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Новини Політика України
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перевірка (295) суддя (843) НАЗК (573) Новіков Олександр (48)

Тепер НАЗК не може перевіряти нікого, крім суддів, - голова Агентства Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тепер НАЗК не може перевіряти нікого, крім суддів, - голова Агентства Новіков

Після рішення Конституційного Суду Національне агентство щодо запобігання корупції має можливість перевіряти тільки суддів.

Про це в інтерв'ю DW розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, конвенція ООН проти корупції конкретно визначає, чим має займатися орган запобігання корупції: контролем за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів, контролем за декларуванням і перевірками декларацій. "Рішенням КСУ ці функції НАЗК тепер заблоковані. Однак, закон України про судоустрій і статус судів окремо врегульовує те, що декларації суддів мають перевірятися раз на 5 років. І ми готуємо наказ про перевірки цих декларацій. Тобто позиція КСУ настільки непослідовна, що ми не можемо нікого перевіряти, крім суддів. Хоча вони ухвалювали це рішення, щоб ми не могли перевіряти суддів", - розповів він.

За його словами, наразі НАЗК має 180 декларацій суддів. Зокрема, була підтверджена доброчесність більшої частини членів Верховного суду, лише щодо одного судді встановили "недостовірні відомості на кримінал". Також агентство встановило недостовірні відомості у суддів КСУ. Йдеться про суддю Сергія Головатого, який не задекларував 3,6 мільйона гривень. Також після рішення КСУ НАЗК встановило, що голова суду Олександр Тупицький не задекларував земельну ділянку в Криму, пояснив Новіков.

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Рішення КСУ означає, що НАЗК тепер не зможе перевірити декларації колишнього президента Петра Порошенка і нинішнього глави держави. "Ми перевірили двох прем'єрів з трьох - Гончарука та Гройсмана, не встановили порушень. Ми мали закінчити перевірку саме щодо чинного прем'єра. Щодо президентів перевірка мала закінчитися в листопаді - щодо Зеленського і щодо Порошенка. Але ми тепер не зможемо ні відносно Петра Порошенка, ні відносно Володимира Зеленського закінчити перевірку", - розповів Новіков.

Окрім того, тепер НАЗК не зможе реагувати на корупцію на великих підприємствах. Новіков повідомив, що було виявлено, що повідомлення про корупцію в "Укравтодорі" та "Укренергоатомі" не розглядалися належним шляхом. "Ми виявили, що частина працівників приховували свої статки, не подаючи декларації. Тепер ми не зможемо відреагувати на ці порушення. Чому це важливо? Тому що 10 відсотків бюджету - це "Укравтодор". 4 відсотка ВВП генерує атомна галузь", - сказав він, додавши, що тепер буде неможливо перевірити АРМА, уповноважену з прав людини, Держгеокадастр, Національне агентство з питань державної служби.

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За словами очільника НАЗК, є свідчення того, що судді КСУ ухвалювали своє скандальне рішення у власних інтересах. Окрім виявлених порушень щодо суддів Головатого та Тупицього, НАБУ також розслідувало кримінальне провадження щодо брехні в декларації судді Ірини Завгородньої, зазначив Новіков. За його словами, відносно суддів Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка триває розгляд в Голосіївському суді про притягнення їх до відповідальності за іншою статтею кодексу про адмінправопорушення.

Новіков сподівається, що ситуація з перевіркою декларацій чиновників буде виправлена. "Ми впевнені, що законопроєкт президента може бути відповіддю на це питання, а також, звичайно, приймати рішення парламенту, в якій формі буде відновлено те, що було зруйновано", - зазначив він.

