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Для медицины критически важно, чтобы бюджет-2021 приняли вовремя, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Для медицины критически важно, чтобы бюджет-2021 приняли вовремя, - Минздрав

Для министерства здравоохранения критически важно, чтобы бюджет на 2021 был принят вовремя.

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По бюджетному законодательству в случае отсутствия главной сметы страны на 2021, программы, бюджетные меры будут финансироваться в размере 1/12 предыдущего года. А это значит, что Программа медицинских гарантий, которая началась с апреля, и была предусмотрена на 9 месяцев, будет распределена на 12 месяцев. И при ориентировочной потребности на декабрь 2020 году около 13 миллиардов гривен, на январь 2020 будет заложено в бюджет 1/12 (от общего бюджета за предыдущий год - ред.), Это 7,6 миллиарда гривен ", - сказала Шаталова.

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Автор: Роман Свиридович
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Для медицины или для оманских дорожных ЗеОфшоров?
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20.11.2020 01:10 Ответить
А какая разница? Все программы медицинские, только официально, сокращены в 2-4 раза.
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20.11.2020 01:13 Ответить
...а як же...
Для медицины критически важно, чтобы бюджет-2021 приняли вовремя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3586
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20.11.2020 01:15 Ответить
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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20.11.2020 07:26 Ответить
Бюджет можно принимать и по частям /сначала по тем статьям расходов, по которым всю понятно, нет вопросов и есть консенсус/!
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20.11.2020 08:21 Ответить
 
 