Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий Лан", - Таран
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Лагерный городок межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" в Николаевской области практически готов ко вводу в эксплуатацию.
Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время проверки строительства объекта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году силами сторонних коммерческих подрядных организаций, однако готовность по состоянию на весну текущего года не превышала 25%. После этого строительством занималась Государственная специальная служба транспорта.
"Личный состав ГССТ на отлично справился со строительством бригадного городка "Широкий Лан"… За считанные месяцы, в оговоренные сроки, с высоким качеством было сделано то, на что не были способны недобросовестные подрядные организации", - отметил Таран.
Правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений и установили, что подрядчикам было выплачено более 37 млн грн за фактически невыполненные работы. Министерство обороны подало гражданский иск к предпринимателям и экс-чиновникам на сумму более 49 млн. грн.
Общая площадь зданий лагерного городка - 26 тыс кв.м. Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая на 2 500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев.
Площадь полигона "Широкий Лан", крупнейшего на юге Украины, 29 тыс га. Он основан в 1952 году, расположен в 40 км от Николаева. Среди преимуществ - близость к морю и военному аэродрому.
"Теперь Широколановский полигон, наравне с Яворовским, станет достойным местом для проведения международных военных учений. Этот лагерный городок, созданный по новым подходами, предусматривает вполне автономную инфраструктуру и учитывает зарубежный опыт, в частности, в государствах-членах НАТО. Введение его в эксплуатацию позволит значительно расширить географию совместных учений с подразделениями вооруженных сил государств-членов Североатлантического альянса", - подчеркнули в Минобороны.
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Та таран провів прозорі тендери і все виправив.
держава сама дає
спочатку розплатилась з нянькою
потім розплатилась із суворими дядьками з півночі
зараз гроші йдуть до сім"ї
А коли їх не буде
можна буде сміливо вирушати в дальню дорогу і рояль можна не брати
палата тоже кошерно...
почему именно идиот? потому что думаешь, что ЯО (если таки начнется и если оно у кацапов таки есть) будут пуляться по обычным тренировочным лагерям
Може нарешті те палаткове містечко зникне і люди стануть більш менш в цивільних умовах там бути...
Але у нас проектів нема навіть на облаштування вулиць чи наземних переходів, а не те що казарм
ОПЯТЬ???
прийшов цей невіглас держбудівництва, і добудував за півроку, лошара !
хіба він може країною керувати ? добудує все, порядним мародерам нічого не залишить добудовувати , гад !
і який сенс тоді бути огрядним політиком, і передчасно сивіти ???