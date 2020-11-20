В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса
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В киевской больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщили в полиции Киева.
Событие произошло 19 ноября в Печерском районе столицы.
"Женщина была 1942 года рождения, в больнице №12 она действительно лечилась от коронавируса. Открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство с пометкой" самоубийство", - отметили в полиции.
Это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавируса.
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+26 Шрек Баблокат
показать весь комментарий20.11.2020 17:24
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+12 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий20.11.2020 17:27
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но его поведение, после КОВИДа изменилось.. он начал вести себя странно..
человек, которого я знал более 20 лет, сейчас ведет себя немного странно..
я его, как личность, знаю очень подробно более 20 лет.. и вдруг (после КОВИДа) это другой человек.. и не понимаю..
я такой же как и 10-15 лет назад...
А это только в Киеве такая эпидемия самоубийств? Усли да, тогда, вообще, интересно.
видимо закончились все закрома нищенской пенсии....
отмучилась..
Хотя..
Здесь ничего ни плохого, ни хорошего.
Вернее, все совсем хреново, но не изменить.
Я тоже четко знаю, что если случится беда с организмом такая, что детям придется закладывать все, что оставляю в наследство - застрелюсь.
мой друг,пить микстуру утром в обед и вечером не обязательно,у вас здоровья хватит еще на десять канцлеров Германии...,а моральный Дух выше всяких лекарств...,но Бисмарк не захотел операции...,а мог бы прожить лет 30...
Очень жаль бедную.....
Прикро, не догледіли...
Как питер в росии так и дороги у нас строятся на костях.