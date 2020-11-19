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Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности". – сообщил Парубий.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь

Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Швидкого одужання, пану Андрію.
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19.11.2020 18:19
+9
самоликвидировался ?
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19.11.2020 18:28
+8
Що ж ви не побереглися, пане АНДРІЮ?!! Тепер кріпіться ті скоріше одужуйте, попереду багато справ для патріотів УкраЇни!!!
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19.11.2020 18:34
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Швидкого одужання, пану Андрію.
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19.11.2020 18:19 Ответить
Та ти шо? А чому ж не відповів? За півтора роки часу не знайшось нарити, чи фактів?
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19.11.2020 18:42 Ответить
Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 6887 Дурень думкою багатіє. Продовжуйте.
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19.11.2020 18:54 Ответить
Навзайм. Хоча, ваш випадок складний. Вам ні 100, ні 200 відсотковий прокуроп не підходить. Чекайте на 300 відсотковаого. Можливо він, в своїх видіннях, щось нариє. Бо фуйлу з ригами за 7 років нічого знайти не вдалось.
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19.11.2020 19:03 Ответить
Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 3109 Мадам, лікуйтесь. Можливо ще є шанс.
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19.11.2020 19:14 Ответить
Ира, займись ужином, уборкой, сексом, но перестань писать херню.
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19.11.2020 19:17 Ответить
Вата, вже давно доведена, що та довідка на Парубія- сраний кацапський фейк))) ті дебіли у довідку 70-хх років втулили ******* назву вулиці)))
Ти з-під кого пишеш? З-під Шарія чи Бойка?))
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19.11.2020 19:21 Ответить
за Зєлєнскава галасавала?
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19.11.2020 19:00 Ответить
Схоже, за опзж.
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19.11.2020 19:15 Ответить
Говорит он на своём языке , но всем было понятно . Теперь , вообще ничего не понятно . Знаю одно , зря зеля полез в политику . Да и его творчество - так себе . Больше ватное .
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19.11.2020 18:57 Ответить
О Боже!
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19.11.2020 18:20 Ответить
Посмотрим.
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19.11.2020 18:21 Ответить
Одужуйте
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19.11.2020 18:27 Ответить
самоликвидировался ?
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19.11.2020 18:28 Ответить
Що ж ви не побереглися, пане АНДРІЮ?!! Тепер кріпіться ті скоріше одужуйте, попереду багато справ для патріотів УкраЇни!!!
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19.11.2020 18:34 Ответить
Бог шельму метит
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19.11.2020 18:34 Ответить
Выздоравливайте скорее, на Майдане Вы нужны здоровым... Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался - Цензор.НЕТ 1405
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19.11.2020 18:35 Ответить
Заразился! Чувствую себя хорошо! ШО-ШО???
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19.11.2020 18:36 Ответить
Шо шо... Короновірус в більшості випадків (як каже статистика, більше чим 80%) - це легка форма і лише решта з ускладненнями, котрі викликають пневмонію.
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19.11.2020 18:48 Ответить
Вот это и интересно. Лёгкая форма 80%, а посадить под замок и на цепь пытаются 100%.
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19.11.2020 18:56 Ответить
Саме так і роблять. Плюс роздули істерію.
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19.11.2020 18:57 Ответить
Ні. Навіть при легкій формі буває пневмонія і людина навіть не помічає її...
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19.11.2020 22:35 Ответить
Не те слово. Сепарню, та інше підкацапське лайно, від нього тіпає і в жар кидає. Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 9075
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19.11.2020 18:44 Ответить
Его невнятная картавая речь бесит не только сепаров🤭
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19.11.2020 20:02 Ответить
Мені фіолетово кого бісить його мова, мені важливі його справи. А вони на благо України, та її європейського, НАТОвського майбутнього. І зрозуміло, що бісять кацапів і всяку прокацапську шелупонь.
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19.11.2020 20:09 Ответить
Та кого может типать от этого картавого убожества!
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19.11.2020 21:14 Ответить
Вас.
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19.11.2020 22:32 Ответить
Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 3322
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20.11.2020 06:20 Ответить
Бажаю найскорішого одужання! Ми Вас любимо, пане Андрію! На відміну від сімулянта буби криворогатого, який тільки й мріє, як Україну здати фуууууйлу!
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19.11.2020 18:45 Ответить
Хотілось би почути, як він вимовляє слово "самоізолювався".
P.S. Переломом руки це супроводжується, як на Майдані?
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19.11.2020 18:47 Ответить
спитай Зюзю, як він вимовляє - ось посміємося!
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19.11.2020 21:50 Ответить
Ватные боты-калоеды тут как тут
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19.11.2020 18:48 Ответить
Прочитал "самоликвидировался" ))
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19.11.2020 18:50 Ответить
Швидкої перемоги над власною хворобою.

P.S. І нам. Над нашою... спільною та важкою...
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19.11.2020 18:51 Ответить
Навсегда?
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19.11.2020 19:11 Ответить
дрюню жалко очень, вот шо значит встречать хворобу с широко распахнутой ширинкой, и даже справка болезнь не отпугнула
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19.11.2020 19:12 Ответить
Бажаю одужання . Медичну справочку про одужання теж будь-ласка опублікуйте . ))
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19.11.2020 19:15 Ответить
Рыба продолжает гнить и дальше... Кто следующий...
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19.11.2020 19:17 Ответить
ЕЕ кто появился , а где вообще изолировался все это время ? И как же дальше жить Парубий заболел епь, эти люди вылечатся это не простота народная не мы увы.....
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19.11.2020 19:41 Ответить
На допрос не пошел.... Смекалистый.
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19.11.2020 19:57 Ответить
Какой допрос ?
По просьбе дряни Портнова , которого ждет буцегарня и очень скоро!
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19.11.2020 20:13 Ответить
Удивительно как на Державных мужей действует заразно общественный транспорт,или восзможно элитных проституток в подворотнях?Иначе не могу понять где такие ,,стерализованые,,да еще и из охраной за наш бюджет могли поджватить эту заразу.Может она особенная и поражает исключительно воров и лгунов?
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19.11.2020 20:04 Ответить
P.S.Прошел год кака погибают наши сограждане от пандемии но МОЗ так по сей день не опублековал статистику кто,какие люди из ихним образом жизни более или мение подвержен к заболеванию.
Ведь по открытым данным из одноо китайского госпиталя в очаге пандемии из 186-ти тяжело заболевших почему-то оказался только один курец при том что в Китае курит каждый торой
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19.11.2020 20:16 Ответить
Запомнмтк я как говорил на русском языке я р буду говорить на русском языке пока я плачу налоги и буду требовать от других
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19.11.2020 20:38 Ответить
ПНХ гнида вузькоязична.
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19.11.2020 21:00 Ответить
Ахах))) тобто ти, опудало, будеш від мене вимагати відповідати тобі "парасєйскі"?))) Щміщно))
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20.11.2020 08:54 Ответить
 
 