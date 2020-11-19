Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі
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Прощання з режисером Романом Віктюком у Львові відбудеться в понеділок, 23 листопада, в Першому театрі. Після цього його поховають на Личаківському кладовищі.
Про це повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"23 листопада о 10:00 розпочнеться церемонія прощання в Першому театрі, а о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі", - повідомила племінниця.
За попередньою інформацією ЗМІ, прощання повинно було відбутися у Львівській опері. Це підтвердили в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури з такою пропозицією, яке керівництво театру відразу ж погодило, проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.
Перед цим з режисером попрощаються в Москві - там прощання відбудеться 20 листопада в Театрі Віктюка.
Нагадаємо, Роман Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки.
Будь ласка, зачекайте...
мало що там українців за національністю ?
називати їх зрадниками некоректно ..
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ АЖ З НАДЛИШКОМ...
чого Фокін лиш вартує (((
А на чужбине работали у умерли великие украинцы - Шевченко, Довженко, Бандера и много других.
Наши президенты обещали Виктюку театр на склонах Днепра в пионерском парке.
Умер, не дождавшись
Вечная память!
Вот и отозвались долбозвоны.
Для вас он должен был работать?
Ваш уровень 95-й квартал.
Лахті звикло узагальнювати ?
Його рівень уся Землна Куля !
Мабуть "Украденне щастя" це мабуть "служба кацапам" ?!
І друге питання: нах*я нам цей путінський п*д@p@c???
придурки не дописали повну назву.
я теж не "вкурив" спочатку ))))
Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)
Типу на На фестиваль "Золотий Лев"..
Хоча ,здається,до фестивалю екпериментальних театрів це не мало відношення...
Я так і не зрозумів....
Він давав ДУЖЕ ДОРОГІ вистави "для Бомонду"... бо "московський гість".....Принаймні я собі не міг дозволити... Ходив на інші "експериментальні" вистави..
Не знаю...я його ніколи не асоціював з Україною,хоча ,звичайно режисер він талановитий був...