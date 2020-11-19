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Віктюк (7) Львів (2080) похорон (1247)

Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі

Новини Цензор.НЕТ Події

Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі

Прощання з режисером Романом Віктюком у Львові відбудеться в понеділок, 23 листопада, в Першому театрі. Після цього його поховають на Личаківському кладовищі.

Про це повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"23 листопада о 10:00 розпочнеться церемонія прощання в Першому театрі, а о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі", - повідомила племінниця.

За попередньою інформацією ЗМІ, прощання повинно було відбутися у Львівській опері. Це підтвердили в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури з такою пропозицією, яке керівництво театру відразу ж погодило, проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.

Перед цим з режисером попрощаються в Москві - там прощання відбудеться 20 листопада в Театрі Віктюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе

Нагадаємо, Роман Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Царство небесне, заслуги були, але служив кацапам - нашим ворогам.
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19.11.2020 17:06
+6
Придурки, которые глумятся над виктбкрм - сдохнете, никто и не вспомнет о вас.
А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
Умер, не дождавшись
Вечная память!
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19.11.2020 17:11
+5
и не смей равнять говномеса с довженко
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19.11.2020 17:14
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Даже не знаю - львовский касап, или касапский львовянин.. но в любом случае - земля ему пухом...
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19.11.2020 17:02 Відповісти
Та называй уже вещи своими именами. Когда идет война таких людей называют предателями и коллаборантами.
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19.11.2020 17:19 Відповісти
Віктюк -громадянин Росії ?
мало що там українців за національністю ?

називати їх зрадниками некоректно ..
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ АЖ З НАДЛИШКОМ...
чого Фокін лиш вартує (((
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19.11.2020 18:11 Відповісти
У Макшании у него было - "Ничего личного. Только бизнес."
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19.11.2020 18:28 Відповісти
Львів вирішить сам!
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19.11.2020 18:58 Відповісти
Царство небесне, заслуги були, але служив кацапам - нашим ворогам.
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре - Цензор.НЕТ 2884
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19.11.2020 17:08 Відповісти
не забудьте ему в попку вставить фалоимитатор, чтобы на том свете жилось, как на этом
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19.11.2020 17:09 Відповісти
Придурки, которые глумятся над виктбкрм - сдохнете, никто и не вспомнет о вас.
А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
Умер, не дождавшись
Вечная память!
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19.11.2020 17:11 Відповісти
так гомиков столько не было, чтоб заполнить театр
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19.11.2020 17:13 Відповісти
Нашел с чем сравнивать, ты видимо русский? Тогда те страны не воевали против Украины.
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19.11.2020 17:17 Відповісти
Этот бездарный петух никому небыл нужен в Украине со своим жопным творчеством.
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19.11.2020 17:17 Відповісти
Пысы.
Вот и отозвались долбозвоны.
Для вас он должен был работать?
Ваш уровень 95-й квартал.
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19.11.2020 17:26 Відповісти
точніше хто ? всі 5-ть ?

Лахті звикло узагальнювати ? Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі - Цензор.НЕТ 4618
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19.11.2020 18:12 Відповісти
Він служив світовій культурі .

Його рівень уся Землна Куля !

Мабуть "Украденне щастя" це мабуть "служба кацапам" ?!
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19.11.2020 18:25 Відповісти
Ну, у нас квартал95 тоже мирового значения. Но токо хто его смотрит?
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19.11.2020 18:30 Відповісти
и не смей равнять говномеса с довженко
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19.11.2020 17:14 Відповісти
Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре - Цензор.НЕТ 5587
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19.11.2020 17:15 Відповісти
Скільки можна про цього російського посібника писати? До цього був такий же Жванецький а до нього Кобзон.
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19.11.2020 17:15 Відповісти
Зачем этого путенского педика привезли во Львов?
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19.11.2020 17:16 Відповісти
Тобі яке діло? Сидиш в параші і квакаєш! Львівяни самі розберуться, без твоїх порад!
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19.11.2020 17:54 Відповісти
Ватне лайно, твій дірявий кумир путинське лайно....йому не місце в Україні!!!
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19.11.2020 19:25 Відповісти
Що то за пєрвий театр такий? Не знаю такого?
І друге питання: нах*я нам цей путінський п*д@p@c???
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19.11.2020 17:18 Відповісти
ВІн ніколи не був ***********, а не путінським, запомни долбойоб!«Який же Путін народ, він від чорта» - останнє інтерв'ю Романа Віктюка для Радіо Свобода
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19.11.2020 17:51 Відповісти
Перший театр Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі - Цензор.НЕТ 6746
придурки не дописали повну назву.

я теж не "вкурив" спочатку ))))



Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)
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19.11.2020 18:08 Відповісти
Ничего не мешает похоронить его в Украине? А Жванецкому помешало? Что?
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19.11.2020 17:25 Відповісти
А Жванецький в раші, хіба він хотів в Україну?
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19.11.2020 17:32 Відповісти
Жванецкому помешало то, что он не хотел этого. А Виктюк сам так завещал.
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19.11.2020 17:44 Відповісти
А вы уверены?
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19.11.2020 19:27 Відповісти
років 15 -20 тому Віктюк приїзжав у Львів .
Типу на На фестиваль "Золотий Лев"..
Хоча ,здається,до фестивалю екпериментальних театрів це не мало відношення...

Я так і не зрозумів....
Він давав ДУЖЕ ДОРОГІ вистави "для Бомонду"... бо "московський гість".....Принаймні я собі не міг дозволити... Ходив на інші "експериментальні" вистави..


Не знаю...я його ніколи не асоціював з Україною,хоча ,звичайно режисер він талановитий був...
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19.11.2020 18:03 Відповісти
Гомофобов набежало - аж гай шумить. Поют в унисон с расейскими скрепоносцами. Товарищи, если бы не "педики", не было бы "Джоконды", "Портрета Дориана Грея", "Лебединого озера" и еще многих шедевров. Был бы один 95 квартал. И то не факт)))
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19.11.2020 18:05 Відповісти
Но но но! Квартал 95 обижать не позволю! Там тоже педики и талантливые тоже.
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19.11.2020 18:32 Відповісти
Ну, а как улучшать чернозёмы Неньки?
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19.11.2020 20:15 Відповісти
 
 