Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався

Ексспікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це всім, із ким контактував останніми днями. Почуваюся добре, однак повністю самоізолююся. Всім бажаю здоров'я і максимального дотримання заходів безпеки", - повідомив Парубій.

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