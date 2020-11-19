За шість років російської окупації Крим залишили 45 тисяч осіб, - Кислиця

За час окупації Криму Російською Федерацією півострів залишили 45 тисяч осіб.

Про це заявив 18 листопада постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, представляючи проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі в Третьому комітеті Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під час виступу український дипломат вказав на те, що "Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман і майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові".

"Все це є лише частиною похмурої картини, що колись була гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч осіб вже залишили Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевським конвенціям і протоколам", - зазначив Кислиця.

Реакції російської сторони на висловлювання українського дипломата і щодо даних його доповіді немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах