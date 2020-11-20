Карантин вихідного дня - напівзахід, необхідним є 3-тижневий локдаун, - Геращенко. ВIДЕО
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Кількість інфікованих коронавірусом в Україні буде збільшуватися, тому правильне рішення - напрацювати пакет підтримки бізнесу і піти на тритижневий карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі токшоу "Ми всі - українці" на телеканалі ZIK заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Особисто моя думка, що "карантин вихідного дня" – це напівзахід. Вчора відбулася зустріч міністра внутрішніх справ з відомим інфекціоністом пані Голубовською, яка чітко та ясно сказала, що карантин, який триватиме менше 3 тижнів, не матиме жодного впливу на поширення коронавірусу. Необхідно, щоб був розірваний ланцюг розвитку захворюваності. Фактично вірус передається через контакт людини з людиною. І якщо продовжує працювати громадський транспорт, якщо ми закриваємо місця з підвищеним скупченням людей лише на вихідні, а в інші дні вони працюють, то ланцюг вірусу не зупиняється", – сказав заступник міністра.
Геращенко нагадав, що вже сьогодні кількість хворих на коронавірус перетнула позначку 13 тисяч (19 листопада. - Ред.). За його прогнозами, ця цифра буде збільшуватися, тому правильне рішення – напрацювати пакет підтримки бізнесу, щоб підприємці змогли отримати втрачені доходи від закриття бізнесу, щоб були виплачені зарплати, і треба йти на тритижневий карантин.
"Все інше – це напівзахід, який може закінчитися тим, що у нас може бути зростання кількості захворілих до 25-30 тисяч людей", – заявив Геращенко.
Нагадаємо, 11 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження "карантину вихідного дня". Дія жорсткого карантину розпочнеться із суботи, 14 листопада.
Рішенням уряду забороняється робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Не дозволено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.
Тим часом українські ресторатори та підприємці зі всієї країни вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень.
17 листопада Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про скасування "карантину вихідного дня".
Будь ласка, зачекайте...
1) завезти 20 млн. ПЦР тестів провідних виробників, зробити їх безкоштовними і ввести штрафи за відмову проведення
2) апгрейднути антиковідну аплікацію з обов'язковою прив'язкою геопозиції і результатів тестів через QR код
3) штрафувати вихід тіла старшого 16 років
з власного помешкання без аплікації, посвідчення особи, банківської карти або готівкових 3000 гр
4) контролери (поліцаї, охорона магазинів, провідники , контролериї) повинні при кожній перевірці вмикати камеру регістратор або відео на смартфоні
5) ну і т.д.
Это разгрузит хотя бы на время больницы.
А там начнётся вакцинация... Другого пути нет