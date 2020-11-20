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Молдова (1294) Майя Санду (204)

Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я

Новообрана президентка Молдови Мая Санду вважає, що план реінтеграції Придністров'я має охоплювати повне виведення російських військ із території країни.

Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яким вона бачить статус Придністров'я після реінтеграції Молдови, Санду відповіла:

"Його ми ще маємо знайти. Але я виступаю проти федералізації Молдови, я не підтримую варіанти, які пропонував Додон з його партією. Бо вони хоч і не надавали чітких пропозицій, але говорили про федералізацію. Впевнена, що ми знайдемо формат вирішення конфлікту. І він має охоплювати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили і ми говоритимемо про це й надалі".

Читайте також: Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
Сразу видно, что Санду президент Молдовы, а не российской колонии Молдавии.
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20.11.2020 12:37
+46
Пчёлка Майя, удачи тебе в твоём не лёгком деле, гони русню!)
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20.11.2020 12:37
+41
у меня родственник проживает в Тирасполе, говорит после интервью Санду у русских военных и у их сторонников произошел интеллектуальный взрыв, очень напоминающий подрыв фугаса в 5-кубовой емкости дерьма!
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20.11.2020 12:45
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А мы небо прикроем если чо шоб ниодин кацап в тельняшке не проскочил?
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20.11.2020 12:36 Відповісти
Достаточно не принимать в портах грузы для грузополучателей из Приднестровья
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20.11.2020 12:46 Відповісти
там грузополучатели - молдавские фирмы. И предприятия в Приднестровье зарегистрированы типа в Молдове.
В Польше в супермаркетах продается коньяк (бренди) сделанное физически в Приднестровье, но страна присхождения стоит Молдова.
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20.11.2020 12:54 Відповісти
Чук и Гек там грузополучатели. А весь товар далее едет контрабасом в Украину и Молдову
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20.11.2020 13:23 Відповісти
Именно так.
Молдова должна сама разобраться, куда грузы молдавских фирм приземляются...
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20.11.2020 14:02 Відповісти
это тебе на срувесне или на г+г расказали, кацапчик?
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20.11.2020 12:55 Відповісти
твій потрох ховає в Молдові українських суддів-корупціонерів з допомогою плахотнюка
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20.11.2020 13:31 Відповісти
А ще він свого брата вбив
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20.11.2020 13:34 Відповісти
...зґвалтував і з'їв Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3752
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20.11.2020 16:25 Відповісти
А ты ПВОшник?
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20.11.2020 12:55 Відповісти
Федерализация, что-то знакомое, уши ***** торчат
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20.11.2020 13:44 Відповісти
Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья - Цензор.НЕТ 8592
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20.11.2020 12:36 Відповісти
у меня родственник проживает в Тирасполе, говорит после интервью Санду у русских военных и у их сторонников произошел интеллектуальный взрыв, очень напоминающий подрыв фугаса в 5-кубовой емкости дерьма!
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20.11.2020 12:45 Відповісти
Значит про родственника, ты врешь))) В ПМР 99% военных - местные, русские - только высший комсостав. Там давно нет ротаций, и уходить им некуда, там их дом. Ни к чему хорошему, призывы Санду, не приведут.
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20.11.2020 15:38 Відповісти
А зачем им уходить.? Пойдут в народное хозяйство. Кто захочет продолжить военную карьеру- в Заб ВО! Каждый сам кузнец своего счастья.
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20.11.2020 17:17 Відповісти
Просвещу. Между ПМР и Молдовой, нет границы, или линии разграничения. Кое где есть КПП со стороны ПМР, но там не шмонают, а дают какую-то бумажку, предупреждая, что ее надо вернуть при возвращении. Какой-то вооруженный конфликт, там крааааайне маловероятен
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20.11.2020 17:43 Відповісти
Т.е. вы предлагаете русне вечно торчать в Приднестровье? Мирно. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 4819
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20.11.2020 19:30 Відповісти
Сразу видно, что Санду президент Молдовы, а не российской колонии Молдавии.
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20.11.2020 12:37 Відповісти
Зеля тоже много чего пафосного говорил и ножкой топал на стадионе.
Красиво говорить - много ума не надо.
"По делам их узнаете о них".
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20.11.2020 12:56 Відповісти
я отето не знаю кому Зелины высеры могли показаться красивым разговором.
всегда он нес чушь и бред, и сейчас продолжает, ничего не изменилось.
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20.11.2020 13:10 Відповісти
Они нравились тем, кто с ним на одном уровне развития и имеет те же ценности. Если это можно назвать ценностями.
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20.11.2020 13:25 Відповісти
Это не только к Зеле относится! Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 9011
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20.11.2020 13:57 Відповісти
***** опущеный до "0" так не думает
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20.11.2020 12:37 Відповісти
Пчёлка Майя, удачи тебе в твоём не лёгком деле, гони русню!)
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20.11.2020 12:37 Відповісти
Правильний вибір зробили молдавани.
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20.11.2020 12:38 Відповісти
МоловобИндеровка какая то право слово. Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья - Цензор.НЕТ 6936
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20.11.2020 12:39 Відповісти
Зараз ***** злякається і здрисне звідти.
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20.11.2020 12:40 Відповісти
Как же там происходит ротация военных? Через Украину едут, или через Румынию?
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20.11.2020 12:41 Відповісти
Через Кишинев. Самолетом до Кишинева, а там, с табельным оружием, буденновкой и парашютом за спиной, рейсовым транспортом в Приднестровье. Это молдаване в свое время рассуждали точно так же, как Кравчук и Зеленский, и пытались мирно решить вопрос. И подписали договор, согласно которому кацапы свободно передвигаются из/в Приднестровье. Было относительно мирно, да, но нифига не решили, только заморозили конфликт. Это к вопросу о нынешней власти и её политике увещевания и умиротворения кацапов и к чему она приводит.
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20.11.2020 13:58 Відповісти
Там нет ротации военных. В основном они там же и живут, техника новая не завозится. Лишь некоторые едут гражданскими бортами, а при заезде в Приднестровье одевают камуфляж
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20.11.2020 15:10 Відповісти
ПМРовцы такие же дыбилы как дыровцы и лыровцы Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья - Цензор.НЕТ 1636
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20.11.2020 12:43 Відповісти
Так Додон тоже обещал вывести.

