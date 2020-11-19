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Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент країни Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до українських політиків.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, Зеленському довіряють 46% опитаних, 51% - не довіряють.

Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування Рейтингу 01

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкова висловлюють довіру 32%, негативну відповідь дали 36% респондентів, ще 26% не знають його. Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють 72%.

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко може розраховувати на довіру 24% опитаних, 52% - не довіряють йому.

Лідеру партії "Європейська Солідарність", п'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють 23% респондентів, 74% - не довіряють. Главі МВС Арсену Авакову довіру висловили 22%, негативна відповідь - у 67% опитаних.

Главі українського уряду Денису Шмигалю довіряють 18%, не довіряють 54%, майже чверть не чули про нього. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіру висловили 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого). Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого). Генеральний прокурор Ірина Венедіктова може розраховувати на довіру 9% респондентів, не довіряють - 38% (майже 50% не чули про неї).

Опитування проводилося 15-17 листопада. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Також читайте: 49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4836
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19.11.2020 12:31
+40
Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7736
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19.11.2020 12:31
+29
Видно цьому Рейтингу таки сцикло відсипав трішки чарівного порошку Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7083

Зеленскому доверяют 46% украинцев, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1559
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19.11.2020 12:35
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У цього бидла в черепній коробці "вещество, которое научному анализу не поддается".
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19.11.2020 13:22 Відповісти
46% - зебанатів, а добавити ще 25% - "щирих кацапів", так і останеться в державі Україна - 25-30% українців.
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19.11.2020 13:20 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2516
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19.11.2020 13:21 Відповісти
це ж треба Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5648 - так "гарно" жили що й наразі ніхто не хоче повернення "щастя" не зважаючи на "зубожіння" Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4496
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19.11.2020 13:40 Відповісти
А наразі, оті ваши "ніхто" то хто?
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19.11.2020 13:59 Відповісти
Брехливі рейтинги - останній аргумент зе-влади.
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19.11.2020 17:25 Відповісти
0-1_Алла Ника Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4582

Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8144
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19.11.2020 14:41 Відповісти
справа ж не у тому хто розчарувався, а у тому що викинули і повернення ніхто не хоче Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2214 а ви єлітарні продовжуйте - у цьому і ваша заслуга - побільше про дебілів, зебілів, зебобіків... Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9230
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19.11.2020 16:21 Відповісти
это ж про пэдрошенко
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19.11.2020 18:36 Відповісти
Странно. Человек нифига не делает, только ломает - ему все доверяют. Того, кто пытается чинить, может и неудачно, обкакают с головы до пят
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19.11.2020 13:22 Відповісти
Зелепукины отвечают на рыгоопрос кмиса?
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19.11.2020 13:24 Відповісти
Задайте рейтингу два простых вопроса :1) Кто ваши хозяева? 2) Кто заказал и оплатил этот опрос?
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19.11.2020 13:28 Відповісти
Рейтинг решил бубочке поднять настроение вот и нарисовал цифры а ля справочник стеля Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7714
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19.11.2020 13:49 Відповісти
ой, да перестаньте уже позорить Украину своими липовыми рейтингами недоумка
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19.11.2020 13:50 Відповісти
КЛИНИЧЕСКИЕ ИДИОТЫ!
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5619
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19.11.2020 13:57 Відповісти
Яка відверто брехлива маніпуляція! Опитали десь якихось 3000 людей і зробили висновки про всіх українців. Довіра людей до бубочки і його недолугої камаріллі українці дуже добре показали на місцевих виборах. Все інше просто БРЕХНЯ!
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19.11.2020 14:05 Відповісти
Никогда небыл высокого мнения об умстенных способностях украинцев, но этот рейтинг (если конечне ему можно верить) просто убивает. Примерно пол страны - полные дебилы и дегенераты.
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Увы, жертв пяного зачатья ещё хватает.
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19.11.2020 14:15 Відповісти
Щодо другого речення, то більшість з них це розуміють, але через те, що дебіли, не хочуть це визнати публічно.
Що ж до першого, то дебіл, швидше за все саме ти.
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19.11.2020 14:45 Відповісти
Вероятно ты считаешь себя умником, но если судить по бессвязности речи могу уверено сказать что ты не просто дебил, а еще и олигофрен. Так что можешь смело причислять себя к тем самым 46%.
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19.11.2020 20:58 Відповісти
Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в начале ноября показали, что в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Опять типа бояре плохие, а Бубенчик цяця?
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19.11.2020 14:19 Відповісти
Брешуть як дишуть
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19.11.2020 14:21 Відповісти
Менталитет раши. Царь хороший, все зло от бояр. Царь приедет он рассудит справедливо . Тоскливо становится от потерянных ещё 5 годах. Фанаты видосиков пока годы не считают, у них все происходящее по приколу. Ну если совсем хреново станет можно и за бугор в рабство податься.
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19.11.2020 14:28 Відповісти
Что доверяют?
Предложите им доверить свой кошелек.
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19.11.2020 14:34 Відповісти
А разве он не у них?
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19.11.2020 16:15 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6812
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19.11.2020 14:42 Відповісти
Кількість тупого бидла незмінна. зелених трілобітів історія нічому не вчить.
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19.11.2020 14:45 Відповісти
А чего вы на Бубочку ? Работайте с 46% украинских дебилоидов
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19.11.2020 14:45 Відповісти
Как работать? Загнать на фабрику кормов для животных и изготовить из них корма для мусорных собак?
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19.11.2020 15:17 Відповісти
Извиняюсь, конечно, за черную иронию. Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8522
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19.11.2020 15:18 Відповісти
Або брехня, або "Країна дурнів" і зелений Буратіно реальність!
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19.11.2020 14:52 Відповісти
на жаль... не до всех ещё дошло
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19.11.2020 15:04 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5742
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19.11.2020 15:13 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5953
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19.11.2020 15:15 Відповісти
Они в Кривом Роге опросы проводят что ли, левая кантора
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19.11.2020 15:20 Відповісти
... лизанули та лизанули...
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19.11.2020 15:26 Відповісти
Как можно доверять клоуну? Это ж себя обмануть. Какой же клоун не обдурит козу за пучок сена? Хуже того - за пучок соломы. А потребность постоянно брехать - это профессиональная деформация каждого клоуна.
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19.11.2020 15:35 Відповісти
этот рейтинг появился сразу после того, как Лукашенко опустил Зеленского, сказав что у него 30% - сразу появился 46%. хорошо сработали заказухи "Рейтинга!" Этот "Рейтинг " когда-то рисовал Жульке 30%, а оказалось реально 13%.
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19.11.2020 16:19 Відповісти
Владимир Александрович самый лучший Президент Украины с момента независимости Украины.
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19.11.2020 15:41 Відповісти
А Порошенко на первом месте. По антирейтингу. У него Прекрасные данные. Аж цельных 74 %. На втором месте его "любимая" подруга " пропало всееее" с почетными 72%. Идут прям сказать вровень. Зеленському довіряють 46% українців, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2609
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19.11.2020 16:02 Відповісти
Оба-на!
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19.11.2020 16:03 Відповісти
Анекдот. Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3614
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19.11.2020 17:15 Відповісти
натуральна брехня, і не соромно ж брехати тому купленому Рейтингу. А Путіну в Україні довіряє 95 % українців.
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19.11.2020 17:20 Відповісти
Найбрехливіший і найменший президент в Україні. Ще такого не було.
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19.11.2020 17:21 Відповісти
Сильно напоминает "рейтинги" Пальчевского...
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19.11.2020 18:00 Відповісти
Боже!! Сколько ещё в Украине этих пророссийских долбо.....**** зеленского??
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19.11.2020 18:14 Відповісти
ну педродрочеров 25%
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19.11.2020 18:41 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3136
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19.11.2020 18:52 Відповісти
кроме как картинки постить можешь ещё что-то?
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19.11.2020 19:03 Відповісти
Могу!!! =)
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19.11.2020 19:37 Відповісти
Як завжди, найвищий антирейтинг у Порошенко.
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19.11.2020 18:56 Відповісти
невже так багато двбйбів...аж 46% ??? Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9252
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19.11.2020 19:30 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3405
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19.11.2020 19:59 Відповісти
в рейтинге доверия есть еще и аВАКОВ. Воистину - кто не ведает, тот счастлив. Какой же я дебил, что голосовал за зЕЛЕНСКОГО. ОН и великую профессию клоуна оплевал и великое звание президента продал ...
А дурак то я.......
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19.11.2020 20:02 Відповісти
пирожник - чемпион антирейтинга.
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19.11.2020 20:24 Відповісти
Зеленському довіряють 46% українців, 51% - не довіряють, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3103
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20.11.2020 00:29 Відповісти
Это липовая инфографика. Не найдёшьи 10 % людй которые доверяли бы шмаркле.
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20.11.2020 11:47 Відповісти
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