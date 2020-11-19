Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався
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Ексспікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на самоізоляцію.
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це всім, із ким контактував останніми днями. Почуваюся добре, однак повністю самоізолююся. Всім бажаю здоров'я і максимального дотримання заходів безпеки", - повідомив Парубій.
Топ коментарі
+20 Чайка Київ
показати весь коментар19.11.2020 18:19
+9 Yurii Sliusarchuk
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+8 Наталья Киенко
показати весь коментар19.11.2020 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
Ти з-під кого пишеш? З-під Шарія чи Бойка?))
P.S. Переломом руки це супроводжується, як на Майдані?
P.S. І нам. Над нашою... спільною та важкою...
Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"
По просьбе дряни Портнова , которого ждет буцегарня и очень скоро!
Ведь по открытым данным из одноо китайского госпиталя в очаге пандемии из 186-ти тяжело заболевших почему-то оказался только один курец при том что в Китае курит каждый торой