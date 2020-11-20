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Карантин выходного дня - полумера, необходим 3-недельный локдаун, - Геращенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный карантин.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" – это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.

Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч (19 ноября. - Ред.). По его прогнозам, эта цифра будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин.

"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", – заявил Геращенко.

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Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня".
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Топ комментарии
+20
Карантин вихідного дня - напівзахід, необхідним є 3-тижневий локдаун, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7579
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20.11.2020 08:43
+17
Долбозвон немеренно получает денег из бюджета, ему пофиг откуда они там берутся.
Булки произрастают на деревьях, колбаса - в лесу под кустами.
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20.11.2020 08:39
+16
Один из немногих раз когда с Антониной можно согласится.
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20.11.2020 08:30
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Вот на ,что мне сейчас начихать так это на русский и украинский языки)))))))
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20.11.2020 20:04 Ответить
Щоб уникнути тотального локдауну треба ввести локдаун для тупорилих. Для цього
1) завезти 20 млн. ПЦР тестів провідних виробників, зробити їх безкоштовними і ввести штрафи за відмову проведення
2) апгрейднути антиковідну аплікацію з обов'язковою прив'язкою геопозиції і результатів тестів через QR код
3) штрафувати вихід тіла старшого 16 років
з власного помешкання без аплікації, посвідчення особи, банківської карти або готівкових 3000 гр
4) контролери (поліцаї, охорона магазинів, провідники , контролериї) повинні при кожній перевірці вмикати камеру регістратор або відео на смартфоні
5) ну і т.д.
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20.11.2020 16:07 Ответить
После такого локдауна вирус не исчезнет полностью, но он поможет уменьшить количество больных. Так и случилось весной.
Это разгрузит хотя бы на время больницы.
А там начнётся вакцинация... Другого пути нет
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20.11.2020 16:47 Ответить
Полностью согласен с Антоном. А у ФОПов есть запасы и пускай не скулят.
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20.11.2020 20:02 Ответить
Пів Верховної Ради перехворіло та що треба її закривати? Може треба закрити АП? В Україні розгулює бандитизм, продаж наркотиків та зброї, а МВС про карантин розказує. Тьфу!
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20.11.2020 21:46 Ответить
мусорская мразь не все деньги украла , не всех предпринимателей загнобила
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20.11.2020 22:28 Ответить
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