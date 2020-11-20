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В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов

В Украине должен быть создан Национальный координационный центр устойчивости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного рабочего совещания с участием представителей органов исполнительной власти, народных депутатов и экспертной среды.

"Данилов напомнил, что недавно утвержденная президентом Украины Владимиром Зеленским Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает введение национальной системы устойчивости для обеспечения высокого уровня готовности общества и государства к реагированию на широкий спектр угроз", - сказано в сообщении.

Секретарь СНБО отметил, что создание такой системы и соответствующего координирующего центра является крайне актуальным вопросом для Украины.

"Речь идет об угрозах фундаментального характера", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша должны сохранять единство в оборонной сфере, - Данилов

По словам секретаря СНБО, Центр должен стать не только структурой оперативного реагирования на вызовы, но и мощным аналитическим хабом, в котором будут работать специалисты - представители субъектов сектора безопасности и обороны.

"В Украине есть все мощности для обеспечения работы такого Центра: Ситуационный центр главы государства в Офисе президента Украины, Главный ситуационный центр Украины, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО", - добавил секретарь СНБО.
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Топ комментарии
+3
Дармоедов кормить? Замахали,сколько вас,надраться не можете.
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20.11.2020 15:11
+2
Ви вже доустаканювались нікого не слухаючи і не сприймаючи.
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20.11.2020 14:42
+2
В зеленом болоте устойчивую конструкцию не построишь. Надо осушать...
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20.11.2020 14:43
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В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов - Цензор.НЕТ 7108
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20.11.2020 14:41 Ответить
Його там нема. Журналісти там були і не знайшли. Ніяких ознак що він там, навіть охорони нема на території лікарні.
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20.11.2020 14:45 Ответить
Данілова потрібно звільнити і призначити Гриценка.
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20.11.2020 14:57 Ответить
Данилов нормальный мужик. И понятно что всего лишь озвучил хотелку Зеленского.
У меня в связи с эти один вопрос - а на кой тогда СНБО? если его функции хотят передать еще какому-то органу? или это просто чтобы сделать карманный орган для Зели, который будет принимать решения мимо СНБО и Генштаба?
Тогда понятно
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20.11.2020 15:27 Ответить
Ви вже доустаканювались нікого не слухаючи і не сприймаючи.
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20.11.2020 14:42 Ответить
В зеленом болоте устойчивую конструкцию не построишь. Надо осушать...
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20.11.2020 14:43 Ответить
Непонятность заголовка напомнила о двух лямах на сплоченность переселенцев. Лишь бы бабло списать
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20.11.2020 14:47 Ответить
а может дешевле не заниматься словоблудием ? а шире расставить ноги??? ))))
В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов - Цензор.НЕТ 379

...
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20.11.2020 14:48 Ответить
Устойчивости чого?
Девіантної поведінки гаранта?
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20.11.2020 14:49 Ответить
Укрдержгіроцентр, чи центр стійкого відновлення координації? В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов - Цензор.НЕТ 3821
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20.11.2020 14:50 Ответить
Це утворення чергової "театральної" декорації для прикриття недолугої та блезневої ЗЕвлади...
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20.11.2020 14:55 Ответить
А еще министерство по заходу и восходу солнца.
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20.11.2020 14:59 Ответить
Устойчивости чего?!
Пирамидки? Табуретки? Прихода? Поставок порошка?
Данилов, ну наморщи ум!
Хотя, о чем это я...
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20.11.2020 15:09 Ответить
Дармоедов кормить? Замахали,сколько вас,надраться не можете.
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20.11.2020 15:11 Ответить
Чесно?Та втомив ти вже Данілов.Крім ляпання язиком "треба,треба,треба..." нічого не робиш. Чи яйця заважають,як одному "геополітику **********"?)))
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20.11.2020 15:27 Ответить
Опять подоспела новая партия обладателей разнеженных жоп, нуждающихся в благостном прогревании за казённый счёт и на которых не хватило уже имеющихся в наличии тёплых кресел и уютных кабинетов.
Шустрый Данилов - молодца, надо ж не провтыкать возможность и самому приложиться к ожидаемому потоку бабла, которое понавыбивают ФОПы на всученных им кассовых аппаратах, пристроив на прогревание собственных приближённых носителей разнеженных жоп.
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20.11.2020 15:43 Ответить
Точно, давайте ще що- небуть створіть і призначте кервіників, замів, координаційну раду і т.д. Ще не всі родичі та друзі прилаштовані. Та й видимість бурної діяльності й турботи бубочки про нарід, на ліЦо.
Плять. Літературні слова закінчуються.
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20.11.2020 15:44 Ответить
ЧОГО?!!! ви там сказились? чи тупо не вистачає на всіх посад,....кума нікуди прилаштувати? .."а за деревом дерево..."(с) ...більше центрів комітетів і комітетів центрів, бюро і служб, службових центрів і комітетних служб... агенцій і відділів...щоб розсадить усіх ....censored...
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20.11.2020 16:27 Ответить
Центр устойточивости противодействию брехливо-ПРодажной ЗЕвлати - как пример, обещание Данилова представить доказательства кремлевсих делишек в КС .
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20.11.2020 17:02 Ответить
 
 