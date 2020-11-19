Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности". – сообщил Парубий.

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