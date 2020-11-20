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НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант"

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе

Национальное агентство по предупреждению коррупции ищет на госслужбу молодежь и предлагает пройти программу подготовки "Антикоррупционный десант".

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя НАПК Александр Стародубцев, передает Цензор.НЕТ.

"Ищем молодежь в команду НАПК! Несмотря ни на что, мы продолжаем работать над инициативами, которые помогут повысить эффективность предотвращения и противодействия коррупции в Украине после восстановления полноценного функционала НАПК. Поэтому запускаем программу подготовки: "Антикоррупционный десант", - сообщил Стародубцев.

Он добавил, что НАПК ищет "молодое поколение креативных и амбициозных лидеров, которые готовы присоединиться к команде НАПК в качестве госслужащих нового образца и помочь нам посмотреть на существующие процессы и процедуры под новым углом".

Отмечается, что Агентство предлагает: интересную программу обучения в течение первых 2 месяцев работы; амбициозные задачи и возможность строить страну собственными руками здесь и сейчас; профессиональную команду единомышленников; достойную ЗП; полную занятость с работой в офисе в г.. Киеве.

К кандидатам следующие требования:

  • Имеет базовое высшее образование по степени (образовательно-квалификационному уровню) бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право
  • Имеет возможность работать полный рабочий день в офисе в городе Киев
  • Готов/а работать на государственной службе не менее 3-5 лет
  • Имеет желание реальных изменений в стране и готов/а приобщиться к ним
  • Имеет активную жизненную позицию/проактивность
  • стремится к обучению и саморазвитию

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Топ комментарии
+4
Це вже зелене надурилово - із серії " всі ми президенти"
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20.11.2020 09:52
+4
агага... голодная молодежь насмотревшись сериалов о роскошной жизни будет активно бороться с коррупцией ))))
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20.11.2020 09:58
+4
швидше за все це будуть дітки депутатів
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20.11.2020 10:36
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Це вже зелене надурилово - із серії " всі ми президенти"
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20.11.2020 09:52 Ответить
і це істи на НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант" - Цензор.НЕТ 6805
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20.11.2020 09:57 Ответить
А почему и не набрать, в следующем году на этих дармоедов в бюджет заложили 5 млрд.
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20.11.2020 09:54 Ответить
К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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20.11.2020 12:26 Ответить
Очередной вариант" фабрики троллей" НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант" - Цензор.НЕТ 8558? Расследовать коррупционные схемы, раскрывать финансовые махинации власти, для этого мало быть умным, надо еще быть отчаянно смелым. Это не в ГБР музеи штурмовать
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20.11.2020 09:58 Ответить
агага... голодная молодежь насмотревшись сериалов о роскошной жизни будет активно бороться с коррупцией ))))
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20.11.2020 09:58 Ответить
в принципе, учитывая как Зеленский набирал депутатов в Раду, совершенно не заморачиваясь об IQ будущих депутатов-- теперь надо набрать таких же "детективов" (что б они были не умнее среднего уровня депутата "Слуг народа")
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20.11.2020 10:02 Ответить
швидше за все це будуть дітки депутатів
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20.11.2020 10:36 Ответить
о! Международный Трускавецкий Проффесианально-технический Университет набирает абитуриентов?
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20.11.2020 10:11 Ответить
Имеет базовое высшее образование по степени бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право.

То есть этим кретинам не нужны грамотные врачи, грамотные инженеры и пр.?
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20.11.2020 10:12 Ответить
а зачем спецы и з каждой отрасли?
ведь им не впариш, что Жомовая яма кивы доход приносить не может, а специалистам или магистрам в области знаний Право можно-раз на бумаге написано юридически правильно - значит может,
у них даже сомнения не закрадется, что по законам физики/математики и т.д. этого не может быть - т.к. знания физики/математики и т.д. у них отсутствует.
по этому "Антикоррупционный десант" - напоминает проект пристроим своих детей на работу после института т.к. они больше ничего не знают,
зачем тогда вводят обязательное ЗНО по математике, непонятно, - если с этими знаниями ловить коррупционеров нельзя.
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20.11.2020 12:37 Ответить
Зачерпнем драгой с самого дна очередную порцию дебилов, свозим на недельку в Трускавец, где их обучать правильно возглавлять коррупцию и осчастливим зебильное быдло новыми лицами.
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20.11.2020 10:37 Ответить
Эта молодёж скурвится,как только выйдет на большую дорогу. А кто будет сопротивляться,того за борт.
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20.11.2020 11:02 Ответить
ku*wa, не можуть навіть назву взяти якусь пристойну. блаЗЄнським, що жодного дня не служили у Війську, хочеться хоч в назвах відчути себе "воїнами". Тьху на вас, блаЗЄното!
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20.11.2020 11:08 Ответить
Поліцію вже набрали з вулиці.
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20.11.2020 11:27 Ответить
Якось товариш приймав участь в програмі підготовки, тоді ще міліції, яку проводили західні спеціалісти. Вони мали триступеневий відбір. Набрали більше сотні ментів і тиждень читали якісь простенькі лекції, потім провели тестування і відсіяли більше трьох десятків, знову тиждень лекцій "нєочьом" і знову тести. Відсіяли ще декілька десятків. Після останнього тесту їх залишилася жменька, притому що самі менти здивувалися, як так ці буржуї умудрилися за три тижні так гарно розібратися в кадрах і відсіяти як раз мотлох.
То ж, може перед тим, як проводити десанти треба запросити гарних кадровиків з ФБР?
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20.11.2020 11:35 Ответить
знову популізм... гарний не гарний і т.п. Кадри вирішують усе, ось тільки якщо ти ці кадри береш у дієву і правильну систему, а якщо ти кращих з кращих у лайно збираєшся кинути...
то через рік вони будуть брудні і вонячі.
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20.11.2020 11:52 Ответить

знову імітація боротьби із корупцією. Корупція у цій країні не тому що Іванов чи Петров якусь посаду обіймають, а тому що так побудована система! Вона заточена під корупцію. Ви причини корупції усувайте, а не "ліжка у борделі пересувайте"...
Прийде молодий чоловік у Києві, на зарплату 10 тис., попрацює 3 роки, послухає від друзів який він лошара та невдаха, бо це взагалі не гроші для Києва і буде вирішувати, або залишатись лохом на усе життя, або виживати.
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20.11.2020 11:49 Ответить
Национальное агентство по предупреждению коррупции ищет на госслужбу молодежь и предлагает пройти программу подготовки "Антикоррупционный десант".Источник: https://censor.net/ru/n3232223

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НАЗК набирає молодь на програму підготовки до держслужби "Антикорупційний десант" - Цензор.НЕТ 55 А також "антикорупційна штурмова бригада", "антикорупційний бронекопитний батальон", "антикорупційна повітряна ескадрілья", "антикорупційна підводна "вовча зграя""...
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20.11.2020 11:58 Ответить
Имеет базовое высшее образование по степени (образовательно-квалификационному уровню) бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право - т.е. спецы из других отраслей изначально не нужны, т.к. не дай бог они начнут боротся с коррупцией по настоящему, т.к. они знают где и как украсть в медецине, транспорте, стройках, экономике, образовании, энергетике и т.д.

А правоведам можно будет и дальше впаривать про жомовые ямы Кивы, и благо зеленой энергетики для Украины и т.п.
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20.11.2020 12:48 Ответить
 
 