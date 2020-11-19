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Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна госпіталізовано з COVID-19 і двосторонньою пневмонією. Він перебуває у стабільно важкому стані, вражені 50% легень.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облради, інформує Цензор.НЕТ.

"З суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двосторонньою пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як стверджує лікар-пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтаро, ураження легень пацієнта становить 50%, стан стабільно важкий", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, 17 листопада його стан погіршився, і він перебуває на дотації кисню.

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Топ коментарі
+3
Вибори були понад усьо.
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19.11.2020 19:01
+1
Ну нельзя так убиваться ради выборов .
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19.11.2020 19:00
+1
Может он хороший человек ,а не «слуга»
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19.11.2020 19:04
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Ну нельзя так убиваться ради выборов .
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19.11.2020 19:00 Відповісти
не ради выборов он убивался,а ради выгоды, накрал много, может бог его накажет
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19.11.2020 19:31 Відповісти
Мунтян? На фронт хача носатого..
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19.11.2020 20:30 Відповісти
Вибори були понад усьо.
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19.11.2020 19:01 Відповісти
Может он хороший человек ,а не «слуга»
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19.11.2020 19:04 Відповісти
той злодій та корупціонер повинен в буцігарни вже гнити... Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані - Цензор.НЕТ 362
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19.11.2020 19:04 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/glave-chernovitskogo-oblsoveta-soobshchili-1580829752.html- вот тут сказано, имел 400 тыс долл взятки, и поэтому должен сдохнуть
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19.11.2020 19:34 Відповісти
Пусть выздоравливает! Жалко людей.
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19.11.2020 20:28 Відповісти
Хача в Карабах,на позиции.
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19.11.2020 20:33 Відповісти
коля балалайкин, я твой жаргон не понимать. *хача*, в частности.
-//- при чём здесь карабах, не понимать.
И вообще, когда-то ты маскировался под интеллигентного человека, и был с нами. Но теперь мне не доставляет удовольствия читать твои ответы. Т.е. в след. раз не беспокойся.
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19.11.2020 20:41 Відповісти
Да,я против армян-говно народ..
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19.11.2020 23:23 Відповісти
 
 