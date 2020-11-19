Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки

Російська Федерація, попри пропозицію української делегації і представників ОБСЄ, Франції та Німеччини відмовилася провести засідання підгруп ТКГ з політичних питань і безпеки.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН провести засідання політичної підгрупи і підгрупи з безпеки, російська сторона відмовилася", - сказано в повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 24-25 листопада.

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