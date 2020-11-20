Кулеба: Я предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Процедура ее оформления на должность уже запущена.
Об этом Кулеба сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит Министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Кулеба.
Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но это занимает определенное время. Также Кулеба призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не публикациями в прессе".
"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил Кулеба.
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Как, пример, Шевченко в Канаде
Маркарова вполне может справится
Может хорошего дипломата лучше а не заляпанную по уши в коррупции Маркарову?