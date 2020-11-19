Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна госпіталізовано з COVID-19 і двосторонньою пневмонією. Він перебуває у стабільно важкому стані, вражені 50% легень.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облради, інформує Цензор.НЕТ.

"З суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двосторонньою пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як стверджує лікар-пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтаро, ураження легень пацієнта становить 50%, стан стабільно важкий", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, 17 листопада його стан погіршився, і він перебуває на дотації кисню.

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