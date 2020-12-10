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Минобороны (8233) Николаевская область (1869) полигон (315) Таран Андрей (267)

Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий Лан", - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завершено строительство бригадного городка на полигоне

Лагерный городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" в Николаевской области практически готов ко вводу в эксплуатацию.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время проверки строительства объекта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году силами сторонних коммерческих подрядных организаций, однако готовность по состоянию на весну текущего года не превышала 25%. После этого строительством занималась Государственная специальная служба транспорта.

"Личный состав ГССТ на отлично справился со строительством бригадного городка "Широкий Лан"… За считанные месяцы, в оговоренные сроки, с высоким качеством было сделано то, на что не были способны недобросовестные подрядные организации", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

Правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений и установили, что подрядчикам было выплачено более 37 млн грн за фактически невыполненные работы. Министерство обороны подало гражданский иск к предпринимателям и экс-чиновникам на сумму более 49 млн. грн.

Общая площадь зданий лагерного городка - 26 тыс кв.м. Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая на 2 500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев.

Площадь полигона "Широкий Лан", крупнейшего на юге Украины, 29 тыс га. Он основан в 1952 году, расположен в 40 км от Николаева. Среди преимуществ - близость к морю и военному аэродрому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Стройматериалы арестованы, казармы недостроены": на полигоне "Широкий лан" за 3 года так и не смогли закончить строительство. ВИДЕО

