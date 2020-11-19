Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президент країни Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до українських політиків.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, Зеленському довіряють 46% опитаних, 51% - не довіряють.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкова висловлюють довіру 32%, негативну відповідь дали 36% респондентів, ще 26% не знають його. Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють 72%.

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко може розраховувати на довіру 24% опитаних, 52% - не довіряють йому.

Лідеру партії "Європейська Солідарність", п'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють 23% респондентів, 74% - не довіряють. Главі МВС Арсену Авакову довіру висловили 22%, негативна відповідь - у 67% опитаних.

Главі українського уряду Денису Шмигалю довіряють 18%, не довіряють 54%, майже чверть не чули про нього. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіру висловили 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого). Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого). Генеральний прокурор Ірина Венедіктова може розраховувати на довіру 9% респондентів, не довіряють - 38% (майже 50% не чули про неї).

Опитування проводилося 15-17 листопада. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

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