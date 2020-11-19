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Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався

Ексспікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це всім, із ким контактував останніми днями. Почуваюся добре, однак повністю самоізолююся. Всім бажаю здоров'я і максимального дотримання заходів безпеки", - повідомив Парубій.

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Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався 01
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Топ коментарі
+20
Швидкого одужання, пану Андрію.
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19.11.2020 18:19
+9
самоликвидировался ?
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19.11.2020 18:28
+8
Що ж ви не побереглися, пане АНДРІЮ?!! Тепер кріпіться ті скоріше одужуйте, попереду багато справ для патріотів УкраЇни!!!
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19.11.2020 18:34
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Швидкого одужання, пану Андрію.
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19.11.2020 18:19 Відповісти
Та ти шо? А чому ж не відповів? За півтора роки часу не знайшось нарити, чи фактів?
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19.11.2020 18:42 Відповісти
Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 6887 Дурень думкою багатіє. Продовжуйте.
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19.11.2020 18:54 Відповісти
Навзайм. Хоча, ваш випадок складний. Вам ні 100, ні 200 відсотковий прокуроп не підходить. Чекайте на 300 відсотковаого. Можливо він, в своїх видіннях, щось нариє. Бо фуйлу з ригами за 7 років нічого знайти не вдалось.
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19.11.2020 19:03 Відповісти
Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 3109 Мадам, лікуйтесь. Можливо ще є шанс.
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19.11.2020 19:14 Відповісти
Ира, займись ужином, уборкой, сексом, но перестань писать херню.
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19.11.2020 19:17 Відповісти
Вата, вже давно доведена, що та довідка на Парубія- сраний кацапський фейк))) ті дебіли у довідку 70-хх років втулили ******* назву вулиці)))
Ти з-під кого пишеш? З-під Шарія чи Бойка?))
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19.11.2020 19:21 Відповісти
за Зєлєнскава галасавала?
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19.11.2020 19:00 Відповісти
Схоже, за опзж.
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19.11.2020 19:15 Відповісти
Говорит он на своём языке , но всем было понятно . Теперь , вообще ничего не понятно . Знаю одно , зря зеля полез в политику . Да и его творчество - так себе . Больше ватное .
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19.11.2020 18:57 Відповісти
О Боже!
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19.11.2020 18:20 Відповісти
Посмотрим.
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19.11.2020 18:21 Відповісти
Одужуйте
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19.11.2020 18:27 Відповісти
самоликвидировался ?
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19.11.2020 18:28 Відповісти
Що ж ви не побереглися, пане АНДРІЮ?!! Тепер кріпіться ті скоріше одужуйте, попереду багато справ для патріотів УкраЇни!!!
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19.11.2020 18:34 Відповісти
Бог шельму метит
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19.11.2020 18:34 Відповісти
Выздоравливайте скорее, на Майдане Вы нужны здоровым... Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался - Цензор.НЕТ 1405
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19.11.2020 18:35 Відповісти
Заразился! Чувствую себя хорошо! ШО-ШО???
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19.11.2020 18:36 Відповісти
Шо шо... Короновірус в більшості випадків (як каже статистика, більше чим 80%) - це легка форма і лише решта з ускладненнями, котрі викликають пневмонію.
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19.11.2020 18:48 Відповісти
Вот это и интересно. Лёгкая форма 80%, а посадить под замок и на цепь пытаются 100%.
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19.11.2020 18:56 Відповісти
Саме так і роблять. Плюс роздули істерію.
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19.11.2020 18:57 Відповісти
Ні. Навіть при легкій формі буває пневмонія і людина навіть не помічає її...
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19.11.2020 22:35 Відповісти
Не те слово. Сепарню, та інше підкацапське лайно, від нього тіпає і в жар кидає. Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 9075
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19.11.2020 18:44 Відповісти
Его невнятная картавая речь бесит не только сепаров🤭
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19.11.2020 20:02 Відповісти
Мені фіолетово кого бісить його мова, мені важливі його справи. А вони на благо України, та її європейського, НАТОвського майбутнього. І зрозуміло, що бісять кацапів і всяку прокацапську шелупонь.
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19.11.2020 20:09 Відповісти
Та кого может типать от этого картавого убожества!
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19.11.2020 21:14 Відповісти
Вас.
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19.11.2020 22:32 Відповісти
Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався - Цензор.НЕТ 3322
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20.11.2020 06:20 Відповісти
Бажаю найскорішого одужання! Ми Вас любимо, пане Андрію! На відміну від сімулянта буби криворогатого, який тільки й мріє, як Україну здати фуууууйлу!
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19.11.2020 18:45 Відповісти
Хотілось би почути, як він вимовляє слово "самоізолювався".
P.S. Переломом руки це супроводжується, як на Майдані?
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19.11.2020 18:47 Відповісти
спитай Зюзю, як він вимовляє - ось посміємося!
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19.11.2020 21:50 Відповісти
Ватные боты-калоеды тут как тут
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19.11.2020 18:48 Відповісти
Прочитал "самоликвидировался" ))
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19.11.2020 18:50 Відповісти
Швидкої перемоги над власною хворобою.

P.S. І нам. Над нашою... спільною та важкою...
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19.11.2020 18:51 Відповісти
Навсегда?
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19.11.2020 19:11 Відповісти
дрюню жалко очень, вот шо значит встречать хворобу с широко распахнутой ширинкой, и даже справка болезнь не отпугнула
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19.11.2020 19:12 Відповісти
Бажаю одужання . Медичну справочку про одужання теж будь-ласка опублікуйте . ))
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19.11.2020 19:15 Відповісти
Рыба продолжает гнить и дальше... Кто следующий...
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19.11.2020 19:17 Відповісти
ЕЕ кто появился , а где вообще изолировался все это время ? И как же дальше жить Парубий заболел епь, эти люди вылечатся это не простота народная не мы увы.....
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19.11.2020 19:41 Відповісти
На допрос не пошел.... Смекалистый.
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19.11.2020 19:57 Відповісти
Какой допрос ?
По просьбе дряни Портнова , которого ждет буцегарня и очень скоро!
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19.11.2020 20:13 Відповісти
Удивительно как на Державных мужей действует заразно общественный транспорт,или восзможно элитных проституток в подворотнях?Иначе не могу понять где такие ,,стерализованые,,да еще и из охраной за наш бюджет могли поджватить эту заразу.Может она особенная и поражает исключительно воров и лгунов?
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19.11.2020 20:04 Відповісти
P.S.Прошел год кака погибают наши сограждане от пандемии но МОЗ так по сей день не опублековал статистику кто,какие люди из ихним образом жизни более или мение подвержен к заболеванию.
Ведь по открытым данным из одноо китайского госпиталя в очаге пандемии из 186-ти тяжело заболевших почему-то оказался только один курец при том что в Китае курит каждый торой
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Запомнмтк я как говорил на русском языке я р буду говорить на русском языке пока я плачу налоги и буду требовать от других
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19.11.2020 20:38 Відповісти
ПНХ гнида вузькоязична.
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19.11.2020 21:00 Відповісти
Ахах))) тобто ти, опудало, будеш від мене вимагати відповідати тобі "парасєйскі"?))) Щміщно))
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20.11.2020 08:54 Відповісти
 
 