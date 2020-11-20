Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду считает, что план реинтеграции Приднестровья должен включать полный вывод российских войск с территории страны.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, каким она видит статус Приднестровья после реинтеграции Молдовы, Санду ответила:

"Его мы еще должны найти. Но я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше".

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