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Данілов (1191) НАТО (5129) Польща (5155) РНБО (1717)

Україна й Польща мають зберігати єдність в оборонній сфері, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна й Польща мають зберігати єдність в оборонній сфері, - Данілов

Польща була і залишається відданим другом України з питань протидії гібридній російській агресії, тому важливо зберігати єдність і збагачувати союзницький потенціал в оборонній сфері двох країн.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох зробив важливу заяву про те, що НАТО має допомагати Україні та Грузії зміцнювати їхню стійкість, з огляду на загрози з боку Росії. Цілком підтримую думку Павела Солоха про важливість збереження єдності, збагачення союзницького потенціалу в оборонній сфері. Ці слова – чергове підтвердження послідовної підтримки польською стороною нашої держави в її європейських і євроатлантичних прагненнях. Тільки разом країни-члени НАТО й їхні партнери можуть протистояти спільному ворогові", - зазначив Данілов.

Він наголосив на важливості продовження успішної співпраці попри пандемію коронавірусу і запевнив, що постійно перебуває на зв'язку з польським колегою.

Читайте також: НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох

"Ми з Павелом Солохом постійно перебуваємо на зв’язку, обговорюємо актуальні виклики у сфері безпеки. Думаю, що суттєвим внеском у зміцнення безпеки євроатлантичного простору стане активізація співпраці наших відомств у новому форматі на кшталт "Люблінського трикутника"", - зазначив глава Радбезу, додавши, що Польща - надійний партнер у нинішні складні часи, і Україна цінує це.

Україна й Польща мають зберігати єдність в оборонній сфері, - Данілов 01

Автор: Наталя Джума
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Польща, Турція, США, Велика Британія , Канада, країни Балтії, Азербайджан та Ізраїль - ось ті країни, на котрі Україна повина орієнтуватись як на основних союзників.
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20.11.2020 14:34 Відповісти
азербайджан договорился с путиным об отжиме карабаха в обмен на российскую военную базу там,

типа чтобы наказать "майданутых" армян Україна й Польща мають зберігати єдність в оборонній сфері, - Данілов - Цензор.НЕТ 6426
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20.11.2020 16:03 Відповісти
Ми цінуємо, вони співчувають, це добре, але що далі?
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20.11.2020 15:33 Відповісти
Почему без маски?штраф!
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20.11.2020 21:48 Відповісти
 
 