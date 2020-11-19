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Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я підрахували, що кожні 17 секунд на території Європи одна людина помирає від наслідків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, у 53 країнах, які входять в європейський регіон відповідно до класифікації організації, зафіксовано 15,7 млн ​​випадків захворювання на коронавірус, близько 4 млн із них виявлено за останній місяць.

Він зазначив, що більш ніж 80% європейських країн за останні два тижні повідомили про показники захворюваності - понад 100 випадків на 100 тис. осіб.

Клюге вказав, що системи охорони здоров'я в Європі працюють на межі можливостей. Зокрема, у Франції відділення інтенсивної терапії зайняті на 95%, тоді як у Швейцарії - на всі 100%.

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Напередодні у ВООЗ повідомили, що в Європі фіксується зниження темпів поширення коронавірусу COVID-19, проте кількість летальних випадків зростає.

Згідно з даними організації, кількість нових випадків у європейських країнах минулого тижня знизилася вперше за останні три місяці.

Також читайте: За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ
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Топ коментарі
+5
Т.е., в сутки, грубо говоря, на 130 тысяч 1 человек. Это даже если закрыть глаза на манипуляции со статистикой. Это вот из-за этого такой шухер?
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19.11.2020 19:56
+4
Но "Один человек умирает каждые 17 секунд" звучит же намного угрожающе. Равно как и " уже в мире от коронавируса умерло миллион с хвостиком человек", при этом скромно умалчивая сколько за это же время успело помереть людей от других болезней( и не болезней).

У многих сразу же рисуется картина, что такими темпами все скоро вымрут.
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19.11.2020 20:13
+4
От других болезней уже не умирают. И которые в ДТП, в пожарах и утонувшие - все тоже туда.
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19.11.2020 20:16
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B примерно каждую секунду выздовравливает один человек.
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19.11.2020 19:55 Відповісти
каждые 17 секунд на территории Европы один человек умирает от последствий заражения коронавирусом COVID-19

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но каждые 17 секунд на территории Европы умирает два человека от последствий обычного гриппа

И чем нас напугать хотели?
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19.11.2020 20:02 Відповісти
Втретє пишу: в Монголії жодного померлого за весь час, хоча є хворі та перехворівші.
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19.11.2020 20:26 Відповісти
Т.е., в сутки, грубо говоря, на 130 тысяч 1 человек. Это даже если закрыть глаза на манипуляции со статистикой. Это вот из-за этого такой шухер?
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19.11.2020 19:56 Відповісти
Но "Один человек умирает каждые 17 секунд" звучит же намного угрожающе. Равно как и " уже в мире от коронавируса умерло миллион с хвостиком человек", при этом скромно умалчивая сколько за это же время успело помереть людей от других болезней( и не болезней).

У многих сразу же рисуется картина, что такими темпами все скоро вымрут.
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19.11.2020 20:13 Відповісти
От других болезней уже не умирают. И которые в ДТП, в пожарах и утонувшие - все тоже туда.
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Это как сбитый самолет с сотней-другой пассажиров - трагедия о которой спустя годы "не забывают" по всему миру. А тысячи убитых в каком-то локальном конфликте, или умирающих от голода(каждый день, час, секунду), или от болезней из-за того, что люди живут как звери - да кто их считает, еще родят.
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19.11.2020 20:37 Відповісти
Шо есть, то есть. Та и то - смотря что за граждане летели. Когда-то, та давно уже, где-то на Востоке обломился мост под паломниками и улетело их вообще без счёта. Вот кто об этом помнит?
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19.11.2020 20:42 Відповісти
Во всем мире, в день умирает 153 тысячи человек.
От короновируса - 6,5 тысячи в день
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19.11.2020 19:56 Відповісти
А шо асфальтом лечить их не пробовали??? банда ЗЕсепаров говорит что асфальт помогает
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19.11.2020 19:57 Відповісти
Интересно , сколько людей умирало и умерло от испанки сто лет назад . Думаю , что если хорошо порыться в архивах , - можно найти какие-то цифры . А потом сравнить уровень населения и медицины начала 20 го и 21 го века .
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19.11.2020 19:57 Відповісти
КОВИД
А Ы Н
Р Х Я
А О
Н Д
Т Н
И О
Н Г
О
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19.11.2020 19:58 Відповісти
ЭТО ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ.
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19.11.2020 20:00 Відповісти
когда пишешь заглавными буквами?
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19.11.2020 20:04 Відповісти
Это я и хотел сказать челу, что выше накуралесил.
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19.11.2020 20:07 Відповісти
Туберкулёз называют «главным инфекционным убийцей человечества». Сейчас в мире каждые 10 секунд умирает от туберкулёза 1 человек, каждые 4 секунды заболевает 1 человек.
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19.11.2020 19:58 Відповісти
Ну то туберкулез.а тут очередь уже за вакциной.хз что еще от нее ждать
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Умирают не от коронавируса.а от осложнений.
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19.11.2020 19:59 Відповісти
умирают не от СПИДа, а от осложнений,
умирают не от рака, а от осложнений,
умирают не от туберкулёза, а от осложнений..
умирают не от гриппа, а от осложнений.
умирают не от инсульта, а от осложнений

Вывод - болезней и вирусов не существует, люди просто умирают от осложнений. Расходимся ....
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19.11.2020 20:02 Відповісти
от туберкулёза больше умирает чем от короновируса, однако с туберкулёзом не борятся, не вводят карантин из за туберкулёза, даже тубдиспансеры позыкрывали
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19.11.2020 20:06 Відповісти
я могу только обеспокоеность выразить Евросоюзу и типа у нас денег нет а вы там держитесь
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19.11.2020 19:59 Відповісти
Я хочу, чтобы те, кто умирают, были зельоные твари, которые ненавидят Украину!
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19.11.2020 20:03 Відповісти
И каждые пол секунды от гриппа !
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19.11.2020 20:07 Відповісти
Почему только в Европе? Здесь удобнее разгонять панику?
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19.11.2020 20:18 Відповісти
Анекдот . Садится женщина в такси . Водитель говорит ; - Извините за неприятный запах . Я обработал салон антисептиком . - Ничего страшного , - я уже четверо суток не чувствую запахов . ))
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19.11.2020 20:25 Відповісти
А сколько ежесекундно погибает людей не по поводу КОВИДа давайте официальное сравнение.На мое мнение доля заболевших и умерших от КОВИД будет мение 0.00001-го процента от погибших по иніх причинах что никак не подпадает под тотальній мор который хотят нам навязать.
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19.11.2020 20:29 Відповісти
Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3116
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19.11.2020 20:40 Відповісти
Звучит так, как будто какое-то великое достижение..
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19.11.2020 21:13 Відповісти
Выходит около 150000 в день. Кого в Европу включили если не секрет?
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19.11.2020 22:46 Відповісти
Пардон, за месяц. За сутки около 5000
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19.11.2020 22:50 Відповісти
Ну, учитывая, что каждую секунду в мире рождается где-то 3 ребенка - дело с вымиранием человечества немного затянется
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19.11.2020 23:45 Відповісти
 
 