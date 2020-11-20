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В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 50 инфицированных

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В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 50 инфицированных

В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 20 ноября обнаружили 50 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырко в ходе брифинга.

Отмечается, что заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.

Указано также, что на COVID-19 протестировали 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых, в результате чего заражения подтвердили у 18 жителей пансионата и 3 сотрудников.

"В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение", - заявила Костырко.

Большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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І ти Луцьк. Ото видали статистики....
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20.11.2020 14:20 Ответить
Вибори, вибори.
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20.11.2020 14:24 Ответить
пенсионеры, как и дети, не должны голосовать в принципе. А также люди подневольные: зеки и военнослужащие В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 50 инфицированных - Цензор.НЕТ 4215
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20.11.2020 14:29 Ответить
А який сенс ходити на вибори коли в країні 73% ідійотів?
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20.11.2020 14:33 Ответить
Поляки тоже одобряют. У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих - Цензор.НЕТ 187
У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих - Цензор.НЕТ 5509
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20.11.2020 15:05 Ответить
Чому медсестра без окулярів? Це ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
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20.11.2020 19:28 Ответить
 
 