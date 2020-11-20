Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ

Для Міністерства охорони здоров'я критично важливо, щоб бюджет на 2021 рік було ухвалено вчасно.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За бюджетним законодавством у разі відсутності головного кошторису країни на 2021 рік, програми, бюджетні заходи будуть фінансуватися у розмірі 1/12 попереднього року. І це означає, що Програма медичних гарантій, яка розпочалася з квітня, і була передбачена на 9 місяців, буде розподілена на 12 місяців. І за орієнтовної потреби на грудень 2020 року приблизно 13 мільярдів гривень, на січень 2020 буде закладено в бюджет 1/12 (від загального бюджету за попередній рік. – Ред.), це 7,6 мільярда гривень", - сказала Шаталова.

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