в Украину, то силовая депортация понаеховшего быдло-скота будет законной в глаза мировой общественности?
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19.11.2020 11:51
+3
тоесть уже в Украину должен вернуться не АРК Крым, а Симферопольская область, а Севаштополь сделать районным центром За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица - Цензор.НЕТ 4195
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19.11.2020 11:53
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Взамен завезено несколько килотонн биомусора.
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19.11.2020 11:45 Відповісти
Камни - это дзен, не скрепно. Из мочеточников - самое то.
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19.11.2020 11:49 Відповісти
всего то аж 45 тысяч столько оказалось упоротых умных в Крыму печалька.. те кто уехали ио может уедут не будут завидовать тем кто останется... в Крыму..
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19.11.2020 12:37 Відповісти
Вместо выбывших в Крым заехало более 200 тыс лаптеногих колонизаторов-русификаторов.
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19.11.2020 11:50 Відповісти
А когда крысм вернется в Украину, то силовая депортация понаеховшего быдло-скота будет законной в глаза мировой общественности?
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19.11.2020 11:51 Відповісти
тоесть уже в Украину должен вернуться не АРК Крым, а Симферопольская область, а Севаштополь сделать районным центром За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица - Цензор.НЕТ 4195
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19.11.2020 11:53 Відповісти
Категория "санобработка".
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19.11.2020 11:54 Відповісти
Есть исторический прецедент - судетские немцы.
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19.11.2020 12:39 Відповісти
А Нагнали 1.5 мил.Сума посходили . Раньше на Освоение в тайгу на освоение новых месторождений , а сейчас в Крым , - Умереть на родине , так называется по Лозунгу.
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19.11.2020 11:51 Відповісти
За шесть лет российской оккупации Крым покинули 45 тысяч человек, - Кислица - Цензор.НЕТ 9305
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19.11.2020 11:53 Відповісти
А рашистов сколько понаехало ?
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19.11.2020 11:53 Відповісти
А если учесть сотни тысяч завезенных рашенфашистами в Крым алкашей, то баланс не в пользу Кислицы.
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19.11.2020 12:28 Відповісти
Всего 3% недовольных оккупацией?
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19.11.2020 12:30 Відповісти
Из примерно 1 млн. уехало 45 тыс......печально !!!
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19.11.2020 13:03 Відповісти
 
 