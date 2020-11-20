УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Бюджет-2021
652 6
бюджет (1202) медицина (1439) Шаталова (20)

Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ

Для Міністерства охорони здоров'я критично важливо, щоб бюджет на 2021 рік було ухвалено вчасно.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За бюджетним законодавством у разі відсутності головного кошторису країни на 2021 рік, програми, бюджетні заходи будуть фінансуватися у розмірі 1/12 попереднього року. І це означає, що Програма медичних гарантій, яка розпочалася з квітня, і була передбачена на 9 місяців, буде розподілена на 12 місяців. І за орієнтовної потреби на грудень 2020 року приблизно 13 мільярдів гривень, на січень 2020 буде закладено в бюджет 1/12 (від загального бюджету за попередній рік. – Ред.), це 7,6 мільярда гривень", - сказала Шаталова.

Також читайте: У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для медицины или для оманских дорожных ЗеОфшоров?
показати весь коментар
20.11.2020 01:10 Відповісти
А какая разница? Все программы медицинские, только официально, сокращены в 2-4 раза.
показати весь коментар
20.11.2020 01:13 Відповісти
...а як же...
Для медицины критически важно, чтобы бюджет-2021 приняли вовремя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3586
показати весь коментар
20.11.2020 01:15 Відповісти
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
показати весь коментар
20.11.2020 07:26 Відповісти
Бюджет можно принимать и по частям /сначала по тем статьям расходов, по которым всю понятно, нет вопросов и есть консенсус/!
показати весь коментар
20.11.2020 08:21 Відповісти
 
 