Карантин выходного дня - полумера, необходим 3-недельный локдаун, - Геращенко. ВИДЕО
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Количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный карантин.
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" – это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.
Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч (19 ноября. - Ред.). По его прогнозам, эта цифра будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин.
"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", – заявил Геращенко.
Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.
Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.
Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.
17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня".
Пожалуйста, подождите...
1) завезти 20 млн. ПЦР тестів провідних виробників, зробити їх безкоштовними і ввести штрафи за відмову проведення
2) апгрейднути антиковідну аплікацію з обов'язковою прив'язкою геопозиції і результатів тестів через QR код
3) штрафувати вихід тіла старшого 16 років
з власного помешкання без аплікації, посвідчення особи, банківської карти або готівкових 3000 гр
4) контролери (поліцаї, охорона магазинів, провідники , контролериї) повинні при кожній перевірці вмикати камеру регістратор або відео на смартфоні
5) ну і т.д.
Это разгрузит хотя бы на время больницы.
А там начнётся вакцинация... Другого пути нет