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Новости Политика Украины
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Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Процедура ее оформления на должность уже запущена.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит Министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Кулеба.

Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но это занимает определенное время. Также Кулеба призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не публикациями в прессе".

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил Кулеба.

Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ
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Топ комментарии
+17
Назначать на такую должность человека без нужного образования и опыта дипломата это конечно верх глупости.
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20.11.2020 10:20
+16
На фига она там нужна? Чалого верните на эту должность. ЧАЛОГО!
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20.11.2020 10:14
+13
"Экс-посол Украины в США Валерий Чалый: "Однажды я по важному вопросу позвонил в приемную президента Зеленского. И там никто не ответил, потому что… в приемной никого не было"
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20.11.2020 10:20
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Правила форума Совет форумчан
На фига она там нужна? Чалого верните на эту должность. ЧАЛОГО!
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20.11.2020 10:14 Ответить
Краще Огризка.
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20.11.2020 10:20 Ответить
Маркарова не є дипломатом, як не є успішним дипломатом і Кулеба, тому потрібно повернути на посаду міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. Через нікчемність Кулеби та всього МЗС, пропонують призначити екс-міністра фінансів на посаду посла в США - так над Вами будуть сміятись всі країни в ООН. Маркарова буде не послом України в США а спецпредставником Зеленського по виклянчуванню грошей в МВФ. Те виклянчування грошей над яким так довго і зло сміявся Зеленський зі сцени, за Президента Зеленського виходить на новий рівень! У нас навіть буде свій посол при МВФ по виклянчуванню грошей! Все це гидко і мерзко! У нас є ресурси щоб скоротити дефіцит бюджету за рахунок олігархів! Потрібно скасувати відшкодування ПДВ при експорті металобрухту, металу, зерна, руди, та іншої сировини, це дасть зекономити 200 млрд грн на рік і потрібно нарешті індексувати вантажні тарифи Укрзалізниці до рівня 2013 року в 3,5 рази, що принесе додаткових 5-6 млрд доларів доларів!
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20.11.2020 10:33 Ответить
Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам! Кулеба: Я запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США - Цензор.НЕТ 3665 Кулеба: Я запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США - Цензор.НЕТ 7720
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20.11.2020 11:02 Ответить
Елена Станиславовна не вытерпела.
- Господа! - сказала она. - Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича? Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.(с)
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20.11.2020 12:23 Ответить
ЄХ! Зараз би Огризка міністром закордонних справ! Та тільки при цій владі, на жаль, зась!
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20.11.2020 12:36 Ответить
"Экс-посол Украины в США Валерий Чалый: "Однажды я по важному вопросу позвонил в приемную президента Зеленского. И там никто не ответил, потому что… в приемной никого не было"
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20.11.2020 10:20 Ответить
Чалый который открыто топил за Клинтон?. Мало того что это непозволительно для дипломата, так он еще и промахнулся. Украине такое не в плюс прошло это точно.
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20.11.2020 10:32 Ответить
Так пускай назначат Женьку Кошевого. Тут всё будет пучком. БИНГО! Он из "Квартала 95", а это в тренде, опять же не кум да и опыт у него работы в МИД есть. Правда он работал главой МИД при Говнобородько а не при Зеленском, но КАКАЯ РАЗНИЦА? И это пустяки, что сам он дегенерат, то таке.
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20.11.2020 11:00 Ответить
Не, Женька Кошевой уже занят. Будет твой головной лечащий врач.
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20.11.2020 12:32 Ответить
А чем же оно занято? Опановует игру х..м на балалайке?
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20.11.2020 12:42 Ответить
Местные МакДональдсы уже не справляются?
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20.11.2020 10:19 Ответить
Назначать на такую должность человека без нужного образования и опыта дипломата это конечно верх глупости.
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20.11.2020 10:20 Ответить
Это не глупость, это "мудрость" вЯлечайшего фигляра современности.
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20.11.2020 11:01 Ответить
Это не совсем так...
Как, пример, Шевченко в Канаде

