Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности

Российская Федерация, не смотря на предложение украинской делегации и представителей ОБСЕ, Франции и Германии отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности, российская сторона отказалась", - сказано в сообщении.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

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