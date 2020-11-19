Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - ВОЗ

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим, сказал глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции в четверг.

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, по мнению эксперта, закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19. Он отметил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

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С 30 октября режим изоляции с целью сдерживания распространения коронавируса ввели во Франции. 12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что он продлится еще как минимум две недели - до 24 ноября.

С начала ноября новые, более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса действуют в Германии - закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только "навынос". Не будут работать традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.

Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября действует в Англии. Он продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям Англии разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Бары и рестораны работают только "на вынос". Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений приостановили работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжают работать.