Маркарова вполне может справится
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20.11.2020 11:18 Ответить
Маркарова - посол це як слюсар - генеколог... Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США - Цензор.НЕТ 9142
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20.11.2020 10:21 Ответить
все ж таки слюсар має справу з трубами та вологістю.
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20.11.2020 10:45 Ответить
Марно сподіваються, що вона домовиться з МВФ.
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20.11.2020 10:24 Ответить
Более БЕСТОЛКОВОГО предложения и придумать НЕВОЗМОЖНО !!!!
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20.11.2020 10:25 Ответить
не сивоха и то ладно.
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20.11.2020 10:31 Ответить
ховрашок в колесі теж робить ротацію, і головне - сама ротація і є результатом, а не щось інше
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20.11.2020 10:33 Ответить
Назначити такого посла в США з надією, що та порішунькає за кредит МВФ - це верх маразма! А все інше? Одноклєточні й то думають краще!
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20.11.2020 10:34 Ответить
Кухарки продовжують керувати державою.
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20.11.2020 10:35 Ответить
В то, что Кулеба предложил Маркарову не верю и он как дипломат в отличии от ермака дЫпломата хорошо знает какие функции и какие задания на дипломатической ниве приходится решать и это далеко не только деньги
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20.11.2020 10:36 Ответить
магістр екології та банківської справи, це кандидатура на посаду посла до єдиного сильного союзника України? Серйозно?
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20.11.2020 10:44 Ответить
Таки да.. маркарова вскоре новый банк вместе со своим мужем откроет-на Маhmhattan-нафига ей какой-то "второразрядный "Аккорд-Банк" в Украине (Муж - известный банкир и бизнесмен Даниил Волынец - крупнейший акционер "Аккордбанка", он владеет 70,29% акций банка.) ,Нью Йорк ей в помощь.Держитесь Рокфеллеры и всякие там "дюппоны и меллоны", мы идем.
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20.11.2020 10:58 Ответить
Таки да.. маркарова вскоре новый банк вместе со своим мужем откроет-на Маhmhattan-нафига ей какой-то "второразрядный "Аккорд-Банк" в Украине (Муж - известный банкир и бизнесмен Даниил Волынец - крупнейший акционер "Аккордбанка", он владеет 70,29% акций банка.) ,Нью Йорк ей в помощь.Держитесь Рокфеллеры и всякие там "дюппоны и меллоны", мы идем.
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20.11.2020 11:01 Ответить
Чтобы от нее все шарахались..баба-мужик ..еще и бреется по утрам )))
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20.11.2020 11:08 Ответить
КУЛЕБА ШУТКУЕ ?
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20.11.2020 11:08 Ответить
Кулеба такий самий приколіст, як і пострадавший...
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20.11.2020 11:11 Ответить
Як бачимо, в Україні вельмишановні є універсальними спеціалістами. Сьогодні ти очолюєш фінансову структуру, а завтра йдеш на вищу дипломатичну роботу. Пофігу що, не має відповідної освіти, знань чи досвіду. Головне бути в обоймі вельмишановних представників бюрократії- нового дворянства.
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20.11.2020 11:40 Ответить
Зеля, как вы выразились, президент- вам не страшно?
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20.11.2020 11:58 Ответить
Ну кончно) Эта толстушка обеспечила сверхдоходы на укринских ОВГЗ для американских банков, теперь можно и послом пристроить.За всё расплачиваемся мы с Вами а кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку. Кулеба: Я запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США - Цензор.НЕТ 7121
Может хорошего дипломата лучше а не заляпанную по уши в коррупции Маркарову?
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20.11.2020 12:09 Ответить
По крайней мери лицо у неё не хитрожопое.
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20.11.2020 12:12 Ответить
У неё есть необходимые знания что бы быть послом?
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20.11.2020 12:14 Ответить
НАХЙ МЕНЯТЬ ЕСЛИ ЕЛЬЧЕНКО НОРМАЛЬНЫЙ !?
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20.11.2020 12:44 Ответить
В какие США эту воровку???
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20.11.2020 13:10 Ответить
Маркарова Наворовала на должности министра экономики на облигациях госзайма, столько , что хватило ещё и на покупку должности дипломата В США?? Вот это размах!!! Это же какие загребущие руки надо иметь??
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20.11.2020 14:01 Ответить
 
 