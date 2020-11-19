На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Луцке во втором туре выборов мэра победил советник экс-мэра, член партии "За майбутнє" Игорь Полищук. Его поддержали более 24 тыс. избирателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.
"По информации из протоколов участковых избирательных комиссий, в день повторного голосования ... кандидата Игоря Полищука ( "За майбутнє"), который набрал большинство голосов, поддержали 24 тыс. 355 избирателей", - говорится в сообщении.
За другого кандидата, Богдана Шибу (самовыдвижение), отдали свои голоса 19 тыс. 93 избирателя. Поэтому победу во "втором туре" одержал Игорь Полищук.
К слову, Игорь Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 - победил Богдан Шиба. Также было два участка - №070522 и №071097, где кандидаты набрали одинаковое количество голосов. В одном случае речь идет о специальном избирательном участке в коммунальном предприятии "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" Волынского областного совета, где за каждого из кандидатов отдали по 4 голоса. А в другом - об участке, который находится в селе Милушин, где за каждого из кандидатов проголосовало по 85 избирателей.
По состоянию на 18 ноября Луцкая ТИК пока официально не объявила результаты выборов.
Пожалуйста, подождите...
Игорь Полищук тоже попадал в скандалы, но больше словесные. Так, он раскритиковал высказывания своего коллеги депутата Сергея Григоренко о евреях, назвав это проявлением антисемитизма. Он даже подал заявление в СБУ об уголовном правонарушении.
Также Игорь Полищук негативно высказался про бывшего спикера ВР Андрея Парубия, назвав его умственно отсталым.
Острое словцо от Полищука получил и Юрий Луценко. По словам Игоря Игоревича, за Луценко «плачет больница имени Павлова».
В 2012 году он стал главным юрисконсультом Благотворительного фонда «Фонд Игоря Палицы - Новый Луцк» (ныне он называется Фонд «Только вместе»), также работал юристом общественной приемной народного депутата Украины Игоря Палицы.
Через пять лет Полищука избрали секретарем Луцкого городского совета, но уже через несколько месяцев он сложил полномочия и начал работать советником городского головы.
Также исполнял обязанности городского головы некоторое время.
Игорь Полищук дважды избирался депутатом Луцкого городского совета (2013, 2015 годы).
Прошел по спискам партии Украинская объединения патриотов - УКРОП. Игорь Полищук - председатель фракции «УКРОП» в Луцком городском совете.
До 2016 года Полищук имел долю в предприятии «Волынские новости", в состав которого входит одноименная газета и информационное агентство.
Скільки "вати" наїхало у Львів з Донецької області...
І всі вони зараз виборці "щирого греко-католика" і "патріота Львова"Садового...((
Не за Синютку з "ЄС" же їм голосувати..