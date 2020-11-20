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Молдова (1685) Майя Санду (177)

Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду считает, что план реинтеграции Приднестровья должен включать полный вывод российских войск с территории страны.

Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, каким она видит статус Приднестровья после реинтеграции Молдовы, Санду ответила:

"Его мы еще должны найти. Но я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше".

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Топ комментарии
+62
Сразу видно, что Санду президент Молдовы, а не российской колонии Молдавии.
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20.11.2020 12:37
+46
Пчёлка Майя, удачи тебе в твоём не лёгком деле, гони русню!)
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20.11.2020 12:37
+41
у меня родственник проживает в Тирасполе, говорит после интервью Санду у русских военных и у их сторонников произошел интеллектуальный взрыв, очень напоминающий подрыв фугаса в 5-кубовой емкости дерьма!
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20.11.2020 12:45
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Правила форума Совет форумчан
А мы небо прикроем если чо шоб ниодин кацап в тельняшке не проскочил?
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20.11.2020 12:36 Ответить
Достаточно не принимать в портах грузы для грузополучателей из Приднестровья
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20.11.2020 12:46 Ответить
там грузополучатели - молдавские фирмы. И предприятия в Приднестровье зарегистрированы типа в Молдове.
В Польше в супермаркетах продается коньяк (бренди) сделанное физически в Приднестровье, но страна присхождения стоит Молдова.
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20.11.2020 12:54 Ответить
Чук и Гек там грузополучатели. А весь товар далее едет контрабасом в Украину и Молдову
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20.11.2020 13:23 Ответить
Именно так.
Молдова должна сама разобраться, куда грузы молдавских фирм приземляются...
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20.11.2020 14:02 Ответить
это тебе на срувесне или на г+г расказали, кацапчик?
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20.11.2020 12:55 Ответить
твій потрох ховає в Молдові українських суддів-корупціонерів з допомогою плахотнюка
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20.11.2020 13:31 Ответить
А ще він свого брата вбив
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20.11.2020 13:34 Ответить
...зґвалтував і з'їв Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3752
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20.11.2020 16:25 Ответить
А ты ПВОшник?
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20.11.2020 12:55 Ответить
Федерализация, что-то знакомое, уши ***** торчат
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20.11.2020 13:44 Ответить
Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья - Цензор.НЕТ 8592
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20.11.2020 12:36 Ответить
у меня родственник проживает в Тирасполе, говорит после интервью Санду у русских военных и у их сторонников произошел интеллектуальный взрыв, очень напоминающий подрыв фугаса в 5-кубовой емкости дерьма!
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20.11.2020 12:45 Ответить
Значит про родственника, ты врешь))) В ПМР 99% военных - местные, русские - только высший комсостав. Там давно нет ротаций, и уходить им некуда, там их дом. Ни к чему хорошему, призывы Санду, не приведут.
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20.11.2020 15:38 Ответить
А зачем им уходить.? Пойдут в народное хозяйство. Кто захочет продолжить военную карьеру- в Заб ВО! Каждый сам кузнец своего счастья.
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20.11.2020 17:17 Ответить
Просвещу. Между ПМР и Молдовой, нет границы, или линии разграничения. Кое где есть КПП со стороны ПМР, но там не шмонают, а дают какую-то бумажку, предупреждая, что ее надо вернуть при возвращении. Какой-то вооруженный конфликт, там крааааайне маловероятен
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20.11.2020 17:43 Ответить
Т.е. вы предлагаете русне вечно торчать в Приднестровье? Мирно. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 4819
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20.11.2020 19:30 Ответить
Сразу видно, что Санду президент Молдовы, а не российской колонии Молдавии.
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20.11.2020 12:37 Ответить
Зеля тоже много чего пафосного говорил и ножкой топал на стадионе.
Красиво говорить - много ума не надо.
"По делам их узнаете о них".
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20.11.2020 12:56 Ответить
я отето не знаю кому Зелины высеры могли показаться красивым разговором.
всегда он нес чушь и бред, и сейчас продолжает, ничего не изменилось.
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20.11.2020 13:10 Ответить
Они нравились тем, кто с ним на одном уровне развития и имеет те же ценности. Если это можно назвать ценностями.
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20.11.2020 13:25 Ответить
Это не только к Зеле относится! Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 9011
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20.11.2020 13:57 Ответить
***** опущеный до "0" так не думает
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20.11.2020 12:37 Ответить
Пчёлка Майя, удачи тебе в твоём не лёгком деле, гони русню!)
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20.11.2020 12:37 Ответить
Правильний вибір зробили молдавани.
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20.11.2020 12:38 Ответить
МоловобИндеровка какая то право слово. Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья - Цензор.НЕТ 6936
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20.11.2020 12:39 Ответить
Зараз ***** злякається і здрисне звідти.
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20.11.2020 12:40 Ответить
Как же там происходит ротация военных? Через Украину едут, или через Румынию?
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20.11.2020 12:41 Ответить
Через Кишинев. Самолетом до Кишинева, а там, с табельным оружием, буденновкой и парашютом за спиной, рейсовым транспортом в Приднестровье. Это молдаване в свое время рассуждали точно так же, как Кравчук и Зеленский, и пытались мирно решить вопрос. И подписали договор, согласно которому кацапы свободно передвигаются из/в Приднестровье. Было относительно мирно, да, но нифига не решили, только заморозили конфликт. Это к вопросу о нынешней власти и её политике увещевания и умиротворения кацапов и к чему она приводит.
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20.11.2020 13:58 Ответить
Там нет ротации военных. В основном они там же и живут, техника новая не завозится. Лишь некоторые едут гражданскими бортами, а при заезде в Приднестровье одевают камуфляж
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20.11.2020 15:10 Ответить
ПМРовцы такие же дыбилы как дыровцы и лыровцы Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья - Цензор.НЕТ 1636
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20.11.2020 12:43 Ответить
Так Додон тоже обещал вывести.

