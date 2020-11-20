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КС (1154) НАЗК (1165) Новіков Олександр (82)

Рішення КС дозволило чиновникам займатися корупцією, - очільник НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС дозволило чиновникам займатися корупцією, - очільник НАЗК Новіков

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначає, що рішення Конституційного суду України фактично дозволяє здійснювати корупційні правопорушення саме чиновникам.

Таку думку він висловив під час форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

Так, він підкреслив, що після рішення КС за корупційні правопорушення можуть нести відповідальність фактично тільки рядові чиновники.

"Потрібно відновити адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення. Суспільство має розуміти, що зараз рядовий чиновник, умовно кажучи, головний спеціаліст будь-якого міністерства або органу самоврядування, несе відповідальність за корупційні правопорушення - адміністративну. Навпаки, наприклад, народні депутати чи міністри не несуть такої відповідальності" , - зазначив голова Агентства.

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Він додав, що така ситуація спотворює вимоги Конституції України, яка встановлює рівність усіх громадян перед законом. "Невирішення цього питання створює велику правову невизначеність і безвідповідальність. Це фактично дозволяє здійснювати корупційні правопорушення саме чиновникам", - зазначив Новіков.

Крім цього, він зазначив, що серед важливих завдань парламенту сьогодні - затвердження Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки в другому читанні.

"Ми вважаємо, що якщо б на момент розгляду КСУ була затверджена Антикорупційна стратегія, це була б рамка в тому числі і для органів судової влади і КСУ, яка б встановлювала, куди рухається держава", - додав глава НАЗК.

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Топ коментарі
+13
Будь-який пересічний зебіле,
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3718
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19.11.2020 22:29
+7
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7506
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19.11.2020 22:34
+6
А кАнешна. Суд поганий, без сумніву, а кабмін зеленського хАроший?
Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
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19.11.2020 22:36
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Будь-який пересічний зебіле,
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3718
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19.11.2020 22:29 Відповісти
не бро ты не прав с таким успехом можно винить во всем изобретателя телевизора а не его пользователей
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19.11.2020 22:31 Відповісти
Я не страдаюанией величия,поэтому текст выделять не буду Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5788
Просто вопрос: а в каком порядке ты расставишь президентов, по КПД их деятельности?
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19.11.2020 22:39 Відповісти
так им это делать никто и не мешал 29 лет ...хотя чиновники воруют копейки основную массу забирают Ахметов Пинчук и Коломойский
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19.11.2020 22:30 Відповісти
Это решение не конституционного суда , а решение отдельных " личностей " , прикрывающихся служебным положением . Не надо громких слов , надо просто было сразу их убрать , а решение отменить . Но политической воли для этого нет .
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19.11.2020 22:33 Відповісти
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7506
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19.11.2020 22:34 Відповісти
Прикольно хохлов ужэ 1, 3 года в гафно мокают..
.
впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
,
Главное не барыга..............................!!..
..
А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё ??????????????,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз..... ии .. . . и ...
.
кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
.
ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
...
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19.11.2020 22:34 Відповісти
Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4448
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19.11.2020 22:36 Відповісти
А кАнешна. Суд поганий, без сумніву, а кабмін зеленського хАроший?
Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
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19.11.2020 22:36 Відповісти
При Порохе такой пуйни не было!
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19.11.2020 22:44 Відповісти
Так почему тогда этот КС до сих пор не в тюрьме ???
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19.11.2020 22:44 Відповісти
от 3э - такуого ждать не приходиться..
.
при Порохе такой херни не было ..
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19.11.2020 22:53 Відповісти
Это называется - с чем боролись, на то и напоролись..
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19.11.2020 22:46 Відповісти
Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 1584
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19.11.2020 22:52 Відповісти
ну да. Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 6133
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19.11.2020 22:55 Відповісти
...далі буде овоч-0.2...

Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5343
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19.11.2020 23:00 Відповісти
Если бы у нас был президент, то коррупционеры из КС не позволили бы себе бесчинствовать, у нас вместо преза сидит клоун, который играет роль преза, но 46% быдла верят ему.
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19.11.2020 23:08 Відповісти
Оно,шо до решения,шо после...
Коррупция,как была,так и есть и,скорее всего и будет.
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19.11.2020 23:27 Відповісти
Це той Новіков,що незаконно закрив реєстри декларацій чиновників,буде коментувати рішення КСУ ?
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19.11.2020 23:31 Відповісти
Ну правильно, а че им на одну зарплату жить?
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19.11.2020 23:38 Відповісти
По поводу нового Майдана - хрен вы туда пойдёте или будете хороводы водить как беларусы, зелень уже все просчитала.
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19.11.2020 23:39 Відповісти
В Україні більше не має ні Конституції,ні Законності,ні Державності. Де-юре....Анархія і Капітуляція.
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19.11.2020 23:44 Відповісти
Нам потрібна Єдиновладна Визначальна Державницька Наслідна Особа з широкими юридичними та волрдарськими повноваженнями. Іначе країни .....не буде!
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19.11.2020 23:46 Відповісти
Можна подумати що, до того вони благодійністю займалися. Хоча висвітлювати такі питання необхідно. Потрібно знати і розуміти ворога.
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20.11.2020 10:13 Відповісти
Украинцы, не давайте себя обмануть! Все эти решения КС против антикоррупционных органов согласованы заранее с Зеленским и Ермаком и ими им же инспирированы. Зеленский хочет целиком сменить КС, впихнув туда только своих людей.
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20.11.2020 11:17 Відповісти
 
 