«В 2019 г. российские партнеры выдвинули инициативу об утилизации/эвакуации этих боеприпасов. Сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, российские войска также должны будут уйти с левого берега», - заявил Додон.
Молдавский лидер пока не знает, как после этого будет обеспечен стабильный мир, предположив, что миротворческие функции могут быть возложены на гражданскую миссию ОБСЕ.
«Посмотрим, что будет с миротворческой миссией под эгидой ОБСЕ. Посмотрим, что будет с ней, чтобы гарантировать стабильность после нахождения политического решения приднестровского урегулирования», - сказал президент.
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20.11.2020 12:43 Відповісти
Нехай ідуть, лише не через територію України. Через Румунію.
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20.11.2020 12:44 Відповісти
Гнать кацапских бешенных собак пад радныя бярезки пинками пож зад.
Новая президент Молдовы не заглядывает Куйлу в глаза, как наша ЗЕбанута шмаркля. Молодец Санду, я желаю ей успеха.
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20.11.2020 12:44 Відповісти
наше зільоне х-лішко, с удовольвієм, дасть їм зільоний калідор до самого Києва...
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20.11.2020 12:48 Відповісти
Это - ты?
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20.11.2020 13:00 Відповісти
кацапы не для того там сколько крови молдаван пролили что бы просто взять и свалить свалить .. их выжигать от туда нужно !
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20.11.2020 12:51 Відповісти
Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья и Украина обязана в этом помочь, потому что вывод москалей с Приднестровья в интересах Украины .
Надо полною блокаду Приднестровья со стороны Украины и Молдовы
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20.11.2020 12:52 Відповісти
Блокады со стороны Украины не получится.
Украина с 2014 года прекратила обслуживание по документам ПМР.
Приднестровцы выполнили это условие, и теперь всё таможенное оформление идёт через молдавские фирмы. А где товар приземляется, Украина не имеет полномочий контролировать...
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20.11.2020 14:06 Відповісти
За твердого бажання Румунії, Молдови та підтримки України - пмр можна задушити за пів року. І ніякі військові накацапії цьому не завадять. Треба лише одне - не співробітничати з сепаратистами, та територіями котрі контролюються сепаратистами.
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20.11.2020 12:56 Відповісти
******* Молдова з історичної точки - штучно утворена держава ( фактичний правонаступник створеної Сталіним в 1940 році з шматків Румунії та України Молдавської ССР ,і аж ніяк не правонаступник Молдавського князівства (до якого Придністров"я ніколи не входило ) , А Придністров"я є етнічною українською територією .
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20.11.2020 17:13 Відповісти
За підтримки України "душити" українців на їх споконвічних землях Лівобережжя Дністра??
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20.11.2020 18:10 Відповісти
Смешно будет, если президента Молдовы с яйцами, а през Зе даже на Вэлыкдень крашанки в руку взяты нэ можэ.
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20.11.2020 12:58 Відповісти
обещать жениться не значит жениться.
"Вася, ты обещал на мне жениться! - Мало ли что я на тебе обешал!"
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20.11.2020 12:59 Відповісти
Конечно, это не наше зеленое недоразумение, как его теперь прибрать безболезненно?
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20.11.2020 13:01 Відповісти
русофобка....
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20.11.2020 13:08 Відповісти
Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 2152 Молдова затіяла русофобію Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 1025
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20.11.2020 13:09 Відповісти
Навіть молдовани вибрали свого національного президента, а у нас на посаді президента Клоун-малорос безяйцевий.
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20.11.2020 13:09 Відповісти
тихмановская-учись!
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20.11.2020 13:10 Відповісти
О! Вот это мудрые слова и правильные. Кацапсин вдоль Днестра быть недолжно. Вдоль реки должны жить только молдаване и украинцы. Никаких ************ там быть не должно! Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8924
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20.11.2020 13:34 Відповісти
Это нацизм в чистом виде. Не перегибайте палку.
Люди, неважно какой национальности, имеют право жить где хотят, при условии выполнении законов той страны, где они живут.
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20.11.2020 14:00 Відповісти
А вони виконують закони країни в якій живуть? Вони взяли в руки зброю в 91-му. Як і доЛБасьори в 2014-му в Україні.
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20.11.2020 14:24 Відповісти
Это нацизм в чистом виде.

