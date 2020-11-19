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Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре

Прощание с режиссером Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"23 ноября в 10:00 начнется церемония прощания в Первом театре, а в 15:00 - чин похорон на Лычаковском кладбище", - сообщила племянница.

По предварительной информации СМИ, прощание должно было состояться во Львовской опере. Это подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры с таким предложением, которое руководство театра сразу же согласовало, однако родные решили провести прощание в Первом театре.

Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Перед этим с режиссером попрощаются в Москве - там прощание состоится 20 ноября в Театре Виктюка.

Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Царство небесне, заслуги були, але служив кацапам - нашим ворогам.
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19.11.2020 17:06
+6
Придурки, которые глумятся над виктбкрм - сдохнете, никто и не вспомнет о вас.
А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
Умер, не дождавшись
Вечная память!
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19.11.2020 17:11
+5
и не смей равнять говномеса с довженко
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19.11.2020 17:14
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Даже не знаю - львовский касап, или касапский львовянин.. но в любом случае - земля ему пухом...
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19.11.2020 17:02 Ответить
Та называй уже вещи своими именами. Когда идет война таких людей называют предателями и коллаборантами.
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19.11.2020 17:19 Ответить
Віктюк -громадянин Росії ?
мало що там українців за національністю ?

називати їх зрадниками некоректно ..
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ АЖ З НАДЛИШКОМ...
чого Фокін лиш вартує (((
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19.11.2020 18:11 Ответить
У Макшании у него было - "Ничего личного. Только бизнес."
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19.11.2020 18:28 Ответить
Львів вирішить сам!
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19.11.2020 18:58 Ответить
Царство небесне, заслуги були, але служив кацапам - нашим ворогам.
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19.11.2020 17:06 Ответить
Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре - Цензор.НЕТ 2884
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19.11.2020 17:08 Ответить
не забудьте ему в попку вставить фалоимитатор, чтобы на том свете жилось, как на этом
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19.11.2020 17:09 Ответить
Придурки, которые глумятся над виктбкрм - сдохнете, никто и не вспомнет о вас.
А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
Умер, не дождавшись
Вечная память!
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19.11.2020 17:11 Ответить
так гомиков столько не было, чтоб заполнить театр
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19.11.2020 17:13 Ответить
Нашел с чем сравнивать, ты видимо русский? Тогда те страны не воевали против Украины.
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19.11.2020 17:17 Ответить
Этот бездарный петух никому небыл нужен в Украине со своим жопным творчеством.
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19.11.2020 17:17 Ответить
Пысы.
Вот и отозвались долбозвоны.
Для вас он должен был работать?
Ваш уровень 95-й квартал.
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19.11.2020 17:26 Ответить
точніше хто ? всі 5-ть ?

Лахті звикло узагальнювати ? Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі - Цензор.НЕТ 4618
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19.11.2020 18:12 Ответить
Він служив світовій культурі .

Його рівень уся Землна Куля !

Мабуть "Украденне щастя" це мабуть "служба кацапам" ?!
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19.11.2020 18:25 Ответить
Ну, у нас квартал95 тоже мирового значения. Но токо хто его смотрит?
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19.11.2020 18:30 Ответить
и не смей равнять говномеса с довженко
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19.11.2020 17:14 Ответить
Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре - Цензор.НЕТ 5587
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19.11.2020 17:15 Ответить
Скільки можна про цього російського посібника писати? До цього був такий же Жванецький а до нього Кобзон.
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19.11.2020 17:15 Ответить
Зачем этого путенского педика привезли во Львов?
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19.11.2020 17:16 Ответить
Тобі яке діло? Сидиш в параші і квакаєш! Львівяни самі розберуться, без твоїх порад!
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19.11.2020 17:54 Ответить
Ватне лайно, твій дірявий кумир путинське лайно....йому не місце в Україні!!!
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19.11.2020 19:25 Ответить
Що то за пєрвий театр такий? Не знаю такого?
І друге питання: нах*я нам цей путінський п*д@p@c???
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19.11.2020 17:18 Ответить
ВІн ніколи не був ***********, а не путінським, запомни долбойоб!«Який же Путін народ, він від чорта» - останнє інтерв'ю Романа Віктюка для Радіо Свобода
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19.11.2020 17:51 Ответить
Перший театр Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі - Цензор.НЕТ 6746
придурки не дописали повну назву.

я теж не "вкурив" спочатку ))))



Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)
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19.11.2020 18:08 Ответить
Ничего не мешает похоронить его в Украине? А Жванецкому помешало? Что?
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19.11.2020 17:25 Ответить
А Жванецький в раші, хіба він хотів в Україну?
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19.11.2020 17:32 Ответить
Жванецкому помешало то, что он не хотел этого. А Виктюк сам так завещал.
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19.11.2020 17:44 Ответить
А вы уверены?
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19.11.2020 19:27 Ответить
років 15 -20 тому Віктюк приїзжав у Львів .
Типу на На фестиваль "Золотий Лев"..
Хоча ,здається,до фестивалю екпериментальних театрів це не мало відношення...

Я так і не зрозумів....
Він давав ДУЖЕ ДОРОГІ вистави "для Бомонду"... бо "московський гість".....Принаймні я собі не міг дозволити... Ходив на інші "експериментальні" вистави..


Не знаю...я його ніколи не асоціював з Україною,хоча ,звичайно режисер він талановитий був...
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19.11.2020 18:03 Ответить
Гомофобов набежало - аж гай шумить. Поют в унисон с расейскими скрепоносцами. Товарищи, если бы не "педики", не было бы "Джоконды", "Портрета Дориана Грея", "Лебединого озера" и еще многих шедевров. Был бы один 95 квартал. И то не факт)))
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19.11.2020 18:05 Ответить
Но но но! Квартал 95 обижать не позволю! Там тоже педики и талантливые тоже.
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19.11.2020 18:32 Ответить
Ну, а как улучшать чернозёмы Неньки?
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19.11.2020 20:15 Ответить
 
 