«В 2019 г. российские партнеры выдвинули инициативу об утилизации/эвакуации этих боеприпасов. Сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, российские войска также должны будут уйти с левого берега», - заявил Додон.
Молдавский лидер пока не знает, как после этого будет обеспечен стабильный мир, предположив, что миротворческие функции могут быть возложены на гражданскую миссию ОБСЕ.
«Посмотрим, что будет с миротворческой миссией под эгидой ОБСЕ. Посмотрим, что будет с ней, чтобы гарантировать стабильность после нахождения политического решения приднестровского урегулирования», - сказал президент.
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20.11.2020 12:43 Ответить
Нехай ідуть, лише не через територію України. Через Румунію.
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20.11.2020 12:44 Ответить
Гнать кацапских бешенных собак пад радныя бярезки пинками пож зад.
Новая президент Молдовы не заглядывает Куйлу в глаза, как наша ЗЕбанута шмаркля. Молодец Санду, я желаю ей успеха.
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20.11.2020 12:44 Ответить
наше зільоне х-лішко, с удовольвієм, дасть їм зільоний калідор до самого Києва...
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20.11.2020 12:48 Ответить
Это - ты?
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20.11.2020 13:00 Ответить
кацапы не для того там сколько крови молдаван пролили что бы просто взять и свалить свалить .. их выжигать от туда нужно !
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20.11.2020 12:51 Ответить
Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья и Украина обязана в этом помочь, потому что вывод москалей с Приднестровья в интересах Украины .
Надо полною блокаду Приднестровья со стороны Украины и Молдовы
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20.11.2020 12:52 Ответить
Блокады со стороны Украины не получится.
Украина с 2014 года прекратила обслуживание по документам ПМР.
Приднестровцы выполнили это условие, и теперь всё таможенное оформление идёт через молдавские фирмы. А где товар приземляется, Украина не имеет полномочий контролировать...
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20.11.2020 14:06 Ответить
За твердого бажання Румунії, Молдови та підтримки України - пмр можна задушити за пів року. І ніякі військові накацапії цьому не завадять. Треба лише одне - не співробітничати з сепаратистами, та територіями котрі контролюються сепаратистами.
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20.11.2020 12:56 Ответить
******* Молдова з історичної точки - штучно утворена держава ( фактичний правонаступник створеної Сталіним в 1940 році з шматків Румунії та України Молдавської ССР ,і аж ніяк не правонаступник Молдавського князівства (до якого Придністров"я ніколи не входило ) , А Придністров"я є етнічною українською територією .
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20.11.2020 17:13 Ответить
За підтримки України "душити" українців на їх споконвічних землях Лівобережжя Дністра??
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20.11.2020 18:10 Ответить
Смешно будет, если президента Молдовы с яйцами, а през Зе даже на Вэлыкдень крашанки в руку взяты нэ можэ.
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20.11.2020 12:58 Ответить
обещать жениться не значит жениться.
"Вася, ты обещал на мне жениться! - Мало ли что я на тебе обешал!"
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20.11.2020 12:59 Ответить
Конечно, это не наше зеленое недоразумение, как его теперь прибрать безболезненно?
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20.11.2020 13:01 Ответить
русофобка....
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20.11.2020 13:08 Ответить
Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 2152 Молдова затіяла русофобію Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 1025
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20.11.2020 13:09 Ответить
Навіть молдовани вибрали свого національного президента, а у нас на посаді президента Клоун-малорос безяйцевий.
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20.11.2020 13:09 Ответить
тихмановская-учись!
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20.11.2020 13:10 Ответить
О! Вот это мудрые слова и правильные. Кацапсин вдоль Днестра быть недолжно. Вдоль реки должны жить только молдаване и украинцы. Никаких ************ там быть не должно! Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8924
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20.11.2020 13:34 Ответить
Это нацизм в чистом виде. Не перегибайте палку.
Люди, неважно какой национальности, имеют право жить где хотят, при условии выполнении законов той страны, где они живут.
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20.11.2020 14:00 Ответить
А вони виконують закони країни в якій живуть? Вони взяли в руки зброю в 91-му. Як і доЛБасьори в 2014-му в Україні.
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20.11.2020 14:24 Ответить
Это нацизм в чистом виде.

