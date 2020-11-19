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Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности

Российская Федерация, не смотря на предложение украинской делегации и представителей ОБСЕ, Франции и Германии отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности, российская сторона отказалась", - сказано в сообщении.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко о проведении встреч ТКГ в Минске: "Баба с возу - коню легче"

Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 1850
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19.11.2020 17:57
+6
Расплачся ещё,маразматик старый
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19.11.2020 18:15
+2
Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 4440
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19.11.2020 18:02
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Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 1850
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19.11.2020 17:57 Ответить
Заметте - кремлядь вычислить можно легко - она очень часто повторяет слово ,, скоро ,, !
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19.11.2020 18:05 Ответить
Повезло, це ще легка форма сальмонелозу.
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19.11.2020 18:49 Ответить
Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 4440
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19.11.2020 18:02 Ответить
Видать, Апостол Пётр и Архистратиг Михаил развели бардак на рабочих столах, раз у них во внутриофисном документообороте затерялся призывной лист на христопродавца Кравчука, и не только.
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19.11.2020 18:12 Ответить
Расплачся ещё,маразматик старый
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19.11.2020 18:15 Ответить
Та шо ж такоє? Може перемовники не ті? Може всіх замінити на кацапів, як неповноцінна третьякова, і все вийде? Чи вони хрін кладуть на вашу безпекову частину, ви і без неї рачки поповзете.
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19.11.2020 18:16 Ответить
Не находжу слов передать свою глубокую обеспокоенность.
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19.11.2020 18:47 Ответить
Отказалась, ну и пошла она НА...!!!
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19.11.2020 18:48 Ответить
А вы на колени не забыли встать?
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19.11.2020 19:13 Ответить
 
 