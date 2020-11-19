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Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами

Обмін полоненими на Донбасі не відбудеться до узгодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ). Крім того, таку дорожню карту має схвалити Верховна рада України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила представниця окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дарина Морозова.

"Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно узгодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінським угодам", - заявила Морозова.

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Топ коментарі
+33
Они всех типа Цемаха получили у наших профанов ,а та пистота ,что осталась им не нужна. Теперь пошел шантаж.
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19.11.2020 19:25
+25
Класичні терористи. Щоб не знущатися над людьми, та не робити нових терактів вимагають політичних поступок. Ящо поступок не буде, будуть і далі робити теракти. Хоча насправді це не терорити вимагають, а РФ - терористична держава.
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19.11.2020 19:28
+23
Арестовать Медведчука и уже завтра они на коленях будут просить об обмене пленными
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19.11.2020 19:31
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Когда оно издохнет ?
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19.11.2020 19:24 Відповісти
Само не здохне,треба допомогти...
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19.11.2020 19:27 Відповісти
Треба нарешті зрозуміти з ким ведуться перемовини,їм їхні терористи не потрібні.
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19.11.2020 19:24 Відповісти
Да просто у нас их осудили или осудят на смешные сроки кому 5 кому 7 лет дадут кому условно Просто доказать трудно они якобы все на блокпостах стояли..
Так что Украина их и так отпустит через год два чистеньким и они могут жить среди нас по закону....
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19.11.2020 20:31 Відповісти
Они всех типа Цемаха получили у наших профанов ,а та пистота ,что осталась им не нужна. Теперь пошел шантаж.
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19.11.2020 19:25 Відповісти
Кому-то не пох.,шо оно там выдвинуло?
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19.11.2020 19:25 Відповісти
Класичні терористи. Щоб не знущатися над людьми, та не робити нових терактів вимагають політичних поступок. Ящо поступок не буде, будуть і далі робити теракти. Хоча насправді це не терорити вимагають, а РФ - терористична держава.
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19.11.2020 19:28 Відповісти
"...об этом заявила представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова."