...
Ви так кажете, наче це щось погане Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 7770
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20.11.2020 16:28 Відповісти
Она нравится мне все больше
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20.11.2020 13:49 Відповісти
Умственно развитый человек просто обязан быть русофобом. Этого требует простая логика
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20.11.2020 13:51 Відповісти
"Нравицця" тим, що гарно працює язиком?...
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20.11.2020 19:03 Відповісти
Байрактары вам в помощь. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8188
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20.11.2020 13:59 Відповісти
Там оружие не нужно. Их можно легко оставить без снабжения. Было бы желание.
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20.11.2020 14:56 Відповісти
Но с Байрактарами будет веселее и красочнее. Особенно ночью. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3139
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20.11.2020 17:01 Відповісти
Кацапов с двух сторон мочить надо.
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20.11.2020 14:21 Відповісти
И что ответило *****?
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20.11.2020 14:44 Відповісти
Дідько, ця жіночка мені подобається. Русофобію затіває... Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 8418
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20.11.2020 16:29 Відповісти
Красуня-розумниця! Везе ж людям. Новообрана президентка Молдови Санду: Російські війська мають піти з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3508
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20.11.2020 16:36 Відповісти
молодець Майя.
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20.11.2020 16:46 Відповісти
дай бог тебе здоровья, деточка.
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20.11.2020 16:48 Відповісти
Нічого М. Санду з Придністрянщиною не зробить, як не зробили всі її "папєрєдніки", починаючи від М.Снєгура. Головна причина - в непереборних для Молдови протиріччях в цьому питанні. Санду тягне Молдову до Румунії, маскуючи це солодкими обіцянками про "євроінтеграцю", А Лівобережжя Дністра - то споконвічні українські землі, споконвіків заселені українцями. Повзучу румунізацію вони не сприймають. Питання повернення Придністрянщини до України - то лиш питання часу. Доречі, Санду може цей процес стимульнути - як лишень у Кишиневі і Бухаресті заговорять про т.з. "возз"єднання в Романію Маре" - Дністер перетвориться у лінію фронту.
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20.11.2020 18:04 Відповісти
Як варіант запропонувати обмін землями - в Одеській області є компактні поселення молдаван. А москалів вигнати звідти на історічєскую родіну
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20.11.2020 18:50 Відповісти
Какой ты убогий.т.е.Черновцы ты согласен вернуть Молдове , а Львов Полякам. И получить ПМР.в Приднестровье к твоему сведению живёт меньше украинцев чем в одном Кишиневе
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20.11.2020 21:57 Відповісти
Піди на вулиці Чернівців, Львова, Одеси і брякни, те, що видав тут. Тільки вибери місце поближче десь до травматології.
PS Нічого нікому не "світить" ні в Чернівцях, ні в Галичині, ні на Одещині - то лише чиїсь вологі мрії (грезы). А Придністрянщина повернеться до України, лише питання часу. З Тирасполя, доречі, свого часу такі пропозиції уже надходили...
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21.11.2020 11:26 Відповісти
 
 