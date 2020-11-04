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Новости Политика Украины
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Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков

После решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет возможность проверять только судей.

Об этом в интервью DW рассказал председатель НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, конвенция ООН против коррупции конкретно определяет, чем должен заниматься орган предотвращения коррупции: контролем за соблюдением законодательства о конфликте интересов, контролем за декларированием и проверками деклараций. "Решением КСУ эти функции НАПК теперь заблокированы. Однако закон Украины о судоустройстве и статусе судей отдельно регулирует то, что декларации судей должны проверяться раз в 5 лет. И мы готовим приказ о проверках этих деклараций. То есть позиция КСУ настолько непоследовательна, что мы не можем никого проверять, кроме судей. Хотя они принимали это решение, чтобы мы не могли проверять судей", - рассказал он.

По его словам, сейчас у НАПК 180 деклараций судей. В частности, была подтверждена добродетель большей части членов Верховного Суда, только у одного судьи установили "недостоверные сведения на криминал". Также Агентство установило недостоверные сведения у судей КСУ. Речь идет о Сергее Головатом, который не задекларировал 3,6 миллиона гривен. Также после решения КСУ НАПК установило, что председатель суда Александр Тупицкий не задекларировал земельный участок в Крыму, пояснил Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК

Решение КСУ означает, что НАПК теперь не сможет проверить декларации пятого президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства. "Мы проверили двух премьеров из трех - Гончарука и Гройсмана, не установили нарушений. Мы должны закончить проверку действующего премьера. По президентам проверка должна была закончиться в ноябре - по Зеленскому и по Порошенко. Но мы теперь не сможем ни в отношении Петра Порошенко, ни в отношении Владимира Зеленского закончить проверку", - рассказал Новиков.

Кроме того, теперь НАПК не сможет реагировать на коррупцию на крупных предприятиях. Новиков сообщил, что было обнаружено, что сообщение о коррупции в "Укравтодоре" и "Укрэнергоатоме" не рассматривались должным путем. "Мы обнаружили, что часть работников скрывали свое состояние, не подавая декларации. Теперь мы не сможем отреагировать на эти нарушения. Почему это важно? Потому что 10 процентов бюджета - это "Укравтодор". 4 процента ВВП генерирует атомная отрасль", - сказал он, добавив, что теперь будет невозможно проверить АРМА, уполномоченного по правам человека, Госгеокадастр, Национальное агентство по вопросам государственной службы.

По словам главы НАПК, есть свидетельства того, что судьи КСУ принимали свое скандальное решение в собственных интересах. Кроме выявленных нарушений в отношении судей Головатого и Тупицкого, НАБУ также расследовало уголовное производство о лжи в декларации судьи Ирины Завгородней, отметил Новиков. По его словам, в отношении судей Владимира Мойсики и Игоря Слиденко продолжается рассмотрение в Голосеевском суде о привлечении их к ответственности по другой статье Кодекса об административных правонарушениях.

Новиков надеется, что ситуация с проверкой деклараций чиновников будет исправлена. "Мы уверены, что законопроект президента может быть ответом на этот вопрос, а также, конечно, принимать решение парламенту, в какой форме будет восстановлено то, что было разрушено", - отметил он.

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В противном случае, по его словам, украинцы даже не смогут никуда пожаловаться на коррупцию. "Гражданам некуда пожаловаться на коррупцию. КСУ отменил право НАПК принимать заявления. Не то, что рассматривать, а также право принимать заявления", - отметил председатель НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет. ВИДЕО

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Читайте также: Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект президента о судоустройстве, рекомендации Венецианской комиссии учтем ко второму чтению, – "слуга народа" Костин

