Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья
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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду считает, что план реинтеграции Приднестровья должен включать полный вывод российских войск с территории страны.
Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, каким она видит статус Приднестровья после реинтеграции Молдовы, Санду ответила:
"Его мы еще должны найти. Но я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше".
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всегда он нес чушь и бред, и сейчас продолжает, ничего не изменилось.
«В 2019 г. российские партнеры выдвинули инициативу об утилизации/эвакуации этих боеприпасов. Сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, российские войска также должны будут уйти с левого берега», - заявил Додон.
Молдавский лидер пока не знает, как после этого будет обеспечен стабильный мир, предположив, что миротворческие функции могут быть возложены на гражданскую миссию ОБСЕ.
«Посмотрим, что будет с миротворческой миссией под эгидой ОБСЕ. Посмотрим, что будет с ней, чтобы гарантировать стабильность после нахождения политического решения приднестровского урегулирования», - сказал президент.
Новая президент Молдовы не заглядывает Куйлу в глаза, как наша ЗЕбанута шмаркля. Молодец Санду, я желаю ей успеха.
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Ви так кажете, наче це щось погане
PS Нічого нікому не "світить" ні в Чернівцях, ні в Галичині, ні на Одещині - то лише чиїсь вологі мрії (грезы). А Придністрянщина повернеться до України, лише питання часу. З Тирасполя, доречі, свого часу такі пропозиції уже надходили...