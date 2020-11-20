Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Процедура ее оформления на должность уже запущена.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит Министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Кулеба.

Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но это занимает определенное время. Также Кулеба призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не публикациями в прессе".

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил Кулеба.

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