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

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Топ комментарии
+7


тётя Роза

Только не подумайте, что я поклонница пианиста без рук, но не могу взять в толк, как он сумел стать ненавистным одновременно патриотам ЕС и их антиподам, промосковской банде Медведчука?
В чём тут вообще прикол?
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04.11.2020 21:09
+6
Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6822 Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 3685
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04.11.2020 21:17
+5
как это не повезло?бубочка к этому пламенно стремился.одна ленка чуяла неладное,хорошо его зная...но ничего не смогла сделать Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 1394
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04.11.2020 21:19
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Правила форума Совет форумчан
почем картинки в ольгино? Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6881
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04.11.2020 21:08 Ответить
це йому замість заробітної плати дали.
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04.11.2020 21:11 Ответить
Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 5565
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04.11.2020 21:13 Ответить
І тебе вже вигнали?
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04.11.2020 21:16 Ответить
Новєкофь,Бібєкофь,Сакалофь,Смєррьнофь,Трафімафь,Бєньєдіктивая.....Це моя Україна? А хахли хочуть добре жити...
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04.11.2020 21:57 Ответить
в зазаборье - бути!
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04.11.2020 21:13 Ответить
Аякже Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 9630
"Зазвичай КСУ не надто поспішає з розглядом багатьох конституційних подань. Однак подання відносно конституційності окремих положень Закону «Про запобігання корупції» було розглянуто відносно швидко. Чим це можна пояснити?

Певним чином, на розвиток подій вплинули дії Національного агентства з питань запобігання корупції та його голови Олександра Новікова. Починаючи десь з початку 2020 року, НАЗК та його керівник почали чинити системний тиск на суддів КСУ. З часом цей тиск тільки наростав. Без будь-яких обґрунтувань одночасно почалися перевірки електронних декларацій усіх суддів КСУ. Особисто мою декларацію за 2018 рік чомусь повністю перевіряли двічі. Без будь-яких пояснень. Зараз перевіряється інша моя декларація. Потім відносно суддів КСУ були складені кілька протоколів про адміністративні правопорушення, зокрема і щодо мене.....

НАЗК обмежилось тиском на суддів КСУ лише шляхом перевірки декларацій та складення адміністративних протоколів чи було щось ще?
У жовтні 2020 року вже дійшло до прямого тиску співробітників НАЗК на суддів КСУ. Так, нещодавно представники НАЗК раптом прийшли в КСУ та буквально увірвались у кабінет одного з суддів, ніби намагаючись отримати від нього якісь пояснення. А 16 жовтня співробітники НАЗК заявились до мене додому та намагались без будь-яких пояснень, без дозволу суду, потрапити до мене у житло. Їм це не вдалося, бо я викликав поліцію. За фактом цього інциденту зареєстровано кримінальне провадження. Вважаю такі дії НАЗК, зокрема, щодо мене, як судді-доповідача по справі, що стосувалася безпосередньо НАЗК, нічим іншим як відвертим тиском з метою вплинути на ухвалення Судом рішення. Я не можу уявити таку ситуацію ні в США, ні в ЄС."Суддя КСУ Ігор Сліденко: електронному декларуванню нічого не загрожує, якщо влада внесе зміни у закон
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04.11.2020 21:06 Ответить


