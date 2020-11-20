Рішення КС дозволило чиновникам займатися корупцією, - очільник НАЗК Новіков

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначає, що рішення Конституційного суду України фактично дозволяє здійснювати корупційні правопорушення саме чиновникам.

Таку думку він висловив під час форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

Так, він підкреслив, що після рішення КС за корупційні правопорушення можуть нести відповідальність фактично тільки рядові чиновники.

"Потрібно відновити адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення. Суспільство має розуміти, що зараз рядовий чиновник, умовно кажучи, головний спеціаліст будь-якого міністерства або органу самоврядування, несе відповідальність за корупційні правопорушення - адміністративну. Навпаки, наприклад, народні депутати чи міністри не несуть такої відповідальності" , - зазначив голова Агентства.

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Він додав, що така ситуація спотворює вимоги Конституції України, яка встановлює рівність усіх громадян перед законом. "Невирішення цього питання створює велику правову невизначеність і безвідповідальність. Це фактично дозволяє здійснювати корупційні правопорушення саме чиновникам", - зазначив Новіков.

Крім цього, він зазначив, що серед важливих завдань парламенту сьогодні - затвердження Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки в другому читанні.

"Ми вважаємо, що якщо б на момент розгляду КСУ була затверджена Антикорупційна стратегія, це була б рамка в тому числі і для органів судової влади і КСУ, яка б встановлювала, куди рухається держава", - додав глава НАЗК.

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