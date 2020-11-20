Карантин выходного дня - полумера, необходим 3-недельный локдаун, - Геращенко. ВИДЕО

Количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный карантин.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" – это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.

Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч (19 ноября. - Ред.). По его прогнозам, эта цифра будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин.

"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", – заявил Геращенко.

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Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня".