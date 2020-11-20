В Україні потрібно створити Національний координаційний центр стійкості, - Данілов

В Україні має бути створений Національний координаційний центр стійкості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час міжвідомчої робочої наради за участю представників органів виконавчої влади, народних депутатів та експертного середовища.

"Данілов нагадав, що нещодавно затверджена Президентом України Володимиром Зеленським Стратегія національної безпеки України передбачає запровадження національної системи стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз", - сказано в повідомленні.

Секретар РНБО зазначив, що створення такої системи і відповідного координаційного центру є вкрай актуальним питанням для України.

"Йдеться про загрози фундаментального характеру", - сказав він.

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За словами секретаря РНБО, Центр Центр має стати не тільки структурою оперативного реагування на виклики, а й потужним аналітичним хабом, у якому працюватимуть фахівці – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони.

"В Україні наявні всі потужності для забезпечення роботи такого Центру: Ситуаційний центр Глави держави в Офісі Президента України, Головний ситуаційний центр України, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО", - додав секретар РНБО.