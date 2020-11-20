НАЗК набирає молодь на програму підготовки до держслужби "Антикорупційний десант"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національне агентство з питань запобігання корупції шукає на держслужбу молодь і пропонує пройти програму підготовки "Антикорупційний десант".
Про це повідомив у Facebook заступник голови НАЗК Олександр Стародубцев, передає Цензор.НЕТ.
"Шукаємо молодь в команду НАЗК! Незважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати над ініціативами, шо допоможуть підвищити ефективність запобігання та протидії корупції в Україні після відновлення повноцінного функціоналу НАЗК. Тож запускаємо програму підготовки: "Антикорупційний десант"", - повідомив Стародубцев.
Він додав, що НАЗК шукає "молоде покоління креативних та амбітних лідерів, які готові долучитись до команди НАЗК як держслужбовці нового зразка та допомогти нам подивитися на існуючі процеси та процедури під новим кутом".
Зазначається, що Агентство пропонує: цікаву програму навчання протягом перших 2 місяців роботи; амбітні завдання та можливість будувати країну власними руками тут і зараз; професійну команду однодумців; гідну ЗП; повну зайнятість з роботою в офісі в м. Києві.
До кандидатів такі вимоги:
- Має базову вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавр, спеціаліст або магістр в галузі знань Право
- Має можливість працювати повний робочий день в офісі в місті Київ
- Готовий/а працювати на державній службі не менше 3-5 років
- Має бажання реальних змін в країні та готовий/а долучитись до них
- Має активну життєву позицію/проактивність
- Прагне до навчання та саморозвитку
Будь ласка, зачекайте...
То есть этим кретинам не нужны грамотные врачи, грамотные инженеры и пр.?
ведь им не впариш, что Жомовая яма кивы доход приносить не может, а специалистам или магистрам в области знаний Право можно-раз на бумаге написано юридически правильно - значит может,
у них даже сомнения не закрадется, что по законам физики/математики и т.д. этого не может быть - т.к. знания физики/математики и т.д. у них отсутствует.
по этому "Антикоррупционный десант" - напоминает проект пристроим своих детей на работу после института т.к. они больше ничего не знают,
зачем тогда вводят обязательное ЗНО по математике, непонятно, - если с этими знаниями ловить коррупционеров нельзя.
То ж, може перед тим, як проводити десанти треба запросити гарних кадровиків з ФБР?
то через рік вони будуть брудні і вонячі.
знову імітація боротьби із корупцією. Корупція у цій країні не тому що Іванов чи Петров якусь посаду обіймають, а тому що так побудована система! Вона заточена під корупцію. Ви причини корупції усувайте, а не "ліжка у борделі пересувайте"...
Прийде молодий чоловік у Києві, на зарплату 10 тис., попрацює 3 роки, послухає від друзів який він лошара та невдаха, бо це взагалі не гроші для Києва і буде вирішувати, або залишатись лохом на усе життя, або виживати.
-----------------------------------------------------
А також "антикорупційна штурмова бригада", "антикорупційний бронекопитний батальон", "антикорупційна повітряна ескадрілья", "антикорупційна підводна "вовча зграя""...
А правоведам можно будет и дальше впаривать про жомовые ямы Кивы, и благо зеленой энергетики для Украины и т.п.