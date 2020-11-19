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Зеленский (16511) опрос (2618) Порошенко (19360) Тимошенко (24576)

Зеленскому доверяют 46% украинцев, 51% - не доверяют, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент страны Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к украинским политикам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованным в четверг данным, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% - не доверяют.

Зеленскому доверяют 46% украинцев, 51% - не доверяют, - опрос Рейтинга 01

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выражают доверие 32%, отрицательный ответ дали 36% респондентов, еще 26% не знают его. Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 72%.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко может рассчитывать на доверие 24% опрошенных, 52% - не доверяют ему.

Лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, 74% - не доверяют. Главе МВД Арсену Авакову доверие выразили 22%, отрицательный ответ – у 67% опрошенных.

Главе украинского правительства Денису Шмыгалю доверяют 18%, не доверяют 54%, почти четверть не слышали о нем. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверие выразили 19%, 36% - не доверяют (41% не знают такого). Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% - не доверяют (40% не знают такого). Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может рассчитывать на доверие 9% респондентов, не доверяют - 38% (почти 50% не слышали о ней).

Опрос проводился 15-17 ноября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+63
Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4836
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19.11.2020 12:31
+40
Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7736
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19.11.2020 12:31
+29
Видно цьому Рейтингу таки сцикло відсипав трішки чарівного порошку Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7083

Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1559
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19.11.2020 12:35
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Страница 2 из 2
У цього бидла в черепній коробці "вещество, которое научному анализу не поддается".
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19.11.2020 13:22 Ответить
46% - зебанатів, а добавити ще 25% - "щирих кацапів", так і останеться в державі Україна - 25-30% українців.
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19.11.2020 13:20 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2516
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19.11.2020 13:21 Ответить
це ж треба Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5648 - так "гарно" жили що й наразі ніхто не хоче повернення "щастя" не зважаючи на "зубожіння" Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4496
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19.11.2020 13:40 Ответить
А наразі, оті ваши "ніхто" то хто?
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19.11.2020 13:59 Ответить
Брехливі рейтинги - останній аргумент зе-влади.
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19.11.2020 17:25 Ответить
0-1_Алла Ника Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4582

Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8144
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19.11.2020 14:41 Ответить
справа ж не у тому хто розчарувався, а у тому що викинули і повернення ніхто не хоче Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2214 а ви єлітарні продовжуйте - у цьому і ваша заслуга - побільше про дебілів, зебілів, зебобіків... Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9230
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19.11.2020 16:21 Ответить
это ж про пэдрошенко
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19.11.2020 18:36 Ответить
Странно. Человек нифига не делает, только ломает - ему все доверяют. Того, кто пытается чинить, может и неудачно, обкакают с головы до пят
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19.11.2020 13:22 Ответить
Зелепукины отвечают на рыгоопрос кмиса?
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19.11.2020 13:24 Ответить
Задайте рейтингу два простых вопроса :1) Кто ваши хозяева? 2) Кто заказал и оплатил этот опрос?
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19.11.2020 13:28 Ответить
Рейтинг решил бубочке поднять настроение вот и нарисовал цифры а ля справочник стеля Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7714
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19.11.2020 13:49 Ответить
ой, да перестаньте уже позорить Украину своими липовыми рейтингами недоумка
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19.11.2020 13:50 Ответить
КЛИНИЧЕСКИЕ ИДИОТЫ!
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5619
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19.11.2020 13:57 Ответить
Яка відверто брехлива маніпуляція! Опитали десь якихось 3000 людей і зробили висновки про всіх українців. Довіра людей до бубочки і його недолугої камаріллі українці дуже добре показали на місцевих виборах. Все інше просто БРЕХНЯ!
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19.11.2020 14:05 Ответить
Никогда небыл высокого мнения об умстенных способностях украинцев, но этот рейтинг (если конечне ему можно верить) просто убивает. Примерно пол страны - полные дебилы и дегенераты.
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19.11.2020 14:06 Ответить
Увы, жертв пяного зачатья ещё хватает.
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19.11.2020 14:15 Ответить
Щодо другого речення, то більшість з них це розуміють, але через те, що дебіли, не хочуть це визнати публічно.
Що ж до першого, то дебіл, швидше за все саме ти.
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19.11.2020 14:45 Ответить
Вероятно ты считаешь себя умником, но если судить по бессвязности речи могу уверено сказать что ты не просто дебил, а еще и олигофрен. Так что можешь смело причислять себя к тем самым 46%.
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19.11.2020 20:58 Ответить
Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в начале ноября показали, что в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Опять типа бояре плохие, а Бубенчик цяця?
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19.11.2020 14:19 Ответить
Брешуть як дишуть
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19.11.2020 14:21 Ответить
Менталитет раши. Царь хороший, все зло от бояр. Царь приедет он рассудит справедливо . Тоскливо становится от потерянных ещё 5 годах. Фанаты видосиков пока годы не считают, у них все происходящее по приколу. Ну если совсем хреново станет можно и за бугор в рабство податься.
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19.11.2020 14:28 Ответить
Что доверяют?
Предложите им доверить свой кошелек.
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19.11.2020 14:34 Ответить
А разве он не у них?
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19.11.2020 16:15 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6812
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19.11.2020 14:42 Ответить
Кількість тупого бидла незмінна. зелених трілобітів історія нічому не вчить.
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19.11.2020 14:45 Ответить
А чего вы на Бубочку ? Работайте с 46% украинских дебилоидов
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19.11.2020 14:45 Ответить
Как работать? Загнать на фабрику кормов для животных и изготовить из них корма для мусорных собак?
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19.11.2020 15:17 Ответить
Извиняюсь, конечно, за черную иронию. Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8522
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19.11.2020 15:18 Ответить
Або брехня, або "Країна дурнів" і зелений Буратіно реальність!
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19.11.2020 14:52 Ответить
на жаль... не до всех ещё дошло
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19.11.2020 15:04 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5742
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19.11.2020 15:13 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5953
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19.11.2020 15:15 Ответить
Они в Кривом Роге опросы проводят что ли, левая кантора
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19.11.2020 15:20 Ответить
... лизанули та лизанули...
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19.11.2020 15:26 Ответить
Как можно доверять клоуну? Это ж себя обмануть. Какой же клоун не обдурит козу за пучок сена? Хуже того - за пучок соломы. А потребность постоянно брехать - это профессиональная деформация каждого клоуна.
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19.11.2020 15:35 Ответить
этот рейтинг появился сразу после того, как Лукашенко опустил Зеленского, сказав что у него 30% - сразу появился 46%. хорошо сработали заказухи "Рейтинга!" Этот "Рейтинг " когда-то рисовал Жульке 30%, а оказалось реально 13%.
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19.11.2020 16:19 Ответить
Владимир Александрович самый лучший Президент Украины с момента независимости Украины.
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19.11.2020 15:41 Ответить
А Порошенко на первом месте. По антирейтингу. У него Прекрасные данные. Аж цельных 74 %. На втором месте его "любимая" подруга " пропало всееее" с почетными 72%. Идут прям сказать вровень. Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2609
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19.11.2020 16:02 Ответить
Оба-на!
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19.11.2020 16:03 Ответить
Анекдот. Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3614
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19.11.2020 17:15 Ответить
натуральна брехня, і не соромно ж брехати тому купленому Рейтингу. А Путіну в Україні довіряє 95 % українців.
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19.11.2020 17:20 Ответить
Найбрехливіший і найменший президент в Україні. Ще такого не було.
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19.11.2020 17:21 Ответить
Сильно напоминает "рейтинги" Пальчевского...
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19.11.2020 18:00 Ответить
Боже!! Сколько ещё в Украине этих пророссийских долбо.....**** зеленского??
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19.11.2020 18:14 Ответить
ну педродрочеров 25%
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19.11.2020 18:41 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3136
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19.11.2020 18:52 Ответить
кроме как картинки постить можешь ещё что-то?
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19.11.2020 19:03 Ответить
Могу!!! =)
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19.11.2020 19:37 Ответить
Як завжди, найвищий антирейтинг у Порошенко.
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19.11.2020 18:56 Ответить
невже так багато двбйбів...аж 46% ??? Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9252
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19.11.2020 19:30 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3405
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19.11.2020 19:59 Ответить
в рейтинге доверия есть еще и аВАКОВ. Воистину - кто не ведает, тот счастлив. Какой же я дебил, что голосовал за зЕЛЕНСКОГО. ОН и великую профессию клоуна оплевал и великое звание президента продал ...
А дурак то я.......
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19.11.2020 20:02 Ответить
пирожник - чемпион антирейтинга.
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19.11.2020 20:24 Ответить
Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3103
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20.11.2020 00:29 Ответить
Это липовая инфографика. Не найдёшьи 10 % людй которые доверяли бы шмаркле.
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20.11.2020 11:47 Ответить
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