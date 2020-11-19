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Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности
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Российская Федерация, не смотря на предложение украинской делегации и представителей ОБСЕ, Франции и Германии отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности, российская сторона отказалась", - сказано в сообщении.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.
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