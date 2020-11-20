Україна й Польща мають зберігати єдність в оборонній сфері, - Данілов

Польща була і залишається відданим другом України з питань протидії гібридній російській агресії, тому важливо зберігати єдність і збагачувати союзницький потенціал в оборонній сфері двох країн.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох зробив важливу заяву про те, що НАТО має допомагати Україні та Грузії зміцнювати їхню стійкість, з огляду на загрози з боку Росії. Цілком підтримую думку Павела Солоха про важливість збереження єдності, збагачення союзницького потенціалу в оборонній сфері. Ці слова – чергове підтвердження послідовної підтримки польською стороною нашої держави в її європейських і євроатлантичних прагненнях. Тільки разом країни-члени НАТО й їхні партнери можуть протистояти спільному ворогові", - зазначив Данілов.

Він наголосив на важливості продовження успішної співпраці попри пандемію коронавірусу і запевнив, що постійно перебуває на зв'язку з польським колегою.

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"Ми з Павелом Солохом постійно перебуваємо на зв’язку, обговорюємо актуальні виклики у сфері безпеки. Думаю, що суттєвим внеском у зміцнення безпеки євроатлантичного простору стане активізація співпраці наших відомств у новому форматі на кшталт "Люблінського трикутника"", - зазначив глава Радбезу, додавши, що Польща - надійний партнер у нинішні складні часи, і Україна цінує це.