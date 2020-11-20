ВОЗ рекомендует не использовать "Ремдесивир" для госпитализированных больных COVID-19
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Пока что нет твердых доказательств, что "Ремдесивир" улучшает выживаемость или любые другие клинические показатели у госпитализированных пациентов с COVID-19, независимо от тяжести заболевания. Поэтому его не следует рекомендовать для лечения больных коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет 20 ноября Всемирная организация здравоохранения.
Руководство ВОЗ по клинической помощи при "короне" разработала международная группа, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике. Оно разработано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) – та оказала методологическую поддержку.
Работа над этим началась 15 октября, когда ВОЗ показала промежуточные результаты рандомизированного контролируемого испытания клинического испытания "Солидарность", в котором учитывались данные более 7000 пациентов в четырех исследованиях.
"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", – подчеркнули в ВОЗ.
В группе по разработке рекомендаций заявили, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов, и поддержали дальнейшее участие добровольцев в испытаниях ремдесивира.
2 мая 2020-го "Ремдесивир" одобрили в США для экстренного лечения коронавирусной болезни.
Уже тогда часть медиков усомнилась в пользе ремдесивира для "тяжелых" с COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".
13 ноября Европейское общество реаниматологов не рекомендовало "Ремдесивир" при тяжелых случаях.
Препарат также включен в украинский протокол лечения коронавируса: МОЗ заказал 28 000 флаконов дорогостоящего препарата. 19 ноября замминистра здравоохранения Ляшко сообщил, что "препарат уже закупили и везут в Украину".
Украинская компания Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19.
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правильно расставленные акценты - важны .
Здесь должно разбираться СБУ
Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да - бесцветный газ, почти без запаха, с химической формулой CO₂
Может надо не там рыть проблемы Украины???!
Специально для Вас
Sophia-Maria Duglass
Предлагаю вообще разогнать этот МОЗ , бо там сплошная коррупция
ВЕРНЁМСЯ К КИСЛОРОДУ
ДО 2010 года заводы ( конкретно Запорожсталь) передавали больницам Бесплатно кислород
Но пришли бравые регионалы из Донецка в МОЗ ( Богатырёва скорее всего) и решили с кислорода поиметь денег - обьявили сертификацию и НЕ МАЛЫЕ для заводов затраты .
Чем сертифицированный отличается от технического ? ТОЛЬКО ДОРОГОЙ БУМАЖКОЙ И БАЛЛОНОМ , и вроде жто так до сих пор , а люди пока задыхаются в больницах без кислорода
20.11.2020 07:45
Вам скучно ?
Лучше объясните почему в больницах Украины ( видно из репортажей) мало оксигеновых катетеров
МОЗ покупал подороже ?
Супрун 3 квітня :
"Ремдесивір також показав свою активність проти вірусу SARS-CoV-2 лише у пробірці та в дослідженнях на тваринах, але щодо споріднених бетакоронавірусів. Зараз в США лише починаються клінічні дослідження цього препарату із залученням людей.
Ремдесивір не був зареєстрований в жодній країні в якості препарату, відповідно і доступу до нього не мають пацієнти поза клінічними випробуваннями та спеціальними процедурами."https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2616459615305256/
Супрун 20 жовтня :"Конкретно у цьому дослідженні ремдесивір показав такі результати: з 2743 госпіталізованих пацієнтів, які його отримували, померли 11%. У контрольній групі - 11,2%. Бачимо, що різниця настільки незначна, що могла виникнути навіть випадково. Отримані дані з проведених раніше досліджень вказували, що ремдесивір зменшував тривалість перебування в лікарні, але не мав значного ефекту на смертність або ж не показував значущих клінічних результатів. Вже тоді науковці вказували, що робити цей препарат загальнодоступним для лікування COVID-19 скоріше за все немає сенсу, зокрема, через його ціну."https://suprun.doctor/koronavirus/novi-dani-pro-liki-vid-koronavirusu.html?=page1529
Стєпанов 8 липня:
"Препарат "Ремдесивір" був одразу ж включений до протоколу лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити за ефективністю лікування - за показниками і відсотком летальності, який найнижчий у Європі. Що стосується використання цього препарату, він не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Наразі ми вже провели переговори з компаніями, які отримали ліцензію від цієї американської компанії, і розраховуємо на закупівлю цих ліків."https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/673528.html
Стєпанов 10 листопада:
" Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу"
Раніше ВООЗ повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. За даними організації, жодне з ліків, включаючи Ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір і інтерферон, не вплинуло на шанси пацієнтів на виживання і не знизило випадки використання апаратів штучної вентиляції легенів.
https://www.unian.ua/health/country/remdesivir-u-moz-zayavili-pro-pochatok-postavok-preparatu-v-likarni-ukrajini-novini-ukrajini-11213927.html