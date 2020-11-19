Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - ВОЗ
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Страны Европы могут избежать введения режима изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим, сказал глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции в четверг.
"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, по мнению эксперта, закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19. Он отметил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.
С 30 октября режим изоляции с целью сдерживания распространения коронавируса ввели во Франции. 12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что он продлится еще как минимум две недели - до 24 ноября.
С начала ноября новые, более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса действуют в Германии - закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только "навынос". Не будут работать традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.
Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября действует в Англии. Он продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям Англии разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Бары и рестораны работают только "на вынос". Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений приостановили работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжают работать.
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так маска это такой же презерватив при общении с подобными тебе больными головой персонажами
Я намагаюсь не сувати аби куди попало, але ти не переймайся, тобі це не зрозуміти.
а непокрытую голову - запросто
Так что натяните презерватив на голову, защитит, инфа 100%
этих уже не перепрошьешь....
вам все не хватает каких-то доказательств.
В мире всегда писались тонны мусорных статей и препринтов, но специалисты знали, как отличать нормальное исследование от хлама. Но как дорвались обыватели - привет, двери ада открылись.
Кстати, обзор Ланцет, на основании которого весной ВОЗ принимала решения, уже пойман на фальсификациях - качество не удовлетворяет статусу журнала, вплоть до отзыва.
И какое отношение этот школьный опыт имеет, например, к набитой битком маршрутке из реальных людей?
Правильный ответ - никакого!
И да, он подтвердает, что если плевать друг другу в лицо, то заразишься 100%.
Опыт - для оценки эффективности масок в условиях ящика с использованием инжектора (ты хоть знаешь что это?), который на наш взгляд (глядели в потолок) может быть как то схож с выдохом (а чего вдруг?) и с ресивером аналогичной правдоподобностью както там схож с вдохом исключительно в прямом направлении.
у меня конечно возникает логичный вопрос - зачем им все это, но тут, наверное, последует что-то про заговор, бабло, скрыть провтыки и прочее.
А, вот ещё, как ВОЗ пейсало: меньшая вероятность стигматизации лиц, пользующихся масками(с) - в переводе чтоб не смотрели на масочников, как на идиотов.
ИЧСХ - работает жеж!
Потому подобные лабораторные опыты смысла не имеют. Но гранты-то пилить надо, особенно если общественный запрос есть.
Кстати, ковидодиссиденты могут нехило подзаработать, предложив себя для участия в РКИ по передаче реального вируса ковид-19. Они ж не верят в существование этого вируса.
Ау, есть желающие?
Так нет никакого ковида.
Просто зелёный режим в дефолте.
20.11.2020 09:55
И эти же люди стыдливо отводят глазки в сторону, когда смотрят на статистику вакцинирования и заболеваемости в США)))
Подавили за два с половиной месяца. В газетах ни слова не было.
Так ведётся настоящая борьба с эпидемией.
ВОЗовские приколы - это лапша на уши слабоумному населению.
Просто зелёный режим в дефолте.
А потом в мета-анализах приходится стыдливо писать, что полученные доказательства низкого качества и интерпретировать их следует с осторожностью. В переводе с научного канцелярита на понятный язык - всерьез не воспринимать.
В то время как нормальные эпидемиологи такой дичи никогда не рекомендовали, ни под одну из пандемий.
Eugen Mk
Ни звизди, все правильно носят и нихрена не помогает.
19.11.2020 13:55
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Если в маске поломалась проволока, можно ли ее как-то поменять или это уже все?
Исследователи во главе с проф. Кавауко Йошихиро и проф. Юаки Хироши из Института медицинских наук в Токийском университете установили в лаборатории два манекена - один напротив другого. Один манекен был запрограмирован на чихание, и в брызгах его слюны содержались вирусы, а другой будто бы вдыхал воздух, имитируя человеческое дыхание. Далее ученые надевали на манекены разные типы масок.
В одном эксперименте исследователи надели маски на вдыхающий манекен. Количество вирусов, которые он "вдохнул" с тканевой маской, оказалось на 17% меньше, чем без маски. С хирургической маской в организм проникло на 48% меньше вирусов. А с маской N95 риск заражения снизился на 79%. Напомним: известно, что маски N95 обеспечивают защиту от проникновения мелких частиц вдыхаемого воздуха на 95%.
Во втором эксперименте, когда маску надели на оба манекена - чихающего и вдыхающего - и хирургическая, и тканевая маски снизили заражение более чем на 70%
как видите ни одна из вариаций существенно не снизила необходимую концентрацию вируса на "слизистой" испытуемых маникенов.
а так то да вы правы количество вирусов намного меньше, но их максимальная концентрация отдельных точках слизистой практически не уменьшилась, но уменьшилось количество "очагов" заражения на слизистой, так как в целом вирусных днк стало меньше, но от этого не легче, вирус все равно проникает с такой же вероятностью в организм, потому что ему достаточно всего одной "точки концентрации" для того чтоб проникнуть и начать размножаться, разве что инкубационный период увеличится, от ношения маски, и то не факт
Противогаз!