В іншому випадку, за його словами, українці навіть не зможуть нікуди поскаржитися на корупцію. "Громадянам нема куди поскаржитися на корупцію. КСУ скасував право НАЗК приймати заяви. Не те, що розглядати, а навіть право приймати заяви", - зазначив голова НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

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Топ коментарі
+7


тётя Роза

Только не подумайте, что я поклонница пианиста без рук, но не могу взять в толк, как он сумел стать ненавистным одновременно патриотам ЕС и их антиподам, промосковской банде Медведчука?
В чём тут вообще прикол?
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04.11.2020 21:09
+6
Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6822 Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 3685
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04.11.2020 21:17
+5
как это не повезло?бубочка к этому пламенно стремился.одна ленка чуяла неладное,хорошо его зная...но ничего не смогла сделать Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 1394
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04.11.2020 21:19
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почем картинки в ольгино? Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6881
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04.11.2020 21:08 Відповісти
це йому замість заробітної плати дали.
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04.11.2020 21:11 Відповісти
Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 5565
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04.11.2020 21:13 Відповісти
І тебе вже вигнали?
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04.11.2020 21:16 Відповісти
Новєкофь,Бібєкофь,Сакалофь,Смєррьнофь,Трафімафь,Бєньєдіктивая.....Це моя Україна? А хахли хочуть добре жити...
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04.11.2020 21:57 Відповісти
в зазаборье - бути!
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04.11.2020 21:13 Відповісти
Аякже Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 9630
"Зазвичай КСУ не надто поспішає з розглядом багатьох конституційних подань. Однак подання відносно конституційності окремих положень Закону «Про запобігання корупції» було розглянуто відносно швидко. Чим це можна пояснити?

Певним чином, на розвиток подій вплинули дії Національного агентства з питань запобігання корупції та його голови Олександра Новікова. Починаючи десь з початку 2020 року, НАЗК та його керівник почали чинити системний тиск на суддів КСУ. З часом цей тиск тільки наростав. Без будь-яких обґрунтувань одночасно почалися перевірки електронних декларацій усіх суддів КСУ. Особисто мою декларацію за 2018 рік чомусь повністю перевіряли двічі. Без будь-яких пояснень. Зараз перевіряється інша моя декларація. Потім відносно суддів КСУ були складені кілька протоколів про адміністративні правопорушення, зокрема і щодо мене.....

НАЗК обмежилось тиском на суддів КСУ лише шляхом перевірки декларацій та складення адміністративних протоколів чи було щось ще?
У жовтні 2020 року вже дійшло до прямого тиску співробітників НАЗК на суддів КСУ. Так, нещодавно представники НАЗК раптом прийшли в КСУ та буквально увірвались у кабінет одного з суддів, ніби намагаючись отримати від нього якісь пояснення. А 16 жовтня співробітники НАЗК заявились до мене додому та намагались без будь-яких пояснень, без дозволу суду, потрапити до мене у житло. Їм це не вдалося, бо я викликав поліцію. За фактом цього інциденту зареєстровано кримінальне провадження. Вважаю такі дії НАЗК, зокрема, щодо мене, як судді-доповідача по справі, що стосувалася безпосередньо НАЗК, нічим іншим як відвертим тиском з метою вплинути на ухвалення Судом рішення. Я не можу уявити таку ситуацію ні в США, ні в ЄС."Суддя КСУ Ігор Сліденко: електронному декларуванню нічого не загрожує, якщо влада внесе зміни у закон
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04.11.2020 21:06 Відповісти


