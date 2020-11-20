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Новости Политика Украины
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Украина и Польша должны сохранять единство в оборонной сфере, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Польша должны сохранять единство в оборонной сфере, - Данилов

Польша была и остается преданным другом Украины по вопросам противодействия гибридной российской агрессии, поэтому важно сохранять единство и обогащать союзнический потенциал в оборонной сфере двух стран.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох сделал важное заявление о том, что НАТО должен помогать Украине и Грузии укреплять их устойчивость, принимая во внимание угрозы со стороны России. Полностью поддерживаю мнение Павла Солоха о важности сохранения единства, обогащения союзнического потенциала в оборонной сфере. Эти слова - очередное подтверждение последовательной поддержки польской стороной нашего государства в его европейских и евроатлантических стремлениях. Только вместе страны-члены НАТО и их партнеры могут противостоять общему врагу", - отметил Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Он подчеркнул важность продолжения успешного сотрудничества несмотря на пандемию коронавируса и заверил, что постоянно находится на связи с польским коллегой.

"Мы с Павлом Солохом постоянно находимся на связи, обсуждаем актуальные вызовы в сфере безопасности. Думаю, что существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства станет активизация сотрудничества наших ведомств в новом формате вроде "Люблинского треугольника"", - отметил глава Совбеза, добавив, что Польша - надежный партнер в нынешние сложные времена, и Украина ценит это.

Украина и Польша должны сохранять единство в оборонной сфере, - Данилов 01
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Польща, Турція, США, Велика Британія , Канада, країни Балтії, Азербайджан та Ізраїль - ось ті країни, на котрі Україна повина орієнтуватись як на основних союзників.
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20.11.2020 14:34 Ответить
азербайджан договорился с путиным об отжиме карабаха в обмен на российскую военную базу там,

типа чтобы наказать "майданутых" армян Україна й Польща мають зберігати єдність в оборонній сфері, - Данілов - Цензор.НЕТ 6426
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20.11.2020 16:03 Ответить
Ми цінуємо, вони співчувають, це добре, але що далі?
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20.11.2020 15:33 Ответить
Почему без маски?штраф!
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20.11.2020 21:48 Ответить
 
 