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У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих

У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу. Станом на 20 листопада виявили 50 випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Надія Костирка під час брифінгу.

Повідомляється, що захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу.

Зазначено також, що на COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників будинку для літніх людей, у результаті чого зараження підтвердили у 18 мешканців пансіонату та 3 співробітників.

"У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали та забезпечили медичне спостереження", - поінформувала Костирка.

Більшість із захворілих лікуються амбулаторно, двоє госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.

"На жаль, оскільки це літні особи, 4 з них померли", - додала Костирка.

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Автор: Наталя Джума
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І ти Луцьк. Ото видали статистики....
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20.11.2020 14:20 Відповісти
Вибори, вибори.
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20.11.2020 14:24 Відповісти
пенсионеры, как и дети, не должны голосовать в принципе. А также люди подневольные: зеки и военнослужащие В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 50 инфицированных - Цензор.НЕТ 4215
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20.11.2020 14:29 Відповісти
А який сенс ходити на вибори коли в країні 73% ідійотів?
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20.11.2020 14:33 Відповісти
Поляки тоже одобряют. У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих - Цензор.НЕТ 187
У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, виявили 50 інфікованих - Цензор.НЕТ 5509
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20.11.2020 15:05 Відповісти
Чому медсестра без окулярів? Це ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
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20.11.2020 19:28 Відповісти
 
 