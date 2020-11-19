Глава Черновицкого облсовета Мунтян госпитализирован с COVID-19, он в тяжелом состоянии
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Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, поражены 50% легких.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого облсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"С субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Как утверждает врач-пульмонолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 16 ноября пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, 17 ноября его состояние ухудшилось, и он находится на дотации кислорода.
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-//- при чём здесь карабах, не понимать.
И вообще, когда-то ты маскировался под интеллигентного человека, и был с нами. Но теперь мне не доставляет удовольствия читать твои ответы. Т.е. в след. раз не беспокойся.