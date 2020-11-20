НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальное агентство по предупреждению коррупции ищет на госслужбу молодежь и предлагает пройти программу подготовки "Антикоррупционный десант".
Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя НАПК Александр Стародубцев, передает Цензор.НЕТ.
"Ищем молодежь в команду НАПК! Несмотря ни на что, мы продолжаем работать над инициативами, которые помогут повысить эффективность предотвращения и противодействия коррупции в Украине после восстановления полноценного функционала НАПК. Поэтому запускаем программу подготовки: "Антикоррупционный десант", - сообщил Стародубцев.
Он добавил, что НАПК ищет "молодое поколение креативных и амбициозных лидеров, которые готовы присоединиться к команде НАПК в качестве госслужащих нового образца и помочь нам посмотреть на существующие процессы и процедуры под новым углом".
Отмечается, что Агентство предлагает: интересную программу обучения в течение первых 2 месяцев работы; амбициозные задачи и возможность строить страну собственными руками здесь и сейчас; профессиональную команду единомышленников; достойную ЗП; полную занятость с работой в офисе в г.. Киеве.
К кандидатам следующие требования:
- Имеет базовое высшее образование по степени (образовательно-квалификационному уровню) бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право
- Имеет возможность работать полный рабочий день в офисе в городе Киев
- Готов/а работать на государственной службе не менее 3-5 лет
- Имеет желание реальных изменений в стране и готов/а приобщиться к ним
- Имеет активную жизненную позицию/проактивность
- стремится к обучению и саморазвитию
Пожалуйста, подождите...
То есть этим кретинам не нужны грамотные врачи, грамотные инженеры и пр.?
ведь им не впариш, что Жомовая яма кивы доход приносить не может, а специалистам или магистрам в области знаний Право можно-раз на бумаге написано юридически правильно - значит может,
у них даже сомнения не закрадется, что по законам физики/математики и т.д. этого не может быть - т.к. знания физики/математики и т.д. у них отсутствует.
по этому "Антикоррупционный десант" - напоминает проект пристроим своих детей на работу после института т.к. они больше ничего не знают,
зачем тогда вводят обязательное ЗНО по математике, непонятно, - если с этими знаниями ловить коррупционеров нельзя.
То ж, може перед тим, як проводити десанти треба запросити гарних кадровиків з ФБР?
то через рік вони будуть брудні і вонячі.
знову імітація боротьби із корупцією. Корупція у цій країні не тому що Іванов чи Петров якусь посаду обіймають, а тому що так побудована система! Вона заточена під корупцію. Ви причини корупції усувайте, а не "ліжка у борделі пересувайте"...
Прийде молодий чоловік у Києві, на зарплату 10 тис., попрацює 3 роки, послухає від друзів який він лошара та невдаха, бо це взагалі не гроші для Києва і буде вирішувати, або залишатись лохом на усе життя, або виживати.
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А також "антикорупційна штурмова бригада", "антикорупційний бронекопитний батальон", "антикорупційна повітряна ескадрілья", "антикорупційна підводна "вовча зграя""...
А правоведам можно будет и дальше впаривать про жомовые ямы Кивы, и благо зеленой энергетики для Украины и т.п.