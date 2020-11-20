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В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса

В киевской больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщили в полиции Киева.

Событие произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.

"Женщина была 1942 года рождения, в больнице №12 она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство с пометкой" самоубийство", - отметили в полиции.

Это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавируса.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
Это доведение до самоубийств.. просто все деньги ушли в Феофанию для модных пацанчиков..
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20.11.2020 17:24
+14
видимо прайс за услуги показали
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20.11.2020 17:25
+12
Статья доведение до самоубийства прямо адресовать президенту Вр Км и прочей мишуре под псевдоименем гос структуры и всей правящей быдлоте
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20.11.2020 17:27
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Это доведение до самоубийств.. просто все деньги ушли в Феофанию для модных пацанчиков..
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20.11.2020 17:24 Ответить
нет. Это частое явление при Ковиде. При Ковиде происходит обострение психических расстройств и появляются новые, если их не было раньше.
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20.11.2020 17:41 Ответить
я уже заметил.. у меня есть знакомый, он с женой переболели КОВИДом относительно легко.. сдали тесты.. тесты показали что они уже выздоровели.. но!..
но его поведение, после КОВИДа изменилось.. он начал вести себя странно..
человек, которого я знал более 20 лет, сейчас ведет себя немного странно..
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20.11.2020 17:49 Ответить
А в чём странно?
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20.11.2020 18:35 Ответить
он не такой как все, я или ты В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 5217
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20.11.2020 18:51 Ответить
долго рассказывать.. изменились поведенческие алгоритмы общения..
я его, как личность, знаю очень подробно более 20 лет.. и вдруг (после КОВИДа) это другой человек.. и не понимаю..
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20.11.2020 19:09 Ответить
Может это с тобой что-то? Ну, так совпало.. У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8699
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20.11.2020 22:33 Ответить
нет.. я уже две зимы отпетлял и незаболел.. ттт..
я такой же как и 10-15 лет назад...
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20.11.2020 22:39 Ответить
Та ні. Просто на лікування тільки грошей треба, що дешевше чотири похорони відбути.
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20.11.2020 18:57 Ответить
Откуда дровишки? Я ни копейки не заплатил в Октябрьской больнице.
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21.11.2020 00:08 Ответить
теж цікаво чому не "доведення до самогубства"
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21.11.2020 11:21 Ответить
видимо прайс за услуги показали
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20.11.2020 17:25 Ответить
Зеленое лечение.
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20.11.2020 17:26 Ответить
Статья доведение до самоубийства прямо адресовать президенту Вр Км и прочей мишуре под псевдоименем гос структуры и всей правящей быдлоте
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20.11.2020 17:27 Ответить
Наверное, бабушке показали сумму, на которую её налечили.
А это только в Киеве такая эпидемия самоубийств? Усли да, тогда, вообще, интересно.
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20.11.2020 17:27 Ответить
Больницы не принимают больных ..Нахер такая медицина нада и все рехформы короновирус умножил на ноль
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20.11.2020 17:28 Ответить
нахєр сплачувати податки ти хотів спитати?
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21.11.2020 11:21 Ответить
вот так... подлечили..
видимо закончились все закрома нищенской пенсии....
отмучилась..
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20.11.2020 17:28 Ответить
Там у нас ещё один лечится. Плюгавый такой. Его держите. Ещё в окно выпрыгнет. Осиротеем.
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20.11.2020 17:30 Ответить
В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 4684 В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 8372 лечу даже больных на голову ..корроновирусных=
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20.11.2020 17:30 Ответить
23 журналиста искали ГАРАНТА В фЕОФАНИИ...зеля исчез на просторах США...видать лечится в штатах....
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20.11.2020 17:32 Ответить
Если нет денег, то грозит перспектива задыхаться. Не испытывал длительную гипоксию, кроме как ныряния под воду, но подозреваю, что это чрезвычайно мучительная смерть. Суициды, увы, по теме ковида еще будут.
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20.11.2020 17:33 Ответить
Люди не выдерживают ценников на "бесплатное лечение ковида", видимо
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20.11.2020 17:33 Ответить
В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 6499 Стрёмно за нашего ишака. Он же тоже в Киеве лечится. Отберите у него шнурки.
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20.11.2020 17:34 Ответить
Його знайти ще треба, не факт, що Феофанія є його лікувальним закладом.
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20.11.2020 17:38 Ответить
Зелемойских могила не вылечит...,это что шутка Олега Филимонова из бурных 90-х...,а с чего вы решили В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 7067что Одесса шутит над вами баранами.. В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 7067
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20.11.2020 17:40 Ответить
Беда-беда..
Хотя..
Здесь ничего ни плохого, ни хорошего.
Вернее, все совсем хреново, но не изменить.
Я тоже четко знаю, что если случится беда с организмом такая, что детям придется закладывать все, что оставляю в наследство - застрелюсь.
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20.11.2020 17:40 Ответить
самоубийство - тупик.
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20.11.2020 19:04 Ответить
Сами запугиваете людей статистикой понятно что человек от обычных соплей шарахаться будет а если тест дешевый то жди 7 дней и переживай а дорогой от 1500 гр и выше и нет 100% гарантии! Правда быстро так 2 надо делать а то и 3 а где деньги брать ? Вот и лезут граждане в петлю
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20.11.2020 17:44 Ответить
В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 9156
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20.11.2020 17:45 Ответить
і в цьому весь цей Зєєв Зе
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20.11.2020 21:39 Ответить
Знаменитый украинский доктор Пирогов спасая канцлера Отто фон Бисмарка от смертельной болезни типа гангрены,произнес однажды...
мой друг,пить микстуру утром в обед и вечером не обязательно,у вас здоровья хватит еще на десять канцлеров Германии...,а моральный Дух выше всяких лекарств...,но Бисмарк не захотел операции...,а мог бы прожить лет 30...
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20.11.2020 17:47 Ответить
Ну так уже же писали, что ковид оказывает негативное воздействие на мозг и психику. Отсюда и самоубийства...... Решётки на окнах надо ставить, да веревки у больных забирать.... А ещё иногда к ним заглядывать, следить/присматривать....
Очень жаль бедную..... В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса - Цензор.НЕТ 9875
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20.11.2020 17:54 Ответить
лучше в тюрьму сразу больных отправлять(нет)
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20.11.2020 20:46 Ответить
Зеля казав недавно ... мы мастера спорта пол ковиду...,лично я всегда верю дуракам...
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20.11.2020 17:58 Ответить
"почетное" 13 место в мире. Зе просто так славей на ветир ни брасаит
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20.11.2020 18:41 Ответить
Людині прайс представили...
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20.11.2020 18:06 Ответить
Ця лікарня №12 має 12 поверхів, величезний бетонний монстр. Вона пригнічує вже одним своїм видом. Там часто трапляються випадки самовбивств, я живу в 10 хв. ходи від лікарні то знаю багато. Лікарні для відновлення здоров'я мають бути на 2-3 поверхи.
Прикро, не догледіли...
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20.11.2020 21:38 Ответить
Она ценой своей жизни решила спасти своих близких от долгов.
Как питер в росии так и дороги у нас строятся на костях.
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20.11.2020 22:09 Ответить
А вот в "Феофании" ни одна ...., якобы болеющая короновирусом, не покончит с собой.
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21.11.2020 01:58 Ответить
 
 