Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані
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Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна госпіталізовано з COVID-19 і двосторонньою пневмонією. Він перебуває у стабільно важкому стані, вражені 50% легень.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облради, інформує Цензор.НЕТ.
"З суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двосторонньою пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як стверджує лікар-пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтаро, ураження легень пацієнта становить 50%, стан стабільно важкий", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що 16 листопада пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, 17 листопада його стан погіршився, і він перебуває на дотації кисню.
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-//- при чём здесь карабах, не понимать.
И вообще, когда-то ты маскировался под интеллигентного человека, и был с нами. Но теперь мне не доставляет удовольствия читать твои ответы. Т.е. в след. раз не беспокойся.