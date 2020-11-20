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ВОЗ рекомендует не использовать "Ремдесивир" для госпитализированных больных COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ рекомендует не использовать

Пока что нет твердых доказательств, что "Ремдесивир" улучшает выживаемость или любые другие клинические показатели у госпитализированных пациентов с COVID-19, независимо от тяжести заболевания. Поэтому его не следует рекомендовать для лечения больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет 20 ноября Всемирная организация здравоохранения.

Руководство ВОЗ по клинической помощи при "короне" разработала международная группа, в которую входят 28 экспертов в области клинической помощи, четыре пациента-партнера и один специалист по этике. Оно разработано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) – та оказала методологическую поддержку.

Работа над этим началась 15 октября, когда ВОЗ показала промежуточные результаты рандомизированного контролируемого испытания клинического испытания "Солидарность", в котором учитывались данные более 7000 пациентов в четырех исследованиях.

"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", – подчеркнули в ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ

В группе по разработке рекомендаций заявили, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов, и поддержали дальнейшее участие добровольцев в испытаниях ремдесивира.

2 мая 2020-го "Ремдесивир" одобрили в США для экстренного лечения коронавирусной болезни.

Уже тогда часть медиков усомнилась в пользе ремдесивира для "тяжелых" с COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".

13 ноября Европейское общество реаниматологов не рекомендовало  "Ремдесивир" при тяжелых случаях.

Препарат также включен в украинский протокол лечения коронавируса: МОЗ заказал 28 000 флаконов дорогостоящего препарата. 19 ноября замминистра здравоохранения Ляшко сообщил, что "препарат уже закупили и везут в Украину".

Украинская компания Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19.
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Топ комментарии
+3
Со2- це оксид вуглецю, "всезнайка".)))
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20.11.2020 07:53
+2
Как же так? На закупку Ремдесивира государство, по словам Степанова, уже выделило миллионы. По моему явная схема с откатом министру здравоохранения. Ничего святого и ничего в этой стране не меняется.
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20.11.2020 07:34
+2
Так я уже видел такое кино называлось "Тамифлю и принцеса мильфа Юля" это ремейк или вы цикл решили продолжить?
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20.11.2020 07:34
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Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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20.11.2020 07:15 Ответить
Как же так? На закупку Ремдесивира государство, по словам Степанова, уже выделило миллионы. По моему явная схема с откатом министру здравоохранения. Ничего святого и ничего в этой стране не меняется.
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20.11.2020 07:34 Ответить
Вы уверены в том, что министр получает откаты? Тогда обращайтесь в НАБУ.
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20.11.2020 08:10 Ответить
Если не за откаты, тогда ещё хуже, тогда министр просто *******.
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21.11.2020 13:26 Ответить
Так я уже видел такое кино называлось "Тамифлю и принцеса мильфа Юля" это ремейк или вы цикл решили продолжить?
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20.11.2020 07:34 Ответить
Правильнее было написать ВОЗ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ .
правильно расставленные акценты - важны .
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20.11.2020 07:36 Ответить
Акцент в том, что Ремдесивир не рекомендуют тяжелым, а для легких форм он как раз помогает, т.к. при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".
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20.11.2020 10:28 Ответить
Ещё бравые ребята подмяли под себя права на поставку кислорода и жто тоже мешает оперативной работе больниц
Здесь должно разбираться СБУ
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20.11.2020 07:48 Ответить
Со2- це оксид вуглецю, "всезнайка".)))
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20.11.2020 07:53 Ответить
Ти хоч читвй та, що копіпастиш.)))
Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да - бесцветный газ, почти без запаха, с химической формулой CO₂
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20.11.2020 08:04 Ответить
Ну да , Кислород - химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов. Как простое вещество при нормальных условиях представляет собой газ без цвета, вкуса и запаха, молекула которого состоит из двух атомов кислорода (формула O2), в связи с чем его также называют дикислород.
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20.11.2020 08:03 Ответить
"Теперь CO2 сертифицированный отличатся от технического..." (С)
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20.11.2020 08:06 Ответить
Вот скажи , оно тебя так задело , шо ты переводишь акценты С ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ КИСЛОРОДА , что мешает сейчас поставкам , на какую-то формулу ???

Может надо не там рыть проблемы Украины???!
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20.11.2020 08:11 Ответить
важко виправитти? копіруй власний комент, видаляй, пиши (вуставляй) новий під видаленим але літеру С прибери. І все.
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20.11.2020 09:36 Ответить
Блин, не подумала.

