На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА
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У Луцьку в другому турі виборів мера переміг радник ексмера, член партії "За майбутнє" Ігор Поліщук. Його підтримали понад 24 тис. виборців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
"За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, в день повторного голосування ... кандидата Ігоря Поліщука ("За майбутнє"), який набрав більшість голосів, підтримали 24 тис. 355 виборців", - йдеться в повідомленні.
За іншого кандидата, Богдана Шибу (самовисування), віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці. Тому перемогу у "другому турі" здобув Ігор Поліщук.
До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів. В одному випадку йдеться про спеціальну виборчу дільницю у комунальному підприємстві "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, де за кожного із кандидатів віддали по 4 голоси. А в іншому – про дільницю, що розташовувалася в селі Милушин, де за кожного із кандидатів проголосувало по 85 виборців.
Станом на 18 листопада Луцька ТВК поки офіційно не оголосила результати виборів.
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Игорь Полищук тоже попадал в скандалы, но больше словесные. Так, он раскритиковал высказывания своего коллеги депутата Сергея Григоренко о евреях, назвав это проявлением антисемитизма. Он даже подал заявление в СБУ об уголовном правонарушении.
Также Игорь Полищук негативно высказался про бывшего спикера ВР Андрея Парубия, назвав его умственно отсталым.
Острое словцо от Полищука получил и Юрий Луценко. По словам Игоря Игоревича, за Луценко «плачет больница имени Павлова».
В 2012 году он стал главным юрисконсультом Благотворительного фонда «Фонд Игоря Палицы - Новый Луцк» (ныне он называется Фонд «Только вместе»), также работал юристом общественной приемной народного депутата Украины Игоря Палицы.
Через пять лет Полищука избрали секретарем Луцкого городского совета, но уже через несколько месяцев он сложил полномочия и начал работать советником городского головы.
Также исполнял обязанности городского головы некоторое время.
Игорь Полищук дважды избирался депутатом Луцкого городского совета (2013, 2015 годы).
Прошел по спискам партии Украинская объединения патриотов - УКРОП. Игорь Полищук - председатель фракции «УКРОП» в Луцком городском совете.
До 2016 года Полищук имел долю в предприятии «Волынские новости", в состав которого входит одноименная газета и информационное агентство.
Скільки "вати" наїхало у Львів з Донецької області...
І всі вони зараз виборці "щирого греко-католика" і "патріота Львова"Садового...((
Не за Синютку з "ЄС" же їм голосувати..