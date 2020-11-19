Зеленскому доверяют 46% украинцев, 51% - не доверяют, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президент страны Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к украинским политикам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованным в четверг данным, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% - не доверяют.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выражают доверие 32%, отрицательный ответ дали 36% респондентов, еще 26% не знают его. Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 72%.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко может рассчитывать на доверие 24% опрошенных, 52% - не доверяют ему.

Лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, 74% - не доверяют. Главе МВД Арсену Авакову доверие выразили 22%, отрицательный ответ – у 67% опрошенных.

Главе украинского правительства Денису Шмыгалю доверяют 18%, не доверяют 54%, почти четверть не слышали о нем. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверие выразили 19%, 36% - не доверяют (41% не знают такого). Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% - не доверяют (40% не знают такого). Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может рассчитывать на доверие 9% респондентов, не доверяют - 38% (почти 50% не слышали о ней).

Опрос проводился 15-17 ноября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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