Специально для Вас ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1408

ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2272 Sophia-Maria Duglass

Предлагаю вообще разогнать этот МОЗ , бо там сплошная коррупция
ВЕРНЁМСЯ К КИСЛОРОДУ
ДО 2010 года заводы ( конкретно Запорожсталь) передавали больницам Бесплатно кислород
Но пришли бравые регионалы из Донецка в МОЗ ( Богатырёва скорее всего) и решили с кислорода поиметь денег - обьявили сертификацию и НЕ МАЛЫЕ для заводов затраты .
Чем сертифицированный отличается от технического ? ТОЛЬКО ДОРОГОЙ БУМАЖКОЙ И БАЛЛОНОМ , и вроде жто так до сих пор , а люди пока задыхаются в больницах без кислорода
20.11.2020 07:45
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20.11.2020 09:58 Ответить
ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4661 Я теж підозрюю, що технічний від медицинського відрізняється (може і не завжди) лише бомагою.
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20.11.2020 11:15 Ответить
Точно знаю, что СО2 технический чище чем пищевой. За кислород хз.
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21.11.2020 13:30 Ответить
Только не вздумайте советовать соединением СО(ЦЕ_О) вентилировать легкие
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20.11.2020 08:19 Ответить
Я же согласилась , что ошиблась с формулой
Вам скучно ?

Лучше объясните почему в больницах Украины ( видно из репортажей) мало оксигеновых катетеров

ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5942
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20.11.2020 08:27 Ответить
Вот таких
ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3910
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20.11.2020 08:29 Ответить
И они дешёвле , чем эти , и удобнее для больного
МОЗ покупал подороже ?
ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4100
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20.11.2020 08:39 Ответить
Не знаю, я не специалист в етом
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20.11.2020 13:48 Ответить
немного другой, но по факту это вопрос одной недели, Степанов только не в телике должен пис.... Со шмыгалём rbc.ru/business/28/10/2020/5f9982ef9a7947e7422ae2e5
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20.11.2020 07:56 Ответить
Яким цікавим може бути обговорення медицинських питань дилетантами...)))
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20.11.2020 07:51 Ответить
Давай , не дилетант , объясни ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ГИБНЕТ МНОГО ВРАЧЕЙ в отличии от Европы ???
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20.11.2020 08:14 Ответить
Ось про це я і написав.
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20.11.2020 08:17 Ответить
ВОНА покупала "тамифлю" и ничего ей за это небыло, дЕрмак купит "ремдесивир" и ему тоже ничего не будет.
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20.11.2020 08:55 Ответить
А порохоботи рекомендують дослухатися до порад міністра МОЗ здорової людини.
Супрун 3 квітня :

"Ремдесивір також показав свою активність проти вірусу SARS-CoV-2 лише у пробірці та в дослідженнях на тваринах, але щодо споріднених бетакоронавірусів. Зараз в США лише починаються клінічні дослідження цього препарату із залученням людей.

Ремдесивір не був зареєстрований в жодній країні в якості препарату, відповідно і доступу до нього не мають пацієнти поза клінічними випробуваннями та спеціальними процедурами."https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2616459615305256/

Супрун 20 жовтня :"Конкретно у цьому дослідженні ремдесивір показав такі результати: з 2743 госпіталізованих пацієнтів, які його отримували, померли 11%. У контрольній групі - 11,2%. Бачимо, що різниця настільки незначна, що могла виникнути навіть випадково. Отримані дані з проведених раніше досліджень вказували, що ремдесивір зменшував тривалість перебування в лікарні, але не мав значного ефекту на смертність або ж не показував значущих клінічних результатів. Вже тоді науковці вказували, що робити цей препарат загальнодоступним для лікування COVID-19 скоріше за все немає сенсу, зокрема, через його ціну."https://suprun.doctor/koronavirus/novi-dani-pro-liki-vid-koronavirusu.html?=page1529
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20.11.2020 09:29 Ответить
Міністр МОЗ наркомана:
Стєпанов 8 липня:
"Препарат "Ремдесивір" був одразу ж включений до протоколу лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити за ефективністю лікування - за показниками і відсотком летальності, який найнижчий у Європі. Що стосується використання цього препарату, він не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Наразі ми вже провели переговори з компаніями, які отримали ліцензію від цієї американської компанії, і розраховуємо на закупівлю цих ліків."https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/673528.html

Стєпанов 10 листопада:
" Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу"

Раніше ВООЗ повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. За даними організації, жодне з ліків, включаючи Ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір і інтерферон, не вплинуло на шанси пацієнтів на виживання і не знизило випадки використання апаратів штучної вентиляції легенів.
https://www.unian.ua/health/country/remdesivir-u-moz-zayavili-pro-pochatok-postavok-preparatu-v-likarni-ukrajini-novini-ukrajini-11213927.html
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20.11.2020 09:36 Ответить
Ну, різниця аж у 5 чоловік!!! І то його застосовували невмійки штатовські. А наші даватимуть не дуже важким також, і у нас статистика буде значно краща. І степанов буде виглядіти значно розумніший за супрун.
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20.11.2020 09:43 Ответить
 
 