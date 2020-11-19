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Глава Черновицкого облсовета Мунтян госпитализирован с COVID-19, он в тяжелом состоянии

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Глава Черновицкого облсовета Мунтян госпитализирован с COVID-19, он в тяжелом состоянии

Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, поражены 50% легких.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"С субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Как утверждает врач-пульмонолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 16 ноября пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, 17 ноября его состояние ухудшилось, и он находится на дотации кислорода.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Вибори були понад усьо.
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19.11.2020 19:01
+1
Ну нельзя так убиваться ради выборов .
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19.11.2020 19:00
+1
Может он хороший человек ,а не «слуга»
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19.11.2020 19:04
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Ну нельзя так убиваться ради выборов .
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19.11.2020 19:00 Ответить
не ради выборов он убивался,а ради выгоды, накрал много, может бог его накажет
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19.11.2020 19:31 Ответить
Мунтян? На фронт хача носатого..
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19.11.2020 20:30 Ответить
Вибори були понад усьо.
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19.11.2020 19:01 Ответить
Может он хороший человек ,а не «слуга»
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19.11.2020 19:04 Ответить
той злодій та корупціонер повинен в буцігарни вже гнити... Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані - Цензор.НЕТ 362
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19.11.2020 19:04 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/glave-chernovitskogo-oblsoveta-soobshchili-1580829752.html- вот тут сказано, имел 400 тыс долл взятки, и поэтому должен сдохнуть
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19.11.2020 19:34 Ответить
Пусть выздоравливает! Жалко людей.
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19.11.2020 20:28 Ответить
Хача в Карабах,на позиции.
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19.11.2020 20:33 Ответить
коля балалайкин, я твой жаргон не понимать. *хача*, в частности.
-//- при чём здесь карабах, не понимать.
И вообще, когда-то ты маскировался под интеллигентного человека, и был с нами. Но теперь мне не доставляет удовольствия читать твои ответы. Т.е. в след. раз не беспокойся.
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19.11.2020 20:41 Ответить
Да,я против армян-говно народ..
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19.11.2020 23:23 Ответить
 
 