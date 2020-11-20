Процес реінтеграції Донбасу розглядається лише в комплексі з окупованим Кримом, - Мінреінтеграціі

Питання повернення тимчасово окупованих територій - півострова Крим і частин Донецької і Луганської областей розглядається виключно як єдине ціле.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції окупованих територій, про це заявив заступник міністра Ігор Яременко.

За словами Яременка, логіка необхідності об'єднання кейсів окупованих Донбасу і Криму була покладена в основу переформатування структури міністерства.

"Тепер коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об’єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу у напрямку деокупації цих територій", - наголосив Яременко.

Заступник голови міністерства додав, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом.

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"Звісно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу потребуватиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатись це використати у своїх інтересах для того, аби відвернути увагу від питання Криму задля легітимізації окупації українського півострова", - вважає Яременко.