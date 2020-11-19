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Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки

Російська Федерація, попри пропозицію української делегації і представників ОБСЄ, Франції та Німеччини відмовилася провести засідання підгруп ТКГ з політичних питань і безпеки.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН провести засідання політичної підгрупи і підгрупи з безпеки, російська сторона відмовилася", - сказано в повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 24-25 листопада.

Читайте також: Українська делегація в ТКГ запропонувала провести позачергові засідання, щоб розглянути питання обміну полоненими і розблокування КПВВ

Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки 01
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Топ коментарі
+12
Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 1850
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19.11.2020 17:57
+6
Расплачся ещё,маразматик старый
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19.11.2020 18:15
+2
Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 4440
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19.11.2020 18:02
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Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 1850
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19.11.2020 17:57 Відповісти
Заметте - кремлядь вычислить можно легко - она очень часто повторяет слово ,, скоро ,, !
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19.11.2020 18:05 Відповісти
Повезло, це ще легка форма сальмонелозу.
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19.11.2020 18:49 Відповісти
Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 4440
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19.11.2020 18:02 Відповісти
Видать, Апостол Пётр и Архистратиг Михаил развели бардак на рабочих столах, раз у них во внутриофисном документообороте затерялся призывной лист на христопродавца Кравчука, и не только.
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19.11.2020 18:12 Відповісти
Расплачся ещё,маразматик старый
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19.11.2020 18:15 Відповісти
Та шо ж такоє? Може перемовники не ті? Може всіх замінити на кацапів, як неповноцінна третьякова, і все вийде? Чи вони хрін кладуть на вашу безпекову частину, ви і без неї рачки поповзете.
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19.11.2020 18:16 Відповісти
Не находжу слов передать свою глубокую обеспокоенность.
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Отказалась, ну и пошла она НА...!!!
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19.11.2020 18:48 Відповісти
А вы на колени не забыли встать?
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19.11.2020 19:13 Відповісти
 
 