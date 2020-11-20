УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4066 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
6 309 33
Крим (12755) Молдова (1294) Майя Санду (204)

Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що на посту глави держави продовжить визнавати суверенітет України щодо Криму так само, як робила це досі.

Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я казатиму точно те саме, коли стану президентом", - сказала вона.

Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що в неї "немає пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Прямо, понятно и без выпердов!!! Умничка Майя!!!
некоторым Тихановским-бабарыкам на заметку!!!
показати весь коментар
20.11.2020 11:49
+27
обьяснения глупостям, которые сделал Додон есть и они очевидны - это агент *****, задача которого была приостановить евроинтеграцию Молдовы и максимально вернуть ее в русский мир
показати весь коментар
20.11.2020 11:18
+21
Ясно. У них у самих Придністров"я.
показати весь коментар
20.11.2020 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обьяснения глупостям, которые сделал Додон есть и они очевидны - это агент *****, задача которого была приостановить евроинтеграцию Молдовы и максимально вернуть ее в русский мир
показати весь коментар
20.11.2020 11:18 Відповісти
Прямо, понятно и без выпердов!!! Умничка Майя!!!
некоторым Тихановским-бабарыкам на заметку!!!
показати весь коментар
20.11.2020 11:49 Відповісти
Тихановская - это бацька-2 и Васька не чешись
показати весь коментар
20.11.2020 15:04 Відповісти
Ясно. У них у самих Придністров"я.
показати весь коментар
20.11.2020 11:18 Відповісти
Кацапы, как шелудивые сабаки, метят территорию, хоть не имеют к ней никакого отношения.
показати весь коментар
20.11.2020 11:24 Відповісти
Спасибо за поддержку.
показати весь коментар
20.11.2020 11:19 Відповісти
Крим - Україна. Зеленський - повний лох даун.
показати весь коментар
20.11.2020 11:19 Відповісти
Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал!
показати весь коментар
20.11.2020 11:19 Відповісти
Кажуть Додон (на букву Г) зібрався перебиратись в Наросію.
показати весь коментар
20.11.2020 11:22 Відповісти
Спасибо Майя. Адекватных людей влияющих на ситуацию прибыло.
показати весь коментар
20.11.2020 11:27 Відповісти
в Минске хоронят украинца Романа Бондаренко Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна - Цензор.НЕТ 1750

Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна - Цензор.НЕТ 9393
показати весь коментар
20.11.2020 11:29 Відповісти
Я давно вже в Україні стільки разів не відповідав людям "Героям слава!", як за ті 4 дні, що пробув у Молдові під час їхнього другого туру виборів! Люди бачили, що я з України, і вважали за честь привітати мене словами "Слава Україні!"
показати весь коментар
20.11.2020 11:42 Відповісти
Резкая мадам. Уважуха. Ждем реакцию мордора, как обычно - лживую, подлую, коварную и исподтишка.
показати весь коментар
20.11.2020 11:43 Відповісти
Мордор вже й сам має сумніви стосовно того чия АРК. Там віднедавна за такі твердження заводять справу. Усе просто: стулити пельки лохторату, і кримнаш на 1/8 частині суші.
показати весь коментар
20.11.2020 12:20 Відповісти
Слава Богу, в Молдові вати все менше і менше.
показати весь коментар
20.11.2020 11:44 Відповісти
Я об этом и говорил, в отличие от невнятно мычащего додона, она знает чей Крым.
Кроме того, сегодня заявила, что хотела бы вывода российских войск.
На этом все - собирается в Москву на предмет расширения сотрудничества, а там и про вывод забудет.
показати весь коментар
20.11.2020 11:47 Відповісти
Наша людина. І навіть не здивуюсь,якщо виявится,що
в неї тече бандерівська кров ))))
показати весь коментар
20.11.2020 11:58 Відповісти
Тот неловкий момент когда новоизбранный президент Молдовы Санду говорит что Крым это Украина а президент Украины российских фашистов убивающих наших ребят называет "той стороной" а то что Крым это Украина даже выдавить из себя не может!
показати весь коментар
20.11.2020 12:02 Відповісти
Интересно что по Крыму скажет новая власть Беларуси?
показати весь коментар
20.11.2020 12:03 Відповісти
А що може промукати влада яка мастурбує на расею ?
показати весь коментар
20.11.2020 12:08 Відповісти
тупо отмажется
показати весь коментар
20.11.2020 15:07 Відповісти
Спробуйте на танку і без дозволу.
показати весь коментар
20.11.2020 12:23 Відповісти
За те, щоби поїхати на виборчу дільницю і проголосувати, жителям так званого Придністров'я платили від 200 до 400 лей (400 лей приблизно 650 гривень). Навіть не зобов'язували за кого треба голосувати.
Були такі, які хвалились, що гроші взяли, і проголосували за Майю!
показати весь коментар
20.11.2020 12:16 Відповісти
Це натяк на те, що потрібно платити тисячі зо дві на одне придністровське рило. І бажано щодня. ))) Незабаром і лугандон обиратиме нам чергового проффесора.
показати весь коментар
20.11.2020 12:27 Відповісти
Та в нас і без них є 73 відсотка!
показати весь коментар
20.11.2020 12:32 Відповісти
А молдоване молодцы. Поумнели. Главное, чтобы опять не отупели за четыре года, как украинский нарид.
показати весь коментар
20.11.2020 12:21 Відповісти
Просто Додон після першого туру почав якусь ідіотську кампанію нагнітання агресії, і це всі молдавські політологи відмічали. Кажуть - повне враження, ніби працювали російські політтехнологи з якоїсь Сизрані чи Пермі.
Але якщо на Московії така риторика добре заходить тамтешньому населенню, то в Молдові люди її не сприймуть (розмова ще перед другим туром була!). Так і вийшло - 4% переваги Майї у першому турі виросли до 15 відсотків у другому.
показати весь коментар
20.11.2020 12:39 Відповісти
Вот это настоящий президент! Выпускница Гарварда, долго работала советником президента всемирного банка, была 5 месяцев премьер-министром, до этого министром образования, свободно говорит на румынском - родном, русском, английском, знает испанский и французский. Добилась изгнания главного олигарха - Плахотнюка. Собирается расследовать преступные схемы разворовывания бюджета, в том числе контрабандные и прочие делишки пропукинского ДоЛдона. Оставила престижную работу в Штатах, приехала наводить порядок домой в нищую и несчастную Молдову. Имеет авто 2007 гв, живет в квартире 77 кв м и не собирается переезжать в президентские апартаменты. Ориентирована на ЕС, поддерживает Украину в вопросах Крыма, Донбасса и пр... Нашей власти ничего не говорят эти факты?! А нашему народу? Который, имея около 15 тыс погибших в результате вторжения вонючей недоимперии, радостно голосует за мервечуков-рабиновичей-бойко и олигофренов типа кивы? Посмотрите её интервью Гордону, очень интересно
показати весь коментар
20.11.2020 12:47 Відповісти
Цыплят по осени считают. Посмотрим ... Мы таких "образованных" и "бросивших успешную карьеру" видали много. Говорить и быть реформатором, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
показати весь коментар
20.11.2020 13:47 Відповісти
Железная леді)
показати весь коментар
20.11.2020 12:59 Відповісти
Пригадую, що два (чи півтора? - ну, не суть проблеми мого коменту) роки тому в Майї був рейтинг десь на рівні 15%,; а в Додона - в три рази більший. І як вона наростила...
показати весь коментар
20.11.2020 13:48 Відповісти
Мало того что красивая еще и умничка.

Молдавии респект что не променяли ее на кремлевского борова-клоуна.
показати весь коментар
30.11.2020 18:08 Відповісти
 
 