КТО С ЭТОЙ ************* РАЗГОВАРИВАЛ? Донецкие террористы выдвинули новые условия для обмена удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 308
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19.11.2020 19:30 Відповісти
ОБСЕ
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19.11.2020 20:22 Відповісти
Как слепоглухонемые могут разговаривать? Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 3845
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19.11.2020 22:24 Відповісти
Арестовать Медведчука и уже завтра они на коленях будут просить об обмене пленными
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19.11.2020 19:31 Відповісти
Только арестовать или возможны крайние меры？
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19.11.2020 21:10 Відповісти
потом будет вода в крым и т,д,
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19.11.2020 19:33 Відповісти
Донецк должен быть сожжен!.. демонстративно!.. публично!.. со всеобщего согласия!..
и сраного "рускавга мира" в Украине не будет!!!
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19.11.2020 19:34 Відповісти
Обнести колючим дротом і спалити.(Юлька-варофка)
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19.11.2020 19:56 Відповісти
Донецьк та Луганськ повинні бути звільнені внаслідок військової операції ЗСУ. Але це неможливо здійснити при порошенко, зеленському чи іншому представнику колаборантської, олігархічної кодли.
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19.11.2020 23:24 Відповісти
а готували повстання у даунбаських тюрмах, та якась хвора на коронавірус курва, з Феофанії все здала сєпарам
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19.11.2020 19:35 Відповісти
обмен кого на кого? обмен котов в мешках нам не нужен вообще. посылать ту лугандонию с донбабве... туа, куда не ходят.
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19.11.2020 19:37 Відповісти
А шо там було про обмін полоненими до нового року ??????
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19.11.2020 19:38 Відповісти
Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 4812Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 4812БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ ...И ПРИМУТ И ПРОГОЛОСУЮТ...21.04.19 73% ДОЛБ...**** ПРОЕ..ЛИ ЭТУ СТРАНУ..КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ УБИВАЮТ САМИ УСТОИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СТРАНА СПОЛЗАЕТ В ХАОС -В ПРИНЦИПЕ ЭТО И БЫЛО ЦЕЛЬЮ ТРОЯНСКОГО КОНЯ КОТОРОГО БЕНЯ ЗАПУСТИЛ В ТЕМНУЮ ПОД ВИДОМ ТАКОГО СЕБЕ КЛОУНА-ДУРАЧКА КОТОРЫЙ НАСТОЛЬКО ГЛУП ЧТО САМ НЕ ПОНИМАЕТ КУДА ВЛЕЗ -ЭТО НОЛЬ ЗЕРО-ТЕ КТО СТОИТ ЗА НИМ УЖЕ ОЗВУЧИЛИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ -БИЗНЕС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО ИМ УКРАИНА ПОБОКУ...
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19.11.2020 19:40 Відповісти
Всех более менее ценных сепаров тварь зеленая поотдавала, теперь им никто не нужен, потому и меняться не будут. А был бы на обмен цемах, да вагнеровцев десяток....
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19.11.2020 19:42 Відповісти
они еще и условия ставят? блин, гарант , воевать надо чтобы боялись, иначе нас условиями задолбают.... боишься воевать? реализуй свой же план "Б" - стена и ров с крокодилами и глубокая заморозка всех сношений с лугандоном и его населением....
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19.11.2020 19:43 Відповісти
Ну, и зеленож*пое сыкло на цырлах будет в очередной раз скакать перед ху*лом и его лугандоновскими шавками. Ему хоть кол на голове теши, но дай на "норманди" заглянуть черту лысому в зенки, стоя перед тем раком. Вот что делает с таким существом "мир в голове".
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19.11.2020 19:43 Відповісти
Що таксистов не наловили ещё а донбеляки
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19.11.2020 19:44 Відповісти
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Українська сторона у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України вже чотири рази передавала списки на обмін утримуваними особами, росіяни - жодного. Про це в коментарі УНН заявив речник української делегації Олексій Арестович.
Так, сьогодні відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України, на якій зазвичаю піднімають питання обміну утримуваними особами.
На питання про те, чому на цей раз не відбулось обговорення цієї теми, співрозмовник відповів: "Вони (російська сторона - ред.) не дають про це розмовляти".
"Ми регулярно ставимо питання, а вони кажуть - автобуси їх непокоять, більш за це все їх непокоять автобуси. Ми кажемо: а полонених збираєтесь власних повертати? Вони кажуть: спочатку ми вирішимо, що там з автобусами.
Водночас, зі слів Арестовича, надію на те, що черговий обмін відбудеться до Нового Року, ще не втрачено.
"На них дуже сильно тиснуть Франція і Німеччина, вони минулого тижня опублікували відповідну заяву. Я думаю, певний шанс все ж є. Це дуже схоже на російський стиль: тягнути до останньої хвилини, сказати: "... от , завдяки нашій добрій волі"…", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, чи отримала українська сторона списки на обмін полоненими від агресора, представник української делегації відповів: "Ні".
"Чотири рази ми передавали. При чому на їх прохання, по категоріях, які вони запитали. Ми перший надали 18 липня, з тих пір кожен місяць надаємо. Але, вони не дали відповідь на наші списки, і власні не надали. І постійсно закидають, що ми не хочемо обмінювати. Російський стиль", - додав він.
Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.
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19.11.2020 19:46 Відповісти
ми повинні сказати відверто - земля нам потрібна, а народ, потенційний неправельний лекторат - ні! Вихід із такої ситуації очевидний.
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19.11.2020 19:49 Відповісти
а что славная украинская разведка молчит?
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19.11.2020 19:53 Відповісти
А их же СБУшники обстреляли в Киеве, как писал Бутусов. Не иначе, по прямому приказу из Москвы.
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19.11.2020 19:57 Відповісти
Нажаль, обміну в цьому році не буде. Мабуть, і взагалі не буде.
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19.11.2020 19:56 Відповісти
Ну чому ж не буде? у ВАЗеленського головне - наші люди, для цього не жаль і Україну всю віддати з потрохами
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19.11.2020 20:13 Відповісти
Бухаєте чи під наркотою?
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19.11.2020 20:37 Відповісти
Що вас не влаштовує? у вас нік дивний: роздвоєння особистості? у доктора були?
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19.11.2020 20:48 Відповісти
Тобто просто троль.
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19.11.2020 21:02 Відповісти
Не займайтесь дурнею.
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19.11.2020 21:44 Відповісти
Мы не ведем переговоров с террористами! Или ведем? Надо у Арестовича узнать, 33 разведвыхода, как-никак.
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19.11.2020 19:58 Відповісти
Минские соглашения - фуфло. Никакого особого статуса, никакой амнистии донецким уркам!!!
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19.11.2020 20:03 Відповісти
Особливий статус може бути тільки один: ніяких виборів років 10 після звільнення від рашистів, депортація всіх колаборантів, тюрма всім хто бігав з автоматом, репарації від парашки на відбудову лугандона
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19.11.2020 20:12 Відповісти
Цей процес безкінечний: поповнити фонд заручників терористам як два пальці об асфальт.
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19.11.2020 20:08 Відповісти
Тобто лугандонський мавп"ятник почав качати права, а ми тут всі насрано і вони наші пани?
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19.11.2020 20:16 Відповісти
птнпнх
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19.11.2020 20:35 Відповісти
Шантажируют тех, кто поддается шантажу, то есть слабых, то есть Зеленского.
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19.11.2020 20:44 Відповісти
Подобное поведение называется "терроризм"
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19.11.2020 22:02 Відповісти
Привет вице-президенту. Если бы вагнеровцы сидели в сизо, все вопросы с обменом давно бы решились. А так - Ермаку с зелёной шоблой скоро туда.
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20.11.2020 12:14 Відповісти
 
 