...
Ви так кажете, наче це щось погане Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 7770
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20.11.2020 16:28 Ответить
Она нравится мне все больше
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20.11.2020 13:49 Ответить
Умственно развитый человек просто обязан быть русофобом. Этого требует простая логика
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20.11.2020 13:51 Ответить
"Нравицця" тим, що гарно працює язиком?...
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20.11.2020 19:03 Ответить
Байрактары вам в помощь. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8188
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20.11.2020 13:59 Ответить
Там оружие не нужно. Их можно легко оставить без снабжения. Было бы желание.
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20.11.2020 14:56 Ответить
Но с Байрактарами будет веселее и красочнее. Особенно ночью. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3139
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20.11.2020 17:01 Ответить
Кацапов с двух сторон мочить надо.
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20.11.2020 14:21 Ответить
И что ответило *****?
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20.11.2020 14:44 Ответить
Дідько, ця жіночка мені подобається. Русофобію затіває... Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8418
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20.11.2020 16:29 Ответить
Красуня-розумниця! Везе ж людям. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3508
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20.11.2020 16:36 Ответить
молодець Майя.
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20.11.2020 16:46 Ответить
дай бог тебе здоровья, деточка.
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20.11.2020 16:48 Ответить
Нічого М. Санду з Придністрянщиною не зробить, як не зробили всі її "папєрєдніки", починаючи від М.Снєгура. Головна причина - в непереборних для Молдови протиріччях в цьому питанні. Санду тягне Молдову до Румунії, маскуючи це солодкими обіцянками про "євроінтеграцю", А Лівобережжя Дністра - то споконвічні українські землі, споконвіків заселені українцями. Повзучу румунізацію вони не сприймають. Питання повернення Придністрянщини до України - то лиш питання часу. Доречі, Санду може цей процес стимульнути - як лишень у Кишиневі і Бухаресті заговорять про т.з. "возз"єднання в Романію Маре" - Дністер перетвориться у лінію фронту.
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20.11.2020 18:04 Ответить
Як варіант запропонувати обмін землями - в Одеській області є компактні поселення молдаван. А москалів вигнати звідти на історічєскую родіну
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20.11.2020 18:50 Ответить
Какой ты убогий.т.е.Черновцы ты согласен вернуть Молдове , а Львов Полякам. И получить ПМР.в Приднестровье к твоему сведению живёт меньше украинцев чем в одном Кишиневе
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20.11.2020 21:57 Ответить
Піди на вулиці Чернівців, Львова, Одеси і брякни, те, що видав тут. Тільки вибери місце поближче десь до травматології.
PS Нічого нікому не "світить" ні в Чернівцях, ні в Галичині, ні на Одещині - то лише чиїсь вологі мрії (грезы). А Придністрянщина повернеться до України, лише питання часу. З Тирасполя, доречі, свого часу такі пропозиції уже надходили...
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21.11.2020 11:26 Ответить
 
 