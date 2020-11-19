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Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что каждые 17 секунд на территории Европы один человек умирает от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает газета The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, в 53 странах, которые входят в европейский регион согласно классификации организации, зафиксировано 15,7 млн случаев заболевания коронавирусом, около 4 млн из них выявлены за последний месяц.

Он отметил, что больше 80% европейских стран за последние две недели сообщили о показателях заболеваемости - более 100 случаев на 100 тыс. человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE

Клюге указал, что системы здравоохранения в Европе работают на пределе возможностей. В частности, во Франции отделения интенсивной терапии заняты на 95%, тогда как в Швейцарии - на все 100%.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в Европе фиксируется снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, однако количество летальных исходов растет.

Также на Цензор.НЕТ: "Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине

Согласно данным организации, число новых случаев в европейских странах на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Т.е., в сутки, грубо говоря, на 130 тысяч 1 человек. Это даже если закрыть глаза на манипуляции со статистикой. Это вот из-за этого такой шухер?
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19.11.2020 19:56
+4
Но "Один человек умирает каждые 17 секунд" звучит же намного угрожающе. Равно как и " уже в мире от коронавируса умерло миллион с хвостиком человек", при этом скромно умалчивая сколько за это же время успело помереть людей от других болезней( и не болезней).

У многих сразу же рисуется картина, что такими темпами все скоро вымрут.
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19.11.2020 20:13
+4
От других болезней уже не умирают. И которые в ДТП, в пожарах и утонувшие - все тоже туда.
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19.11.2020 20:16
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B примерно каждую секунду выздовравливает один человек.
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19.11.2020 19:55 Ответить
каждые 17 секунд на территории Европы один человек умирает от последствий заражения коронавирусом COVID-19

---------------------------------------------------------------
но каждые 17 секунд на территории Европы умирает два человека от последствий обычного гриппа

И чем нас напугать хотели?
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19.11.2020 20:02 Ответить
Втретє пишу: в Монголії жодного померлого за весь час, хоча є хворі та перехворівші.
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19.11.2020 20:26 Ответить
Т.е., в сутки, грубо говоря, на 130 тысяч 1 человек. Это даже если закрыть глаза на манипуляции со статистикой. Это вот из-за этого такой шухер?
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19.11.2020 19:56 Ответить
Но "Один человек умирает каждые 17 секунд" звучит же намного угрожающе. Равно как и " уже в мире от коронавируса умерло миллион с хвостиком человек", при этом скромно умалчивая сколько за это же время успело помереть людей от других болезней( и не болезней).

У многих сразу же рисуется картина, что такими темпами все скоро вымрут.
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19.11.2020 20:13 Ответить
От других болезней уже не умирают. И которые в ДТП, в пожарах и утонувшие - все тоже туда.
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19.11.2020 20:16 Ответить
Это как сбитый самолет с сотней-другой пассажиров - трагедия о которой спустя годы "не забывают" по всему миру. А тысячи убитых в каком-то локальном конфликте, или умирающих от голода(каждый день, час, секунду), или от болезней из-за того, что люди живут как звери - да кто их считает, еще родят.
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19.11.2020 20:37 Ответить
Шо есть, то есть. Та и то - смотря что за граждане летели. Когда-то, та давно уже, где-то на Востоке обломился мост под паломниками и улетело их вообще без счёта. Вот кто об этом помнит?
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19.11.2020 20:42 Ответить
Во всем мире, в день умирает 153 тысячи человек.
От короновируса - 6,5 тысячи в день
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19.11.2020 19:56 Ответить
А шо асфальтом лечить их не пробовали??? банда ЗЕсепаров говорит что асфальт помогает
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19.11.2020 19:57 Ответить
Интересно , сколько людей умирало и умерло от испанки сто лет назад . Думаю , что если хорошо порыться в архивах , - можно найти какие-то цифры . А потом сравнить уровень населения и медицины начала 20 го и 21 го века .
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19.11.2020 19:57 Ответить
КОВИД
А Ы Н
Р Х Я
А О
Н Д
Т Н
И О
Н Г
О
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19.11.2020 19:58 Ответить
ЭТО ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ.
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19.11.2020 20:00 Ответить
когда пишешь заглавными буквами?
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19.11.2020 20:04 Ответить
Это я и хотел сказать челу, что выше накуралесил.
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19.11.2020 20:07 Ответить
Туберкулёз называют «главным инфекционным убийцей человечества». Сейчас в мире каждые 10 секунд умирает от туберкулёза 1 человек, каждые 4 секунды заболевает 1 человек.
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19.11.2020 19:58 Ответить
Ну то туберкулез.а тут очередь уже за вакциной.хз что еще от нее ждать
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19.11.2020 20:00 Ответить
Умирают не от коронавируса.а от осложнений.
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19.11.2020 19:59 Ответить
умирают не от СПИДа, а от осложнений,
умирают не от рака, а от осложнений,
умирают не от туберкулёза, а от осложнений..
умирают не от гриппа, а от осложнений.
умирают не от инсульта, а от осложнений

Вывод - болезней и вирусов не существует, люди просто умирают от осложнений. Расходимся ....
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19.11.2020 20:02 Ответить
от туберкулёза больше умирает чем от короновируса, однако с туберкулёзом не борятся, не вводят карантин из за туберкулёза, даже тубдиспансеры позыкрывали
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19.11.2020 20:06 Ответить
я могу только обеспокоеность выразить Евросоюзу и типа у нас денег нет а вы там держитесь
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19.11.2020 19:59 Ответить
Я хочу, чтобы те, кто умирают, были зельоные твари, которые ненавидят Украину!
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19.11.2020 20:03 Ответить
И каждые пол секунды от гриппа !
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19.11.2020 20:07 Ответить
Почему только в Европе? Здесь удобнее разгонять панику?
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19.11.2020 20:18 Ответить
Анекдот . Садится женщина в такси . Водитель говорит ; - Извините за неприятный запах . Я обработал салон антисептиком . - Ничего страшного , - я уже четверо суток не чувствую запахов . ))
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19.11.2020 20:25 Ответить
А сколько ежесекундно погибает людей не по поводу КОВИДа давайте официальное сравнение.На мое мнение доля заболевших и умерших от КОВИД будет мение 0.00001-го процента от погибших по иніх причинах что никак не подпадает под тотальній мор который хотят нам навязать.
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19.11.2020 20:29 Ответить
Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3116
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19.11.2020 20:40 Ответить
Звучит так, как будто какое-то великое достижение..
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19.11.2020 21:13 Ответить
Выходит около 150000 в день. Кого в Европу включили если не секрет?
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19.11.2020 22:46 Ответить
Пардон, за месяц. За сутки около 5000
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19.11.2020 22:50 Ответить
Ну, учитывая, что каждую секунду в мире рождается где-то 3 ребенка - дело с вымиранием человечества немного затянется
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19.11.2020 23:45 Ответить
 
 