тётя Роза

Только не подумайте, что я поклонница пианиста без рук, но не могу взять в толк, как он сумел стать ненавистным одновременно патриотам ЕС и их антиподам, промосковской банде Медведчука?
В чём тут вообще прикол?
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04.11.2020 21:09 Ответить
Этой банде всё равно , кто президент , у них задача всегда одна и та-же - сеять раскол , хаос , недовольство , неуверенность . Раньше были нападки на Порошенко , сейчас не повезло Зеленскому .
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04.11.2020 21:16 Ответить
как это не повезло?бубочка к этому пламенно стремился.одна ленка чуяла неладное,хорошо его зная...но ничего не смогла сделать Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 1394
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04.11.2020 21:19 Ответить
ой тётя, Роза.. а ві такі знаете, как тяжело жіть евгею в нацистском госудагстве? Ой вей...как, такі скажуть, так і будет...а шо?...так сгазу в тюгму и Бабий Яг...а Ленка? ак как же Ленка.. а дети?...их же на оггані разберут...такового житие евгея в нацистском госудагстве!
P.S. Забегите меня на гаисю...я свой - я чужой...я в КВН выступал...
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04.11.2020 21:21 Ответить
Гибоиды- они такие, наполовину свои наподовину - чужие! Это их плюс и минус одновременно! На определенном этапе- они на взлете но никогда не станут своими не тем ,ни тем.
Популизм- это их конек, они бросаются из стороны в сторону, мимикрируют, в зависимости от ситуации. Плохо быть гибридом, колбасит их не по детски! Кроме того, основным качеством таких людей- является невежество! А это самый страшный грех- когда ты не ведаешь, не знаешь и не понимаешь что ты делаешь! Хуже этого ничего не может быть , для окружающих людей, а особенно - для общества, причем, такого развращенного совком как в Украине!
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04.11.2020 21:28 Ответить
Вашіє "вєжєства"! Кацапи-ви такі...Ліниві п"яні лицемірні хвалькуваті чванливо-вЯлікєє.Братьє всім,кого вбили і пограбували.
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04.11.2020 22:01 Ответить
ТАк может помочь прЗЕденту?
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04.11.2020 21:41 Ответить
чем?ему только стадо за него голосовавшее поможет Тепер НАЗК не може перевіряти нікого, крім суддів, - голова Агентства Новіков - Цензор.НЕТ 6085
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04.11.2020 21:48 Ответить
очень хорошо...
т.е. так старались избежать проверок что теперь только их и будут изучать под микроскопом ))
переиграли сами себя....
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04.11.2020 21:09 Ответить
С их скоростью проверок все фигуранты помрут уже на пенсии... Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 174
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04.11.2020 21:20 Ответить
гыыы! хитрый ход конём! viva коррупция.
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04.11.2020 21:12 Ответить
догадайтесь с трех раз почему так ряно зЭля "строит и ремонтирует дороги.." .- а потому...., - "Потому что 10 процентов бюджета - это "Укравтодор"...- и там есть чем поживится...- правнукам хватит.... Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6534- а дорог как не было так и не....
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04.11.2020 21:17 Ответить
Кажуть,що скоро таких "гражьданінафь УкраЬІнЬІ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ЗНАННЯ НАШОЇ МОВИ.Ну хіба не фашізди??Ввідіваїска!?
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04.11.2020 22:04 Ответить
Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6822 Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 3685
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04.11.2020 21:17 Ответить
А яка користь із тих перевірок? Хоч когось притягнули, до відповідальності? Злодії розтягують країну, по шматку і ніхто, ні в чому не винен.
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04.11.2020 21:18 Ответить
Коррупция под Запретом и охраняется законом , а значит ее и нет. Слуги шли и побороли ее , эту Коррупцию.
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04.11.2020 21:19 Ответить
чому по цьому закону не виходило боротися з корупцією можна послухати тут------''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''---фахівець з конституційного права.
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05.11.2020 06:42 Ответить
Коли людина угробила все , Що має .А коли буде все , то під ніж піде вся Україна.Уже досить експериментів , люби не витримають дилетантів.Дайте розумному гривню , - Він приумножить в Десятеро . Дайте гривню дураку , - Він загубить , те , що й має.
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05.11.2020 09:33 Ответить
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.*.............Решение КСУ означает, что НАПК теперь не сможет проверить декларации пятого президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства. ...*

Так ось чому мальдівська барига супроти розгону того ПРодажного суду .
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04.11.2020 21:20 Ответить
"После решения Конструкционного Суда..." - какого, простите, суда?
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04.11.2020 21:25 Ответить
Хорошо хоть не решение Легого... Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 4020
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04.11.2020 21:32 Ответить
Новиков - ты ври, да не завирайся. Головатый же против голосовал. Даже отдельное мнение письменно изложил. Так что к нему-то какие вопросы по поводу решения КСУ ? Типа видел, что и так примут и хитро зарисовался с голосованием против ?
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04.11.2020 21:29 Ответить
Ну так вперед, проверяйте, там много инетересного.
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04.11.2020 21:57 Ответить
 
 