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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Процес реінтеграції Донбасу розглядається лише в комплексі з окупованим Кримом, - Мінреінтеграціі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Процес реінтеграції Донбасу розглядається лише в комплексі з окупованим Кримом, - Мінреінтеграціі

Питання повернення тимчасово окупованих територій - півострова Крим і частин Донецької і Луганської областей розглядається виключно як єдине ціле.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції окупованих територій, про це заявив заступник міністра Ігор Яременко.

За словами Яременка, логіка необхідності об'єднання кейсів окупованих Донбасу і Криму була покладена в основу переформатування структури міністерства.

"Тепер коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об’єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу у напрямку деокупації цих територій", - наголосив Яременко.

Заступник голови міністерства додав, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

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"Звісно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу потребуватиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатись це використати у своїх інтересах для того, аби відвернути увагу від питання Криму задля легітимізації окупації українського півострова", - вважає Яременко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Товчуть воду в ступі.
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20.11.2020 12:56
+1
Игорю Яременку йому б кастрюлю с голови зняти, а то звучить як брєд сивой кобили...
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20.11.2020 13:00
+1
"... мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс." Кубань ещё пристегните для просмотра более полного комплекса... Организацию торжественных парадов по случаю возвращения этих территорий не забудьте рассмотреть и денежный фонд под эти мероприятия не забудьте организовать....
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20.11.2020 13:15
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20.11.2020 12:56 Відповісти
Игорю Яременку йому б кастрюлю с голови зняти, а то звучить як брєд сивой кобили...
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20.11.2020 13:00 Відповісти
Пока ***** наверху (в бункере) - ну какие переговоры?!!
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20.11.2020 13:03 Відповісти
Из бункера послышалось обнадёживающее покашливание... Ан нет, показалось... Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8468
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20.11.2020 13:22 Відповісти
можно было в этот комплекс добавить Януковича и остальных сбежавших Иуд в вышиванках которых карлик приютил...
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20.11.2020 13:04 Відповісти
"... мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс." Кубань ещё пристегните для просмотра более полного комплекса... Организацию торжественных парадов по случаю возвращения этих территорий не забудьте рассмотреть и денежный фонд под эти мероприятия не забудьте организовать....
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20.11.2020 13:15 Відповісти
Деятельность Минреинтеграции абсолютно бесполезна. И может быть полезна только после деоккупации, а это задача не для этого министерства. Две гири на ногах никак могут быть преимуществом по сравнению с одной гирей. Тем более, что даже с одной гирей про вступление в НАТО можно не мечтать.
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20.11.2020 13:18 Відповісти
чем подтверждается эта "гучна заява"???
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20.11.2020 13:20 Відповісти
Мені не зрозуміло як плануюють повертати окуповані території там свої керівнички які просто владу не віддадуть мін пенсія десь 4500 а наші песіонери мін тут+2000ордло+переселенські і газ 1,5грн куб а в нас .........
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20.11.2020 13:20 Відповісти
 
 