тётя Роза

Только не подумайте, что я поклонница пианиста без рук, но не могу взять в толк, как он сумел стать ненавистным одновременно патриотам ЕС и их антиподам, промосковской банде Медведчука?
В чём тут вообще прикол?
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04.11.2020 21:09 Відповісти
Этой банде всё равно , кто президент , у них задача всегда одна и та-же - сеять раскол , хаос , недовольство , неуверенность . Раньше были нападки на Порошенко , сейчас не повезло Зеленскому .
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04.11.2020 21:16 Відповісти
как это не повезло?бубочка к этому пламенно стремился.одна ленка чуяла неладное,хорошо его зная...но ничего не смогла сделать Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 1394
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04.11.2020 21:19 Відповісти
ой тётя, Роза.. а ві такі знаете, как тяжело жіть евгею в нацистском госудагстве? Ой вей...как, такі скажуть, так і будет...а шо?...так сгазу в тюгму и Бабий Яг...а Ленка? ак как же Ленка.. а дети?...их же на оггані разберут...такового житие евгея в нацистском госудагстве!
P.S. Забегите меня на гаисю...я свой - я чужой...я в КВН выступал...
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04.11.2020 21:21 Відповісти
Гибоиды- они такие, наполовину свои наподовину - чужие! Это их плюс и минус одновременно! На определенном этапе- они на взлете но никогда не станут своими не тем ,ни тем.
Популизм- это их конек, они бросаются из стороны в сторону, мимикрируют, в зависимости от ситуации. Плохо быть гибридом, колбасит их не по детски! Кроме того, основным качеством таких людей- является невежество! А это самый страшный грех- когда ты не ведаешь, не знаешь и не понимаешь что ты делаешь! Хуже этого ничего не может быть , для окружающих людей, а особенно - для общества, причем, такого развращенного совком как в Украине!
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04.11.2020 21:28 Відповісти
Вашіє "вєжєства"! Кацапи-ви такі...Ліниві п"яні лицемірні хвалькуваті чванливо-вЯлікєє.Братьє всім,кого вбили і пограбували.
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04.11.2020 22:01 Відповісти
ТАк может помочь прЗЕденту?
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04.11.2020 21:41 Відповісти
чем?ему только стадо за него голосовавшее поможет Тепер НАЗК не може перевіряти нікого, крім суддів, - голова Агентства Новіков - Цензор.НЕТ 6085
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04.11.2020 21:48 Відповісти
очень хорошо...
т.е. так старались избежать проверок что теперь только их и будут изучать под микроскопом ))
переиграли сами себя....
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04.11.2020 21:09 Відповісти
С их скоростью проверок все фигуранты помрут уже на пенсии... Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 174
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04.11.2020 21:20 Відповісти
гыыы! хитрый ход конём! viva коррупция.
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04.11.2020 21:12 Відповісти
догадайтесь с трех раз почему так ряно зЭля "строит и ремонтирует дороги.." .- а потому...., - "Потому что 10 процентов бюджета - это "Укравтодор"...- и там есть чем поживится...- правнукам хватит.... Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6534- а дорог как не было так и не....
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04.11.2020 21:17 Відповісти
Кажуть,що скоро таких "гражьданінафь УкраЬІнЬІ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ЗНАННЯ НАШОЇ МОВИ.Ну хіба не фашізди??Ввідіваїска!?
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04.11.2020 22:04 Відповісти
Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 6822 Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 3685
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04.11.2020 21:17 Відповісти
А яка користь із тих перевірок? Хоч когось притягнули, до відповідальності? Злодії розтягують країну, по шматку і ніхто, ні в чому не винен.
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04.11.2020 21:18 Відповісти
Коррупция под Запретом и охраняется законом , а значит ее и нет. Слуги шли и побороли ее , эту Коррупцию.
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04.11.2020 21:19 Відповісти
чому по цьому закону не виходило боротися з корупцією можна послухати тут------''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''---фахівець з конституційного права.
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05.11.2020 06:42 Відповісти
Коли людина угробила все , Що має .А коли буде все , то під ніж піде вся Україна.Уже досить експериментів , люби не витримають дилетантів.Дайте розумному гривню , - Він приумножить в Десятеро . Дайте гривню дураку , - Він загубить , те , що й має.
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05.11.2020 09:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
.*.............Решение КСУ означает, что НАПК теперь не сможет проверить декларации пятого президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства. ...*

Так ось чому мальдівська барига супроти розгону того ПРодажного суду .
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04.11.2020 21:20 Відповісти
"После решения Конструкционного Суда..." - какого, простите, суда?
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04.11.2020 21:25 Відповісти
Хорошо хоть не решение Легого... Теперь НАПК не может проверять никого, кроме судей, - глава Агентства Новиков - Цензор.НЕТ 4020
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04.11.2020 21:32 Відповісти
Новиков - ты ври, да не завирайся. Головатый же против голосовал. Даже отдельное мнение письменно изложил. Так что к нему-то какие вопросы по поводу решения КСУ ? Типа видел, что и так примут и хитро зарисовался с голосованием против ?
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04.11.2020 21:29 Відповісти
Ну так вперед, проверяйте, там много инетересного.
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04.11.2020 21:57 Відповісти
 
 