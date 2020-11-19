Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами

Обмін полоненими на Донбасі не відбудеться до узгодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ). Крім того, таку дорожню карту має схвалити Верховна рада України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила представниця окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дарина Морозова.

"Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно узгодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінським угодам", - заявила Морозова.

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