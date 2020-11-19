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На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА

В Луцке во втором туре выборов мэра победил советник экс-мэра, член партии "За майбутнє" Игорь Полищук. Его поддержали более 24 тыс. избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

"По информации из протоколов участковых избирательных комиссий, в день повторного голосования ... кандидата Игоря Полищука ( "За майбутнє"), который набрал большинство голосов, поддержали 24 тыс. 355 избирателей", - говорится в сообщении.

За другого кандидата, Богдана Шибу (самовыдвижение), отдали свои голоса 19 тыс. 93 избирателя. Поэтому победу во "втором туре" одержал Игорь Полищук.

К слову, Игорь Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 - победил Богдан Шиба. Также было два участка - №070522 и №071097, где кандидаты набрали одинаковое количество голосов. В одном случае речь идет о специальном избирательном участке в коммунальном предприятии "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" Волынского областного совета, где за каждого из кандидатов отдали по 4 голоса. А в другом - об участке, который находится в селе Милушин, где за каждого из кандидатов проголосовало по 85 избирателей.

По состоянию на 18 ноября Луцкая ТИК пока официально не объявила результаты выборов.

Также читайте: Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Волынь частная собственность лысого пуделя бабломойского палицы. Аборигенам это нравится.
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19.11.2020 15:09
+10
Никогда не подумал бы: Волынь, Острожские - Заславские, сопротивление крестоносцам, Рюриковичи - Гедиминовичи. И тут вдруг выбирают такое гамно - "за майбах"! На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6499
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19.11.2020 15:31
+6
Ха! Лысый пудель каломойши - палица! Смешно! На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4745
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19.11.2020 15:13
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Волынь частная собственность лысого пуделя бабломойского палицы. Аборигенам это нравится.
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19.11.2020 15:09 Ответить
Ха! Лысый пудель каломойши - палица! Смешно! На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4745
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19.11.2020 15:13 Ответить
Та да.
На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1026
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19.11.2020 15:51 Ответить
Никогда не подумал бы: Волынь, Острожские - Заславские, сопротивление крестоносцам, Рюриковичи - Гедиминовичи. И тут вдруг выбирают такое гамно - "за майбах"! На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6499
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19.11.2020 15:31 Ответить
Там таке саме совкобидло, як і скрізь в Україні. Утім, набагато гірше. Бо багато хто вже побував за кордоном, але залишається совком.
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19.11.2020 15:34 Ответить
Грустно...Честно, не ожидал. Ожидал подобное от лугандона, но от волынцев - никогда...
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19.11.2020 15:36 Ответить
Карьерный старт Игоря приходится на 2010 год, когда он начал работать помощником адвоката.
В 2012 году он стал главным юрисконсультом Благотворительного фонда «Фонд Игоря Палицы - Новый Луцк» (ныне он называется Фонд «Только вместе»), также работал юристом общественной приемной народного депутата Украины Игоря Палицы.
Через пять лет Полищука избрали секретарем Луцкого городского совета, но уже через несколько месяцев он сложил полномочия и начал работать советником городского головы.
Также исполнял обязанности городского головы некоторое время.
Игорь Полищук дважды избирался депутатом Луцкого городского совета (2013, 2015 годы).
Прошел по спискам партии Украинская объединения патриотов - УКРОП. Игорь Полищук - председатель фракции «УКРОП» в Луцком городском совете.
До 2016 года Полищук имел долю в предприятии «Волынские новости", в состав которого входит одноименная газета и информационное агентство.
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19.11.2020 15:31 Ответить
Ну и какое будущее наобещал Луцку Полищук?
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19.11.2020 15:32 Ответить
Луцку не знаю, а вот Коломойскому светлое будущее. До момента запроса на его выдачу в США.
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19.11.2020 17:54 Ответить
Прошедшие выборы напоминают фильм: Тупой еще тупее На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9205
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19.11.2020 15:39 Ответить
Волиняни , ви теж довбонулися ? Що у вас кандидатів Українців не було ? Не по паспорту . Скільки бєня ще повинна вкрасти , щоб нарешті дійшло ?
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19.11.2020 15:45 Ответить
Эти волыняки на заработках в Польше. Им по-барабану что будет с Украиной. Главное чтобы собственное брюхо набито жратвой было. Да и вообще, с таким стадом, которые выбрали клоуна президентом, скоро и государства не будет.Будет просто территория, разделенная на губернии и воеводства между странами..
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19.11.2020 16:11 Ответить
У волинян був вибір проголосувати але не було вибору порахувати, у кожній комісії були люди Палиці, він тепер такий собі князек на Волині , він довго до цього йшов прикормлюючи потрібних людей
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19.11.2020 20:41 Ответить
Похоже,что лучанам по-барабану кто будет мэром-из 213 000 жителей(не знаю сколько избирателей)голосовало 43 000 На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3854
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19.11.2020 15:57 Ответить
Одним словом дебіли!
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19.11.2020 16:08 Ответить
луцк это поселение западной ваты как и закарпатье))
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19.11.2020 16:25 Ответить
ви собі не уявляєте....
Скільки "вати" наїхало у Львів з Донецької області...

І всі вони зараз виборці "щирого греко-католика" і "патріота Львова"Садового...((
Не за Синютку з "ЄС" же їм голосувати..На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 852
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19.11.2020 17:38 Ответить
Игорь Валерийович, в связи с этим примите мои неискренние но таки поздравления. На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3574
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19.11.2020 17:53 Ответить
ноги босі, руки в глині - ми приїхали з волині!
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19.11.2020 17:58 Ответить
Ну що Луцьк, вибрали бариг і мародерів? Ви вибрали "за майбктнє Бені" і маєте думку, що він вам допоможе? Та ні, він вичистить ваші кишені, захопить ваші підприємства і перепродасть їх через підставні особи за 12 кіл, щоб не було кінців. Ви вже рішення прийняли.Вам видніше.
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19.11.2020 18:07 Ответить
 
 