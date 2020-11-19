Донецкие террористы выдвинули новые условия для обмена удерживаемыми лицами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обмен пленными на Донбассе не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова.
"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.
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Пожалуйста, подождите...
Так что Украина их и так отпустит через год два чистеньким и они могут жить среди нас по закону....
КТО С ЭТОЙ ************* РАЗГОВАРИВАЛ?
и сраного "рускавга мира" в Украине не будет!!!
Так, сьогодні відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України, на якій зазвичаю піднімають питання обміну утримуваними особами.
На питання про те, чому на цей раз не відбулось обговорення цієї теми, співрозмовник відповів: "Вони (російська сторона - ред.) не дають про це розмовляти".
"Ми регулярно ставимо питання, а вони кажуть - автобуси їх непокоять, більш за це все їх непокоять автобуси. Ми кажемо: а полонених збираєтесь власних повертати? Вони кажуть: спочатку ми вирішимо, що там з автобусами.
Водночас, зі слів Арестовича, надію на те, що черговий обмін відбудеться до Нового Року, ще не втрачено.
"На них дуже сильно тиснуть Франція і Німеччина, вони минулого тижня опублікували відповідну заяву. Я думаю, певний шанс все ж є. Це дуже схоже на російський стиль: тягнути до останньої хвилини, сказати: "... от , завдяки нашій добрій волі"…", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, чи отримала українська сторона списки на обмін полоненими від агресора, представник української делегації відповів: "Ні".
"Чотири рази ми передавали. При чому на їх прохання, по категоріях, які вони запитали. Ми перший надали 18 липня, з тих пір кожен місяць надаємо. Але, вони не дали відповідь на наші списки, і власні не надали. І постійсно закидають, що ми не хочемо обмінювати. Російський стиль", - додав він.
Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.