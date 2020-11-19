На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА

В Луцке во втором туре выборов мэра победил советник экс-мэра, член партии "За майбутнє" Игорь Полищук. Его поддержали более 24 тыс. избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

"По информации из протоколов участковых избирательных комиссий, в день повторного голосования ... кандидата Игоря Полищука ( "За майбутнє"), который набрал большинство голосов, поддержали 24 тыс. 355 избирателей", - говорится в сообщении.

За другого кандидата, Богдана Шибу (самовыдвижение), отдали свои голоса 19 тыс. 93 избирателя. Поэтому победу во "втором туре" одержал Игорь Полищук.

К слову, Игорь Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 - победил Богдан Шиба. Также было два участка - №070522 и №071097, где кандидаты набрали одинаковое количество голосов. В одном случае речь идет о специальном избирательном участке в коммунальном предприятии "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" Волынского областного совета, где за каждого из кандидатов отдали по 4 голоса. А в другом - об участке, который находится в селе Милушин, где за каждого из кандидатов проголосовало по 85 избирателей.

По состоянию на 18 ноября Луцкая ТИК пока официально не объявила результаты выборов.

Также читайте: Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"