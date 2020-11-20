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НАЗК набирає молодь на програму підготовки до держслужби "Антикорупційний десант"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НАЗК набирає молодь на програму підготовки до держслужби

Національне агентство з питань запобігання корупції шукає на держслужбу молодь і пропонує пройти програму підготовки "Антикорупційний десант".

Про це повідомив у Facebook заступник голови НАЗК Олександр Стародубцев, передає Цензор.НЕТ.

"Шукаємо молодь в команду НАЗК! Незважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати над ініціативами, шо допоможуть підвищити ефективність запобігання та протидії корупції в Україні після відновлення повноцінного функціоналу НАЗК. Тож запускаємо програму підготовки: "Антикорупційний десант"", - повідомив Стародубцев.

Він додав, що НАЗК шукає "молоде покоління креативних та амбітних лідерів, які готові долучитись до команди НАЗК як держслужбовці нового зразка та допомогти нам подивитися на існуючі процеси та процедури під новим кутом".

Зазначається, що Агентство пропонує: цікаву програму навчання протягом перших 2 місяців роботи; амбітні завдання та можливість будувати країну власними руками тут і зараз; професійну команду однодумців; гідну ЗП; повну зайнятість з роботою в офісі в м. Києві.

До кандидатів такі вимоги:

  • Має базову вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавр, спеціаліст або магістр в галузі знань Право
  • Має можливість працювати повний робочий день в офісі в місті Київ
  • Готовий/а працювати на державній службі не менше 3-5 років
  • Має бажання реальних змін в країні та готовий/а долучитись до них
  • Має активну життєву позицію/проактивність
  • Прагне до навчання та саморозвитку

Також читайте: Рішення КС дозволило чиновникам займатися корупцією, - очільник НАЗК Новіков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Це вже зелене надурилово - із серії " всі ми президенти"
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20.11.2020 09:52
+4
агага... голодная молодежь насмотревшись сериалов о роскошной жизни будет активно бороться с коррупцией ))))
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20.11.2020 09:58
+4
швидше за все це будуть дітки депутатів
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20.11.2020 10:36
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Це вже зелене надурилово - із серії " всі ми президенти"
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20.11.2020 09:52 Відповісти
і це істи на НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант" - Цензор.НЕТ 6805
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20.11.2020 09:57 Відповісти
А почему и не набрать, в следующем году на этих дармоедов в бюджет заложили 5 млрд.
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20.11.2020 09:54 Відповісти
К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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20.11.2020 12:26 Відповісти
Очередной вариант" фабрики троллей" НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант" - Цензор.НЕТ 8558? Расследовать коррупционные схемы, раскрывать финансовые махинации власти, для этого мало быть умным, надо еще быть отчаянно смелым. Это не в ГБР музеи штурмовать
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20.11.2020 09:58 Відповісти
агага... голодная молодежь насмотревшись сериалов о роскошной жизни будет активно бороться с коррупцией ))))
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20.11.2020 09:58 Відповісти
в принципе, учитывая как Зеленский набирал депутатов в Раду, совершенно не заморачиваясь об IQ будущих депутатов-- теперь надо набрать таких же "детективов" (что б они были не умнее среднего уровня депутата "Слуг народа")
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20.11.2020 10:02 Відповісти
швидше за все це будуть дітки депутатів
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20.11.2020 10:36 Відповісти
о! Международный Трускавецкий Проффесианально-технический Университет набирает абитуриентов?
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20.11.2020 10:11 Відповісти
Имеет базовое высшее образование по степени бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право.

То есть этим кретинам не нужны грамотные врачи, грамотные инженеры и пр.?
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20.11.2020 10:12 Відповісти
а зачем спецы и з каждой отрасли?
ведь им не впариш, что Жомовая яма кивы доход приносить не может, а специалистам или магистрам в области знаний Право можно-раз на бумаге написано юридически правильно - значит может,
у них даже сомнения не закрадется, что по законам физики/математики и т.д. этого не может быть - т.к. знания физики/математики и т.д. у них отсутствует.
по этому "Антикоррупционный десант" - напоминает проект пристроим своих детей на работу после института т.к. они больше ничего не знают,
зачем тогда вводят обязательное ЗНО по математике, непонятно, - если с этими знаниями ловить коррупционеров нельзя.
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20.11.2020 12:37 Відповісти
Зачерпнем драгой с самого дна очередную порцию дебилов, свозим на недельку в Трускавец, где их обучать правильно возглавлять коррупцию и осчастливим зебильное быдло новыми лицами.
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20.11.2020 10:37 Відповісти
Эта молодёж скурвится,как только выйдет на большую дорогу. А кто будет сопротивляться,того за борт.
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20.11.2020 11:02 Відповісти
ku*wa, не можуть навіть назву взяти якусь пристойну. блаЗЄнським, що жодного дня не служили у Війську, хочеться хоч в назвах відчути себе "воїнами". Тьху на вас, блаЗЄното!
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20.11.2020 11:08 Відповісти
Поліцію вже набрали з вулиці.
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20.11.2020 11:27 Відповісти
Якось товариш приймав участь в програмі підготовки, тоді ще міліції, яку проводили західні спеціалісти. Вони мали триступеневий відбір. Набрали більше сотні ментів і тиждень читали якісь простенькі лекції, потім провели тестування і відсіяли більше трьох десятків, знову тиждень лекцій "нєочьом" і знову тести. Відсіяли ще декілька десятків. Після останнього тесту їх залишилася жменька, притому що самі менти здивувалися, як так ці буржуї умудрилися за три тижні так гарно розібратися в кадрах і відсіяти як раз мотлох.
То ж, може перед тим, як проводити десанти треба запросити гарних кадровиків з ФБР?
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20.11.2020 11:35 Відповісти
знову популізм... гарний не гарний і т.п. Кадри вирішують усе, ось тільки якщо ти ці кадри береш у дієву і правильну систему, а якщо ти кращих з кращих у лайно збираєшся кинути...
то через рік вони будуть брудні і вонячі.
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20.11.2020 11:52 Відповісти

знову імітація боротьби із корупцією. Корупція у цій країні не тому що Іванов чи Петров якусь посаду обіймають, а тому що так побудована система! Вона заточена під корупцію. Ви причини корупції усувайте, а не "ліжка у борделі пересувайте"...
Прийде молодий чоловік у Києві, на зарплату 10 тис., попрацює 3 роки, послухає від друзів який він лошара та невдаха, бо це взагалі не гроші для Києва і буде вирішувати, або залишатись лохом на усе життя, або виживати.
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20.11.2020 11:49 Відповісти
Национальное агентство по предупреждению коррупции ищет на госслужбу молодежь и предлагает пройти программу подготовки "Антикоррупционный десант".Источник: https://censor.net/ru/n3232223

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НАЗК набирає молодь на програму підготовки до держслужби "Антикорупційний десант" - Цензор.НЕТ 55 А також "антикорупційна штурмова бригада", "антикорупційний бронекопитний батальон", "антикорупційна повітряна ескадрілья", "антикорупційна підводна "вовча зграя""...
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20.11.2020 11:58 Відповісти
Имеет базовое высшее образование по степени (образовательно-квалификационному уровню) бакалавр, специалист или магистр в области знаний Право - т.е. спецы из других отраслей изначально не нужны, т.к. не дай бог они начнут боротся с коррупцией по настоящему, т.к. они знают где и как украсть в медецине, транспорте, стройках, экономике, образовании, энергетике и т.д.

А правоведам можно будет и дальше впаривать про жомовые ямы Кивы, и благо зеленой энергетики для Украины и т.п.
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20.11.2020 12:48 Відповісти
 
 