Для медицины критически важно, чтобы бюджет-2021 приняли вовремя, - Минздрав

Для министерства здравоохранения критически важно, чтобы бюджет на 2021 был принят вовремя.

Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По бюджетному законодательству в случае отсутствия главной сметы страны на 2021, программы, бюджетные меры будут финансироваться в размере 1/12 предыдущего года. А это значит, что Программа медицинских гарантий, которая началась с апреля, и была предусмотрена на 9 месяцев, будет распределена на 12 месяцев. И при ориентировочной потребности на декабрь 2020 году около 13 миллиардов гривен, на январь 2020 будет заложено в бюджет 1/12 (от общего бюджета за предыдущий год - ред.), Это 7,6 миллиарда гривен ", - сказала Шаталова.

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