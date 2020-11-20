В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине должен быть создан Национальный координационный центр устойчивости.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного рабочего совещания с участием представителей органов исполнительной власти, народных депутатов и экспертной среды.
"Данилов напомнил, что недавно утвержденная президентом Украины Владимиром Зеленским Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает введение национальной системы устойчивости для обеспечения высокого уровня готовности общества и государства к реагированию на широкий спектр угроз", - сказано в сообщении.
Секретарь СНБО отметил, что создание такой системы и соответствующего координирующего центра является крайне актуальным вопросом для Украины.
"Речь идет об угрозах фундаментального характера", - сказал он.
По словам секретаря СНБО, Центр должен стать не только структурой оперативного реагирования на вызовы, но и мощным аналитическим хабом, в котором будут работать специалисты - представители субъектов сектора безопасности и обороны.
"В Украине есть все мощности для обеспечения работы такого Центра: Ситуационный центр главы государства в Офисе президента Украины, Главный ситуационный центр Украины, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО", - добавил секретарь СНБО.
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У меня в связи с эти один вопрос - а на кой тогда СНБО? если его функции хотят передать еще какому-то органу? или это просто чтобы сделать карманный орган для Зели, который будет принимать решения мимо СНБО и Генштаба?
Тогда понятно
...
Девіантної поведінки гаранта?
Пирамидки? Табуретки? Прихода? Поставок порошка?
Данилов, ну наморщи ум!
Хотя, о чем это я...
Шустрый Данилов - молодца, надо ж не провтыкать возможность и самому приложиться к ожидаемому потоку бабла, которое понавыбивают ФОПы на всученных им кассовых аппаратах, пристроив на прогревание собственных приближённых носителей разнеженных жоп.
Плять. Літературні слова закінчуються.