"Теперь Широколановский полигон, наравне с Яворовским, станет достойным местом для проведения международных военных учений. Этот лагерный городок, созданный по новым подходами, предусматривает вполне автономную инфраструктуру и учитывает зарубежный опыт, в частности, в государствах-членах НАТО. Введение его в эксплуатацию позволит значительно расширить географию совместных учений с подразделениями вооруженных сил государств-членов Североатлантического альянса", - подчеркнули в Минобороны.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Сейчас А Турчинов выступал на «прямом»,какой же он молодец ! Жаль , что не он министр обороны !
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20.11.2020 18:48
+17
Надо строить по ВСЕЙ Украине БАЗЫ НАТО !!!
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20.11.2020 19:02
+14
НУ, И КТО ТУТ СТРАНУ ОБКРАДАЕТ? ЧТО СКАЖИТЕ, УБОГИЙ?
Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8582
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20.11.2020 22:08
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Правила форума Совет форумчан
И сколько ЗЕлени ты украл на этом строительстве?
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20.11.2020 18:46 Ответить
у Бирюкова спроси
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20.11.2020 18:56 Ответить
Ага. А ще "папередніки", під час слідства, вирвали дроти зі стін, залили каналізаційний колодязь бетоном і задули труби монтажною піною.
Та таран провів прозорі тендери Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 1208 і все виправив.
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20.11.2020 19:32 Ответить
Казарми побудовані пахабно, з порушеннями будівельних норм, правил та здорового глузду. Ці казарми проблемні і краще було б їх демонтувати і побудувати на їх місці нормальні казарми зразка НАТО, як в міста Тапа Естонії побудували казарми для контингенту НАТО. порошенко коли будував ці казарми використав технологію зведення будинків для свинарників та курятників, отже там немає ані підвалів, ані технічних поверхів зверху, там каналізація прокладена просто в підлозі і залита бетоном і її неможливо обслуговувати. Це на казарми НАТО, це шматок лайна! Казарми будувались по радянським нормам - одна кімната на 200 людей і немає ані нормальної вентиляції, ані опалення.
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21.11.2020 11:37 Ответить
Берётся за основу проект американского военного городка ,привязывается по коммуникациям к нашей местности и цена уже есть ,американская,как контрольная.Строится с учётом американского опыта и технологий.Можно взять технадзором американского майора.и всё будет о.кей!В любом месте Украины.Орда опыт США использует вовсю.По периметру Украины давным -давно обустроила базы вторжения.
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20.11.2020 19:42 Ответить
НУ, И КТО ТУТ СТРАНУ ОБКРАДАЕТ? ЧТО СКАЖИТЕ, УБОГИЙ?
Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8582
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20.11.2020 22:08 Ответить
Давай ешо картинок, у тебя талант. Если с картинкой, то больше на правду похоже.
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21.11.2020 08:09 Ответить
ДА НЕ ВОПРОС. Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8002
Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 980
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21.11.2020 10:33 Ответить
Ауууу, обсос, так кто обкрадывает государство?
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20.11.2020 23:12 Ответить
та ніхто державу не обкрадає
держава сама дає
спочатку розплатилась з нянькою
потім розплатилась із суворими дядьками з півночі
зараз гроші йдуть до сім"ї
А коли їх не буде
можна буде сміливо вирушати в дальню дорогу і рояль можна не брати
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21.11.2020 10:59 Ответить
Сейчас А Турчинов выступал на «прямом»,какой же он молодец ! Жаль , что не он министр обороны !
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20.11.2020 18:48 Ответить
что говорил?
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20.11.2020 19:21 Ответить
Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8703
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20.11.2020 19:01 Ответить
надеюсь дысантнику зеленскому отдельная палата с пианином и централизованным айкосоотоплением...
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20.11.2020 18:51 Ответить
Отдельная камера. Платная ВИП камера.
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20.11.2020 19:06 Ответить
мож и камера...чы зиндан ортодоксальный..
палата тоже кошерно...
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20.11.2020 19:09 Ответить
Подобные сооружения сейчас надо строить под землей(очень глубоко).
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20.11.2020 18:53 Ответить
Зачем?
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20.11.2020 18:58 Ответить
Трудно обьяснить невоенному человеку.
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20.11.2020 19:06 Ответить
Ну тогда по этой логике всё надо строить под землёй.
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20.11.2020 19:24 Ответить
у Украины есть ПВО
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20.11.2020 20:36 Ответить
Осы, С-300, Куб, Бук. Сильно они помогли армянам.
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20.11.2020 20:54 Ответить
дык, и у кацапов не Ф-35 и Байрактары, а все тот же совковй хлам, немножко переделанный и усовершенствованный!
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20.11.2020 20:56 Ответить
Ну, дело ваше. Только калибр с атомной боеголовкой шутить не будет.
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20.11.2020 21:05 Ответить
скажи, ты вот эту ахинею пишешь под наркотой? или просто идиот?
почему именно идиот? потому что думаешь, что ЯО (если таки начнется и если оно у кацапов таки есть) будут пуляться по обычным тренировочным лагерям
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20.11.2020 21:57 Ответить
А че ты меня спрашиваешь? Их и спроси.
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20.11.2020 22:02 Ответить
а они знают под наркотой ты пишешь или нет?
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20.11.2020 22:10 Ответить
Это из тех, Калибров, что с Каспия до Сирии не долетела, а попадали в Иране?
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20.11.2020 22:10 Ответить
Может они теперь вручную кидать будут, а Ирана посреди нет. Да мое дело предупредить(по дружески), а там как хотите.
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20.11.2020 22:19 Ответить
Ирана нет посреди чего? На карту Ближнего Востока посмотрите. Где Каспий откуда Калибры запускали и где Иран, куда они пападали не долетев до Сирии. Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 502
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20.11.2020 23:11 Ответить
Прикольно, метро на ШирЛані требо було будувати ? Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 4163
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20.11.2020 22:31 Ответить
Не прошло и 5 лет. За 5 лет вокруг меня построили целый город с многоетажками, развязками, дорогами, развлекательными центрами. А тут бараки из профнастила 5 лет строили еще и гордятся
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20.11.2020 18:53 Ответить
та да,при совдепии лагерные городки строили исключительно из красного гранита...
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20.11.2020 19:03 Ответить
В лютому-березні 2018-го року мені та іншим було "гарно" дивитись через дорогу на ці коробки корпусів казарм, коли ми в ста метрах від них в палатках сиділи...
Може нарешті те палаткове містечко зникне і люди стануть більш менш в цивільних умовах там бути...
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20.11.2020 19:40 Ответить
Надо строить по ВСЕЙ Украине БАЗЫ НАТО !!!
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20.11.2020 19:02 Ответить
поддержую...главное шоб дырки были по всем правилам инженерии
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20.11.2020 19:09 Ответить
Разворуют же все, как обычно, и ничего не построят.
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20.11.2020 19:25 Ответить
Если натовцы будут строить, то не разворуют.
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20.11.2020 19:39 Ответить
Дядя должен построить, дядя должен дать денег, дядя должен защитить, дядя должен накормить, дядя должен впустить куда-то и позаботиться. А когда украинцы сами научатся что-нибудь делать.
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20.11.2020 19:52 Ответить
А українці вміють красти!!!
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20.11.2020 20:34 Ответить
- Дядя где ты, я теряю терпение! Куля в лоб так куля в лоб!

Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 4104
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20.11.2020 19:56 Ответить
там де і наротний фронт
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21.11.2020 11:50 Ответить
Этот городок от первого колышка до заселения можно сделать в теперешнем варианте за 3 месяца.Без напряга.Делали с весны 2016.Сколько мыльных опер про великое строительство писал тогдашний волонтёр № 1 пан Бирюков.Я читал его откровения на одном дыхании.Великого пера был человек!! ШирЛан раз двадцать вводил.
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20.11.2020 19:32 Ответить
Так отож... Ничего, люди с такой кипучей энергией не пропадают. Он себя еще проявит.
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20.11.2020 19:41 Ответить
он еще на теплом месте или уже выгнали к свиньям собачьим?
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21.11.2020 10:16 Ответить
можна коли проект є і всі підприємства виробляють уніфіковану продукцію з якої і збирається щось подібне і не за 3 місяці а місяців за 6-9.
Але у нас проектів нема навіть на облаштування вулиць чи наземних переходів, а не те що казарм
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21.11.2020 11:45 Ответить
Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий лан", - Таран==============
ОПЯТЬ???
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20.11.2020 20:33 Ответить
Він не закінчував. А викладав фото і відео що було зроблено. І по них там було зроблено на багато більше чим 25%. Там майже фінал був. Залишилось тільки в середині закінчити.
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20.11.2020 22:54 Ответить
шо, не будут больше наши солдатики на шриланке тонуть в грязюке?
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20.11.2020 20:34 Ответить
Хоч щось
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20.11.2020 22:28 Ответить
Кому вони лапшу про готовність тільки на 25% вішають? Є ж фотки та відео що коли було зроблено.
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20.11.2020 22:31 Ответить
Молодцы.
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20.11.2020 22:39 Ответить
******. Есть фотки и там вижно, что большая часть была сделанна до марта 19.
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20.11.2020 23:25 Ответить
читая комментарии убеждаешься что Эти люди не месили грязь и не жили в палатках на Ширлане
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21.11.2020 09:22 Ответить
ну неизменный атрибут - разметка для построения. интересно, на полигонах Израиля, США, Великобритании это есть? это крайне необходимый элемент на полигоне (оставить для учебки - не?) Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 5646
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21.11.2020 10:15 Ответить
а обрали б кнуря, ще б 10 років той табір би будували б.
прийшов цей невіглас держбудівництва, і добудував за півроку, лошара !
хіба він може країною керувати ? добудує все, порядним мародерам нічого не залишить добудовувати , гад !
і який сенс тоді бути огрядним політиком, і передчасно сивіти ???
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21.11.2020 10:42 Ответить
Вот зачем врать г-н Таран? Лично был на Шир.лане этой весной и готовность составляла около 80%. Казармы уже стояли, дороги проведены, столбы со светодиодным освещением. Зато он молодец на белом коне, р-р-раз и за пол года все достроилось по взмаху волшебной палочки. Лучше казармы в Николаеве для 79-ой бригады дострой , которые так и не достроились с начала правления власти Зе.
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21.11.2020 11:32 Ответить
Судячи по футбольному полю за проектом наглядали або Суркіси або Ахмєтов
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21.11.2020 11:42 Ответить
 
 