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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26016) Донбасс (26945) Министерство реинтеграции (247)

Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции

Вопрос возвращения временно оккупированных территорий - полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей рассматривается исключительно как единое целое.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции оккупированных территорий, об этом заявил замминистра Игорь Яременко.

По словам Яременко, логика необходимости объединения кейсов оккупированных Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры министерства.

"Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - подчеркнул замминистра.

Замглавы министерства добавил, что вопрос возврата Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - подытожил Яременко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Товчуть воду в ступі.
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20.11.2020 12:56
+1
Игорю Яременку йому б кастрюлю с голови зняти, а то звучить як брєд сивой кобили...
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20.11.2020 13:00
+1
"... мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс." Кубань ещё пристегните для просмотра более полного комплекса... Организацию торжественных парадов по случаю возвращения этих территорий не забудьте рассмотреть и денежный фонд под эти мероприятия не забудьте организовать....
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20.11.2020 13:15
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Товчуть воду в ступі.
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20.11.2020 12:56 Ответить
Игорю Яременку йому б кастрюлю с голови зняти, а то звучить як брєд сивой кобили...
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20.11.2020 13:00 Ответить
Пока ***** наверху (в бункере) - ну какие переговоры?!!
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20.11.2020 13:03 Ответить
Из бункера послышалось обнадёживающее покашливание... Ан нет, показалось... Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8468
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20.11.2020 13:22 Ответить
можно было в этот комплекс добавить Януковича и остальных сбежавших Иуд в вышиванках которых карлик приютил...
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20.11.2020 13:04 Ответить
"... мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс." Кубань ещё пристегните для просмотра более полного комплекса... Организацию торжественных парадов по случаю возвращения этих территорий не забудьте рассмотреть и денежный фонд под эти мероприятия не забудьте организовать....
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20.11.2020 13:15 Ответить
Деятельность Минреинтеграции абсолютно бесполезна. И может быть полезна только после деоккупации, а это задача не для этого министерства. Две гири на ногах никак могут быть преимуществом по сравнению с одной гирей. Тем более, что даже с одной гирей про вступление в НАТО можно не мечтать.
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20.11.2020 13:18 Ответить
чем подтверждается эта "гучна заява"???
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20.11.2020 13:20 Ответить
Мені не зрозуміло як плануюють повертати окуповані території там свої керівнички які просто владу не віддадуть мін пенсія десь 4500 а наші песіонери мін тут+2000ордло+переселенські і газ 1,5грн куб а в нас .........
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20.11.2020 13:20 Ответить
 
 