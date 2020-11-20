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Данілов (1191) РНБО (1717)

В Україні потрібно створити Національний координаційний центр стійкості, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні потрібно створити Національний координаційний центр стійкості, - Данілов

В Україні має бути створений Національний координаційний центр стійкості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час міжвідомчої робочої наради за участю представників органів виконавчої влади, народних депутатів та експертного середовища.

"Данілов нагадав, що нещодавно затверджена Президентом України Володимиром Зеленським Стратегія національної безпеки України передбачає запровадження національної системи стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз", - сказано в повідомленні.

Секретар РНБО зазначив, що створення такої системи і відповідного координаційного центру є вкрай актуальним питанням для України.

"Йдеться про загрози фундаментального характеру", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про територіальну оборону має бути ухвалений до кінця року, - секретар РНБО Данілов

За словами секретаря РНБО, Центр Центр має стати не тільки структурою оперативного реагування на виклики, а й потужним аналітичним хабом, у якому працюватимуть фахівці – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони.

"В Україні наявні всі потужності для забезпечення роботи такого Центру: Ситуаційний центр Глави держави в Офісі Президента України, Головний ситуаційний центр України, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО", - додав секретар РНБО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Дармоедов кормить? Замахали,сколько вас,надраться не можете.
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20.11.2020 15:11
+2
Ви вже доустаканювались нікого не слухаючи і не сприймаючи.
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20.11.2020 14:42
+2
В зеленом болоте устойчивую конструкцию не построишь. Надо осушать...
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20.11.2020 14:43
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В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов - Цензор.НЕТ 7108
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20.11.2020 14:41 Відповісти
Його там нема. Журналісти там були і не знайшли. Ніяких ознак що він там, навіть охорони нема на території лікарні.
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20.11.2020 14:45 Відповісти
Данілова потрібно звільнити і призначити Гриценка.
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20.11.2020 14:57 Відповісти
Данилов нормальный мужик. И понятно что всего лишь озвучил хотелку Зеленского.
У меня в связи с эти один вопрос - а на кой тогда СНБО? если его функции хотят передать еще какому-то органу? или это просто чтобы сделать карманный орган для Зели, который будет принимать решения мимо СНБО и Генштаба?
Тогда понятно
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20.11.2020 15:27 Відповісти
Ви вже доустаканювались нікого не слухаючи і не сприймаючи.
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20.11.2020 14:42 Відповісти
В зеленом болоте устойчивую конструкцию не построишь. Надо осушать...
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20.11.2020 14:43 Відповісти
Непонятность заголовка напомнила о двух лямах на сплоченность переселенцев. Лишь бы бабло списать
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20.11.2020 14:47 Відповісти
а может дешевле не заниматься словоблудием ? а шире расставить ноги??? ))))
В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов - Цензор.НЕТ 379

...
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20.11.2020 14:48 Відповісти
Устойчивости чого?
Девіантної поведінки гаранта?
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20.11.2020 14:49 Відповісти
Укрдержгіроцентр, чи центр стійкого відновлення координації? В Украине нужно создать Национальный координационный центр устойчивости, - Данилов - Цензор.НЕТ 3821
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20.11.2020 14:50 Відповісти
Це утворення чергової "театральної" декорації для прикриття недолугої та блезневої ЗЕвлади...
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20.11.2020 14:55 Відповісти
А еще министерство по заходу и восходу солнца.
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Устойчивости чего?!
Пирамидки? Табуретки? Прихода? Поставок порошка?
Данилов, ну наморщи ум!
Хотя, о чем это я...
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20.11.2020 15:09 Відповісти
Дармоедов кормить? Замахали,сколько вас,надраться не можете.
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20.11.2020 15:11 Відповісти
Чесно?Та втомив ти вже Данілов.Крім ляпання язиком "треба,треба,треба..." нічого не робиш. Чи яйця заважають,як одному "геополітику **********"?)))
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20.11.2020 15:27 Відповісти
Опять подоспела новая партия обладателей разнеженных жоп, нуждающихся в благостном прогревании за казённый счёт и на которых не хватило уже имеющихся в наличии тёплых кресел и уютных кабинетов.
Шустрый Данилов - молодца, надо ж не провтыкать возможность и самому приложиться к ожидаемому потоку бабла, которое понавыбивают ФОПы на всученных им кассовых аппаратах, пристроив на прогревание собственных приближённых носителей разнеженных жоп.
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20.11.2020 15:43 Відповісти
Точно, давайте ще що- небуть створіть і призначте кервіників, замів, координаційну раду і т.д. Ще не всі родичі та друзі прилаштовані. Та й видимість бурної діяльності й турботи бубочки про нарід, на ліЦо.
Плять. Літературні слова закінчуються.
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20.11.2020 15:44 Відповісти
ЧОГО?!!! ви там сказились? чи тупо не вистачає на всіх посад,....кума нікуди прилаштувати? .."а за деревом дерево..."(с) ...більше центрів комітетів і комітетів центрів, бюро і служб, службових центрів і комітетних служб... агенцій і відділів...щоб розсадить усіх ....censored...
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20.11.2020 16:27 Відповісти
Центр устойточивости противодействию брехливо-ПРодажной ЗЕвлати - как пример, обещание Данилова представить доказательства кремлевсих делишек в КС .
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20.11.2020 17:02 Відповісти
 
 