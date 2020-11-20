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КС (2131) НАПК (1163) Новиков Александр (69)

Решение КС позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

Такое мнение он высказал в ходе форума "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт НАПК.

Так, он подчеркнул, что после решения КС за коррупционные правонарушения могут нести ответственность фактически только рядовые чиновники.

"Нужно возобновить административную ответственность за коррупционные правонарушения. Общество должно понимать, что сейчас рядовой чиновник, условно говоря, главный специалист любого министерства или органа самоуправления, несет ответственность за коррупционные правонарушения - административную. Напротив, например, народные депутаты или министры не несут такой ответственности", - отметил председатель Агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков

Он добавил, что такая ситуация искажает требования Конституции Украины, которая устанавливает равенство всех граждан перед законом. "Нерешение этого вопроса создает большую правовую неопределенность и безответственность. Это фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам", - отметил Новиков.

Кроме этого, он отметил, что среди важных задач парламента сегодня - утверждение Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы во втором чтении.

"Мы считаем, что если бы на момент рассмотрения КСУ была утверждена Антикоррупционная стратегия, это была бы рамка в том числе и для органов судебной власти и КСУ, которая бы устанавливала, куда движется государство", - добавил глава НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Будь-який пересічний зебіле,
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3718
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19.11.2020 22:29
+7
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7506
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19.11.2020 22:34
+6
А кАнешна. Суд поганий, без сумніву, а кабмін зеленського хАроший?
Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
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19.11.2020 22:36
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Будь-який пересічний зебіле,
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3718
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19.11.2020 22:29 Ответить
не бро ты не прав с таким успехом можно винить во всем изобретателя телевизора а не его пользователей
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19.11.2020 22:31 Ответить
Я не страдаюанией величия,поэтому текст выделять не буду Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5788
Просто вопрос: а в каком порядке ты расставишь президентов, по КПД их деятельности?
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19.11.2020 22:39 Ответить
так им это делать никто и не мешал 29 лет ...хотя чиновники воруют копейки основную массу забирают Ахметов Пинчук и Коломойский
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19.11.2020 22:30 Ответить
Это решение не конституционного суда , а решение отдельных " личностей " , прикрывающихся служебным положением . Не надо громких слов , надо просто было сразу их убрать , а решение отменить . Но политической воли для этого нет .
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19.11.2020 22:33 Ответить
Решение КС фактически позволило чиновникам заниматься коррупцией, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7506
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19.11.2020 22:34 Ответить
Прикольно хохлов ужэ 1, 3 года в гафно мокают..
.
впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
,
Главное не барыга..............................!!..
..
А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё ??????????????,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз..... ии .. . . и ...
.
кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
.
ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
...
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19.11.2020 22:34 Ответить
Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4448
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19.11.2020 22:36 Ответить
А кАнешна. Суд поганий, без сумніву, а кабмін зеленського хАроший?
Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
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19.11.2020 22:36 Ответить
При Порохе такой пуйни не было!
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19.11.2020 22:44 Ответить
Так почему тогда этот КС до сих пор не в тюрьме ???
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19.11.2020 22:44 Ответить
от 3э - такуого ждать не приходиться..
.
при Порохе такой херни не было ..
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19.11.2020 22:53 Ответить
Это называется - с чем боролись, на то и напоролись..
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19.11.2020 22:46 Ответить
Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 1584
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19.11.2020 22:52 Ответить
ну да. Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 6133
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19.11.2020 22:55 Ответить
...далі буде овоч-0.2...

Рішення КС фактично дозволило чиновникам займатися корупцією, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5343
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19.11.2020 23:00 Ответить
Если бы у нас был президент, то коррупционеры из КС не позволили бы себе бесчинствовать, у нас вместо преза сидит клоун, который играет роль преза, но 46% быдла верят ему.
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19.11.2020 23:08 Ответить
Оно,шо до решения,шо после...
Коррупция,как была,так и есть и,скорее всего и будет.
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19.11.2020 23:27 Ответить
Це той Новіков,що незаконно закрив реєстри декларацій чиновників,буде коментувати рішення КСУ ?
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19.11.2020 23:31 Ответить
Ну правильно, а че им на одну зарплату жить?
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19.11.2020 23:38 Ответить
По поводу нового Майдана - хрен вы туда пойдёте или будете хороводы водить как беларусы, зелень уже все просчитала.
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19.11.2020 23:39 Ответить
В Україні більше не має ні Конституції,ні Законності,ні Державності. Де-юре....Анархія і Капітуляція.
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19.11.2020 23:44 Ответить
Нам потрібна Єдиновладна Визначальна Державницька Наслідна Особа з широкими юридичними та волрдарськими повноваженнями. Іначе країни .....не буде!
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19.11.2020 23:46 Ответить
Можна подумати що, до того вони благодійністю займалися. Хоча висвітлювати такі питання необхідно. Потрібно знати і розуміти ворога.
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20.11.2020 10:13 Ответить
Украинцы, не давайте себя обмануть! Все эти решения КС против антикоррупционных органов согласованы заранее с Зеленским и Ермаком и ими им же инспирированы. Зеленский хочет целиком сменить КС, впихнув туда только своих людей.
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20.11.2020 11:17 Ответить
 
 