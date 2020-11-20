Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я
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Новообрана президентка Молдови Мая Санду вважає, що план реінтеграції Придністров'я має охоплювати повне виведення російських військ із території країни.
Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, яким вона бачить статус Придністров'я після реінтеграції Молдови, Санду відповіла:
"Його ми ще маємо знайти. Але я виступаю проти федералізації Молдови, я не підтримую варіанти, які пропонував Додон з його партією. Бо вони хоч і не надавали чітких пропозицій, але говорили про федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він має охоплювати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і ми говоритимемо про це й надалі".
Будь ласка, зачекайте...
В Польше в супермаркетах продается коньяк (бренди) сделанное физически в Приднестровье, но страна присхождения стоит Молдова.
Молдова должна сама разобраться, куда грузы молдавских фирм приземляются...
Красиво говорить - много ума не надо.
"По делам их узнаете о них".
всегда он нес чушь и бред, и сейчас продолжает, ничего не изменилось.
«В 2019 г. российские партнеры выдвинули инициативу об утилизации/эвакуации этих боеприпасов. Сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, российские войска также должны будут уйти с левого берега», - заявил Додон.
Молдавский лидер пока не знает, как после этого будет обеспечен стабильный мир, предположив, что миротворческие функции могут быть возложены на гражданскую миссию ОБСЕ.
«Посмотрим, что будет с миротворческой миссией под эгидой ОБСЕ. Посмотрим, что будет с ней, чтобы гарантировать стабильность после нахождения политического решения приднестровского урегулирования», - сказал президент.
Новая президент Молдовы не заглядывает Куйлу в глаза, как наша ЗЕбанута шмаркля. Молодец Санду, я желаю ей успеха.
Надо полною блокаду Приднестровья со стороны Украины и Молдовы
Украина с 2014 года прекратила обслуживание по документам ПМР.
Приднестровцы выполнили это условие, и теперь всё таможенное оформление идёт через молдавские фирмы. А где товар приземляется, Украина не имеет полномочий контролировать...
"Вася, ты обещал на мне жениться! - Мало ли что я на тебе обешал!"
Люди, неважно какой национальности, имеют право жить где хотят, при условии выполнении законов той страны, где они живут.
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Ви так кажете, наче це щось погане
PS Нічого нікому не "світить" ні в Чернівцях, ні в Галичині, ні на Одещині - то лише чиїсь вологі мрії (грезы). А Придністрянщина повернеться до України, лише питання часу. З Тирасполя, доречі, свого часу такі пропозиції уже надходили...