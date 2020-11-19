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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Луцьк (363) місцеві вибори (1000) ОПОРА (216)

На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА

У Луцьку в другому турі виборів мера переміг радник ексмера, член партії "За майбутнє" Ігор Поліщук. Його підтримали понад 24 тис. виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

"За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, в день повторного голосування ... кандидата Ігоря Поліщука ("За майбутнє"), який набрав більшість голосів, підтримали 24 тис. 355 виборців", - йдеться в повідомленні.

За іншого кандидата, Богдана Шибу (самовисування), віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці. Тому перемогу у "другому турі" здобув Ігор Поліщук.

До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів. В одному випадку йдеться про спеціальну виборчу дільницю у комунальному підприємстві "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, де за кожного із кандидатів віддали по 4 голоси. А в іншому – про дільницю, що розташовувалася в селі Милушин, де за кожного із кандидатів проголосувало по 85 виборців.

Станом на 18 листопада Луцька ТВК поки офіційно не оголосила результати виборів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Волынь частная собственность лысого пуделя бабломойского палицы. Аборигенам это нравится.
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19.11.2020 15:09
+10
Никогда не подумал бы: Волынь, Острожские - Заславские, сопротивление крестоносцам, Рюриковичи - Гедиминовичи. И тут вдруг выбирают такое гамно - "за майбах"! На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6499
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19.11.2020 15:31
+6
Ха! Лысый пудель каломойши - палица! Смешно! На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4745
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19.11.2020 15:13
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Волынь частная собственность лысого пуделя бабломойского палицы. Аборигенам это нравится.
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19.11.2020 15:09 Відповісти
Ха! Лысый пудель каломойши - палица! Смешно! На выборах мэра Луцка победил Полищук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4745
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19.11.2020 15:13 Відповісти
Та да.
На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1026
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19.11.2020 15:51 Відповісти
Никогда не подумал бы: Волынь, Острожские - Заславские, сопротивление крестоносцам, Рюриковичи - Гедиминовичи. И тут вдруг выбирают такое гамно - "за майбах"! На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6499
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19.11.2020 15:31 Відповісти
Там таке саме совкобидло, як і скрізь в Україні. Утім, набагато гірше. Бо багато хто вже побував за кордоном, але залишається совком.
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19.11.2020 15:34 Відповісти
Грустно...Честно, не ожидал. Ожидал подобное от лугандона, но от волынцев - никогда...
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19.11.2020 15:36 Відповісти
Карьерный старт Игоря приходится на 2010 год, когда он начал работать помощником адвоката.
В 2012 году он стал главным юрисконсультом Благотворительного фонда «Фонд Игоря Палицы - Новый Луцк» (ныне он называется Фонд «Только вместе»), также работал юристом общественной приемной народного депутата Украины Игоря Палицы.
Через пять лет Полищука избрали секретарем Луцкого городского совета, но уже через несколько месяцев он сложил полномочия и начал работать советником городского головы.
Также исполнял обязанности городского головы некоторое время.
Игорь Полищук дважды избирался депутатом Луцкого городского совета (2013, 2015 годы).
Прошел по спискам партии Украинская объединения патриотов - УКРОП. Игорь Полищук - председатель фракции «УКРОП» в Луцком городском совете.
До 2016 года Полищук имел долю в предприятии «Волынские новости", в состав которого входит одноименная газета и информационное агентство.
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19.11.2020 15:31 Відповісти
Ну и какое будущее наобещал Луцку Полищук?
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19.11.2020 15:32 Відповісти
Луцку не знаю, а вот Коломойскому светлое будущее. До момента запроса на его выдачу в США.
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19.11.2020 17:54 Відповісти
Прошедшие выборы напоминают фильм: Тупой еще тупее На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9205
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19.11.2020 15:39 Відповісти
Волиняни , ви теж довбонулися ? Що у вас кандидатів Українців не було ? Не по паспорту . Скільки бєня ще повинна вкрасти , щоб нарешті дійшло ?
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19.11.2020 15:45 Відповісти
Эти волыняки на заработках в Польше. Им по-барабану что будет с Украиной. Главное чтобы собственное брюхо набито жратвой было. Да и вообще, с таким стадом, которые выбрали клоуна президентом, скоро и государства не будет.Будет просто территория, разделенная на губернии и воеводства между странами..
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19.11.2020 16:11 Відповісти
У волинян був вибір проголосувати але не було вибору порахувати, у кожній комісії були люди Палиці, він тепер такий собі князек на Волині , він довго до цього йшов прикормлюючи потрібних людей
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19.11.2020 20:41 Відповісти
Похоже,что лучанам по-барабану кто будет мэром-из 213 000 жителей(не знаю сколько избирателей)голосовало 43 000 На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3854
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Одним словом дебіли!
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19.11.2020 16:08 Відповісти
луцк это поселение западной ваты как и закарпатье))
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19.11.2020 16:25 Відповісти
ви собі не уявляєте....
Скільки "вати" наїхало у Львів з Донецької області...

І всі вони зараз виборці "щирого греко-католика" і "патріота Львова"Садового...((
Не за Синютку з "ЄС" же їм голосувати..На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 852
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19.11.2020 17:38 Відповісти
Игорь Валерийович, в связи с этим примите мои неискренние но таки поздравления. На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3574
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19.11.2020 17:53 Відповісти
ноги босі, руки в глині - ми приїхали з волині!
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19.11.2020 17:58 Відповісти
Ну що Луцьк, вибрали бариг і мародерів? Ви вибрали "за майбктнє Бені" і маєте думку, що він вам допоможе? Та ні, він вичистить ваші кишені, захопить ваші підприємства і перепродасть їх через підставні особи за 12 кіл, щоб не було кінців. Ви вже рішення прийняли.Вам видніше.
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19.11.2020 18:07 Відповісти
 
 