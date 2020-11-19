Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался
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Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности". – сообщил Парубий.
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Ти з-під кого пишеш? З-під Шарія чи Бойка?))
P.S. Переломом руки це супроводжується, як на Майдані?
P.S. І нам. Над нашою... спільною та важкою...
Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"
По просьбе дряни Портнова , которого ждет буцегарня и очень скоро!
Ведь по открытым данным из одноо китайского госпиталя в очаге пандемии из 186-ти тяжело заболевших почему-то оказался только один курец при том что в Китае курит каждый торой