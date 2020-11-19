Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре
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Прощание с режиссером Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"23 ноября в 10:00 начнется церемония прощания в Первом театре, а в 15:00 - чин похорон на Лычаковском кладбище", - сообщила племянница.
По предварительной информации СМИ, прощание должно было состояться во Львовской опере. Это подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры с таким предложением, которое руководство театра сразу же согласовало, однако родные решили провести прощание в Первом театре.
Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19
Перед этим с режиссером попрощаются в Москве - там прощание состоится 20 ноября в Театре Виктюка.
Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года.
Пожалуйста, подождите...
мало що там українців за національністю ?
називати їх зрадниками некоректно ..
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ АЖ З НАДЛИШКОМ...
чого Фокін лиш вартує (((
А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
Умер, не дождавшись
Вечная память!
Вот и отозвались долбозвоны.
Для вас он должен был работать?
Ваш уровень 95-й квартал.
Лахті звикло узагальнювати ?
Його рівень уся Землна Куля !
Мабуть "Украденне щастя" це мабуть "служба кацапам" ?!
І друге питання: нах*я нам цей путінський п*д@p@c???
придурки не дописали повну назву.
я теж не "вкурив" спочатку ))))
Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)
Типу на На фестиваль "Золотий Лев"..
Хоча ,здається,до фестивалю екпериментальних театрів це не мало відношення...
Я так і не зрозумів....
Він давав ДУЖЕ ДОРОГІ вистави "для Бомонду"... бо "московський гість".....Принаймні я собі не міг дозволити... Ходив на інші "експериментальні" вистави..
Не знаю...я його ніколи не асоціював з Україною,хоча ,звичайно режисер він талановитий був...