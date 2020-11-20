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Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые

У людей, перенесших коронавирус COVID-19, сохранится иммунитет против повторного заболевания как минимум на полгода. Ученые Университета Оксфорда выяснили это по итогам масштабного исследования, результаты которого обнародовали в пятницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.

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Конечная цель исследования - выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он преодолел вызванную вирусом болезнь.

В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 1063Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
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20.11.2020 18:21
+3
******* канєшно...але я вже 1,5місяці ніяк після корони відійти не можу...задишка може бути на рівному місці...
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20.11.2020 18:04
+3
Тю... А писали, что 2-3 месяца максимум. И что некоторые уже успели переболеть- повторно и не один раз....
Вы там между собой уж определитесь, какую дичь выпускать "в эфир". Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 4532
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20.11.2020 18:08
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******* канєшно...але я вже 1,5місяці ніяк після корони відійти не можу...задишка може бути на рівному місці...
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20.11.2020 18:04 Ответить
Провірте об"єм (%) враження легень (КТГ) і обов"язково обслідуйте серце.
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20.11.2020 18:54 Ответить
Похожая ситуация.
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20.11.2020 19:55 Ответить
пол года это вообще ничего...через пол года что опять по второму кругу что ли. а там ещё какой то вирус буде.. наконец то людишки получат по заслугам и Земля освободица от обнаглевшего балласта..
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20.11.2020 18:05 Ответить
На кінець то кацапи вимруть?
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20.11.2020 18:43 Ответить
Тю... А писали, что 2-3 месяца максимум. И что некоторые уже успели переболеть- повторно и не один раз....
Вы там между собой уж определитесь, какую дичь выпускать "в эфир". Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 4532
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20.11.2020 18:08 Ответить
некоторые - это 1 человек на несколько тысяч. Учись читать не жопой, может тогда не будет казаться дичью все что ученые говорят.
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20.11.2020 18:12 Ответить
Та не верьте в британским ученым, сказочники еще те. Британия впереди всей Европы по количеству смертей и еще недавно была лидером в количестве заразившихся.
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20.11.2020 22:27 Ответить
Ну да, скажи еще ,что татаромордовским недоученым надо только доверять
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21.11.2020 10:39 Ответить
БРЕХНЯ! Факты гоаорят, что 2-3 месяца!
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20.11.2020 18:12 Ответить
Т.е. если с собой носить спраку об излечении от ковида, то по логике вроде бы гражданина в течение до полугода не могут оштрафовать без маски? Вреда не несёт окружающим и себе тоже. Нет состава Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 5608
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20.11.2020 18:16 Ответить
Може бути просто без симптомним носієм. Собі пів року загрозу не несе, а іншім так.
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20.11.2020 18:46 Ответить
ошибка - СПРАВКУ а не спраку Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 2434
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20.11.2020 18:17 Ответить
Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые - Цензор.НЕТ 1063Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
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20.11.2020 18:21 Ответить
Расстройство - один из симптомов и этого вируса.
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20.11.2020 19:30 Ответить
Херня это исследование. Уже неоднократно публиковались новости, где на второй, третий раз, пациент с короной умирал
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20.11.2020 18:45 Ответить
Не все и после первого раза выживают
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20.11.2020 22:28 Ответить
раньше говорили ДО полугода
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20.11.2020 18:53 Ответить
Через полгода, когда долбонут всем по дозе скажут что может и год сохраняется. Главное не сбить спрос на подливу.
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20.11.2020 18:55 Ответить
Я вижу в конце концов святой огонь (сокральные огни ИндоПэриджана Кавказского) из ЯнЭрДага(Горящего мужа гора) в пригороде Баха(Смотрящего)=Баку ПОЙДУТ ПО ВСЕМУ МИРУ,ЧТОБ УБИТЬ ЭТУ ЧУМУ.Он зарядит огонь ваших глаз(5-й вид пламени) и СПАСЕТ ВСЕХ.Его получала АзЭрЯнская(младший муж горящий) церковь в Харькове(Ахыр Бэй Ата=Конец бека отцы или Бати=Батьковщины) 300лет.Выходили с иконами загород ,встречали огонь из страны Огней и возвращались.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ СО ДНЯ НАЧАЛА МИРА!!! Кремль их убрал ВРЕМЕННО!
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20.11.2020 19:00 Ответить
описка Харьков(Ахыр АгаБэй)=Конец Господина Бека.Отец бек -это Пенаты Боги Рима(Анара).
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20.11.2020 19:04 Ответить
а можно по-человечески написать?
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20.11.2020 22:43 Ответить
Что не понятного? Ты барон или кто?
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21.11.2020 09:51 Ответить
набор слов какой-то
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21.11.2020 14:20 Ответить
 
 